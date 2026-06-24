A fost semnat contractul de execuție a lucrărilor de reabilitare la Ansamblul „Octavian Goga” din Ciucea. Alin Tișe: „Îmbunătățim infrastructura de turism a județului Cluj”.

A fost semnat contractul de execuție a lucrărilor de reabilitare, restaurare și conservare a parcului și a împrejmuirii Ansamblului „Octavian Goga” din comuna Ciucea.

Ansamblul „Octavian Goga” va fi reabilitat | Foto: Consiliul Județean Cluj

A fost semnat contractul de execuție pentru lucrările de reabilitare la Ansamblul „Octavian Goga” din comuna Ciucea, județul Cluj.

Pas înainte pentru Ansamblul „Octavian Goga” din Ciucea. A fost semant contractul de execuție a lucrărilor de reabilitare.

Consiliul Județean (CJ) Cluj a încheiat contractul de execuție a lucrărilor de reabilitare, restaurare, consolidare și conservare a parcului și a împrejmuirii Ansamblului „Octavian Goga”, în cadrul proiectului „Îmbunătățirea infrastructurii de turism la Muzeul Octavian Goga din Ciucea”.

Randare Ansamblul „Octavian Goga” din comuna Ciucea | Foto: Consiliul Județean Cluj

Alin Tișe: „Îmbunătățim infrastructura de turism a județului Cluj”.

„Intrăm într-o nouă etapă cu acest proiect extrem de important prin care ne propunem să îmbunătățim infrastructura de turism a județului Cluj. Vom utiliza fondurile europene atrase pentru a oferi atât clujenilor iubitori de artă și frumos, cât și turiștilor interesați să descopere acest loc aparte, un complex arhitectural restaurat la cele mai înalte standarde”, a anunțat președintele Consiliului Județean Cluj, Alin Tișe, citat într-un comunicat remis miercuri, 24 iunie 2026 de forul județean.

Cât durează lucrările de reabilitare la Ansamblul „Octavian Goga”?

Atribuit, la finalul procedurii de achiziție publică, asocierii SC EURAS SRL - SC ADDCONCEPT SRL - SC AQUA SERV SRL, lider de asociere SC EURAS SRL, contractul are o valoare de 25.116.812,34 de lei, fără TVA, și o durată de execuție de 24 de luni de la data începerii lucrărilor.

Ansamblul „Octavian Goga” din Ciucea va fi reabilitat | Foto: Consiliul Județean Cluj

Investiția vizează restaurarea - conservarea și modernizarea parcului din cadrul ansamblului și a împrejmuirilor acestuia.

Vor fi, astfel, executate lucrări ce constau în:

reabilitarea împrejmuirilor existente din zidărie de piatră

reabilitarea porților și a balustradelor din elemente de fier forjat

restaurarea porții principale de acces

plombarea zidurilor de sprijin existente

realizarea de noi ziduri de sprijin în zona de amfiteatru în aer liber

Totodată, vor fi reamenajate căile de circulație și se vor realiza amenajări peisagistice noi, instalații de irigat, parcul urmând să fie dotat și cu elemente de mobilier urban și loc de joacă. De asemenea, vor fi amenajate zone de odihnă și spații de primire, precum și un spațiu multifuncțional, care va permite amenajarea unei scene temporare în aer liber.

Potrivit Consiliului Județean Cluj, amenajările peisagistice vor urmări punerea în valoare a clădirilor din cadrul ansamblului muzeal, dar și a parcului, respectiv conservarea fondului vegetal existent.

„Lucrările sunt parte a unui proiect european câștigat și implementat de Consiliul Județean Cluj, finanțat prin Programul Regional Nord-Vest 2021-2027”, se mai arată în comunicatul forului județean.

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