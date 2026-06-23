Emil Boc, apel de la Londra pentru susținerea investițiilor verzi și reducerea prețului la energie: „«Băieții deștepți din energie» trebuie să înțeleagă că nu se mai poate așa”

Edilul Clujului a lansat un apel public pentru susținerea măsurilor de reducere a costurilor energiei și investiția în energia regenerabilă: „România trebuie să încheie definitiv era «băieților deștepți din energie»”, spune primarul Emil Boc.

Emil Boc, apel de la Londra pentru susținerea investițiilor verzi și reducerea prețului la energie: „«Băieții deștepți din energie» trebuie să înțeleagă că nu se mai poate așa”|Foto: Emil Boc - Facebook

Aflat la Forumul Mondial al Primarilor pentru acțiune climatică, primarul Clujului Emil Boc a semnalat importanța investițiilor verzi în lupta împotriva schimbărilor climatice.

Emil Boc a amintit de eforturile Clujului în adoptarea măsurilor de reducere a impactului schimbărilor climatice – de la transport public electric și clădiri publice verzi, la zeci de școli, creșe și grădinițe modernizate și dotate cu panouri fotovoltaice.

Totodată, edilul Clujului a semnalat necesitatea unui efort conjugat al guvernelor și autorităților locale pentru reducerea costurilor energiei, context în care a declarat că „România trebuie să încheie definitiv era «băieților deștepți din energie»”.

Reducerea facturii la întreținere cu 35%

„Oamenii nu se mobilizează când văd statistici despre schimbările climatice, ci atunci când văd rezultate concrete. Un om crede în bătălia împotriva schimbărilor climatice dacă vede consecințe pentru el, pentru familia și țara lui.

Când factura la întreținere la bloc scade cu 30% - 35% în urma reabilitării imobilului din fonduri naționale sau europene, crezi în schimbări climatice.

Atunci când mergi cu un transport public electric de calitate, crezi în bătălia împotriva schimbărilor climatice. Sau atunci când o școală este modernizată și dispune de panouri fotovoltaice, cu încălzire modernă, atunci devine evident că aceste măsuri pot face o diferență în bine”, a transmis primarul Emil Boc.

Politicienii trebuie să ofere argumente concrete oamenilor astfel încât comunitatea să fie parte la rezolvarea problemei, în contextul în care schimbările climatice ne afectează pe toți – de la valuri de căldură la inundații etc.

„Doar împreună putem diminua impactul schimbărilor climatice”, a mai spus Emil Boc.

Importanța energiei solare

Edilul Clujului s-a referit și la stocarea și utilizarea eficientă a energiei solare:

„Utilizarea energiei solare astăzi este o chestiune de securitate și cu impact economic semnificativ.

Este suficient să apară o criză, precum cea din Iran, și să crească prețul la petrol și carburanți, iar astfel să ne afecteze viața de zi cu zi.

Dacă utilizăm energia solară și alte surse de energie regenerabilă, devenim independenți din punct de vedere energetic și scădem costul energiei”, a explicat primarul Emil Boc.

Reducerea prețului energiei prin investiții verzi

În mesajul său, Emil Boc a susținut necesitatea măsurilor care să permită scăderea prețului energiei:

„Trebuie să facem tot ce ne stă în putință pentru a reduce prețul energiei pentru populație și pentru firme. Astăzi, în Uniunea Europeană, prețul energiei este de trei ori mai mare decât este în SUA ori în China.

Cum vor concura global firmele din Europa sau cum vor rezista cetățenii din România și din Uniunea Europeană la aceste costuri mari ale energiei? De aceea trebuie să lucrăm împreună cu mediul de business, să lucrăm împreună cu toate guvernele și autoritățile locale pentru a scădea prețul energiei pentru populație.

Utilizarea energiei verzi regenerabile, precum energia solară, este una dintre soluții”, a mai spus Emil Boc.

Investițiile „verzi” ale Clujului, la Forumul Mondial al Primarilor pentru acțiune climatică

În cadrul summitului, primarul Clujului Emil Boc a discutat cu fostul primar al New York-ului, Michael Bloomberg, cu secretarul general al ONU, António Guterres și prințul William, dar și cu lideri locali.

Astfel, în cadrul forumului, au fost prezentate politicile și măsurile de combatere a efectelor schimbărilor climatice adoptate la Cluj.

După cum a semnalat Emil Boc, demersurile vor continua:

„În ultimul an, peste 34 de creșe, școli și grădinițe beneficiază de energie solară prin panouri fotovoltaice.

De asemenea, toate clădirile publice din oraș vor fi până la urmă dotate cu panouri fotovoltaice, iar pe de altă parte, transport verde nepoluant – de la mijloace de transport electric la metrou și tren metropolitan, pentru a scădea impactul combustibililor fosili și a poluării”, a explicat primarul municipiului Cluj-Napoca.

Boc mesaj pentru «băieții deștepți din energie» : „Nu se mai poate așa!”

Potrivit mesajului transmis de Emil Boc, România „trebuie să încheie definitiv era «băieților deștepți din energie»”:

„Trebuie să scădem prețul la energie. «Băieții deștepți din energie» trebuie să înțeleagă că nu se mai poate așa: România trebuie să încheie definitiv era «băieților deștepți din energie». Dacă nu vom face asta, oamenii vor suferi.

Terminăm cu «băieții deștepți din energie», aducem energie regenerabilă în prim plan, pentru a produce mai ieftin, pentru o viață de calitate și pentru a împiedica schimbările climatice să ne afecteze viața de zi cu zi”, a transmis edilul Emil Boc.

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