Muzeul „Octavian Goga” din Ciucea va fi reabilitat cu peste 30 mil. lei. A fost semnat contractul de execuție. Alin Tișe: „Este o bijuterie aritecturală a Clujului”.

A fost semnat contractul de execuție pentru reabilitarea Muzeului Memorial „Octavian Goga” din comuna Ciucea, județul Cluj.

Muzeul „Octavian Goga” din Ciucea va fi reabilitat | Foto: randare Consiliul Județean Cluj

Consiliulul Județean Cluj anunță că a fost semnat contractul de execuție pentru reabilitarea Muzeului Memorial „Octavian Goga” Ciucea. Ansamblul muzeal va beneficia de lucrări complexe, din fonduri europene.

Muzeul „Octavian Goga” din Ciucea va fi reabilitat

Consiliul Județean Cluj a semnat contractul de execuție pentru reabilitarea Muzeului Memorial „Octavian Goga”.

„Suntem bucuroși că avansăm cu acest proiect european ce are în prim plan o bijuterie arhitecturală a Clujului, cu o încărcătură istorică aparte. Vom monitoriza atent ritmul de derulare a lucrărilor, astfel încât să putem reintegra Muzeul de la Ciucea în circuitul turistic cât mai curând și să îl plasăm în topul celor mai atractive obiective turistice ale Clujului”, a spus președintele Consiliului Județean Cluj, Alin Tișe.

Lucrări de reabilitare la Muzeul „Octavian Goga” | Foto: randare Consiliul Județean Cluj

Cât durează lucrările de reabilitare la Muzeul „Octavian Goga” din Ciucea?

Cu o valoare de 31.266.714,64 de lei, fără TVA, contractul a fost atribuit, la finalul procedurii de achiziție publică, asocierii SC EURAS SRL - SC ADDCONCEPT SRL - SC AQUA SERV SRL, lider de asociere SC EURAS SRL, durata de execuție fiind de 32 de luni de la data începerii lucrărilor.

Randare Mausoleul „Octavian Goga” | Foto: Consiliul Județean Cluj

Conform Consiliului Județean Cluj, proiectul vizează intervenții în ceea ce privește reabilitarea, restaurarea, consolidarea și punerea în valoare a Clădirii Castel și a Mausoleului „Octavian Goga”, precum și reabilitarea, consolidarea și punerea în valoare a Casei Ady Endre, a anexelor acesteia și a Casei Albe.

De asemenea, investiția mai vizează

reabilitarea și consolidarea Casei de pe stâncă

reabilitarea și refuncționalizarea Teatrului de vară în pavilion de primire

reabilitarea Cabinei poartă de lemn și a mausoleului temporar

desființarea grupului sanitar existent.

Lucrările sunt parte a unui proiect european câștigat și implementat de Consiliul Județean Cluj, finanțat prin Programul Regional Nord-Vest 2021-2027.

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