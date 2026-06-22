Emil Boc, după vizita în Parlamentul britanic: „Democrația este singura care ne aduce libertate și prosperitate!”

Primarul Clujului, Emil Boc, aflat la Londra cu ocazia Forumului Mondial al Primarilor pentru acțiune climatică, a vizitat Palatul Westminster.

Primarul Clujului, Emil Boc, aflat la Londra cu ocazia Forumului Mondial al Primarilor pentru acțiune climatică, a vizitat Palatul Westminster. | Foto: captură video / Facebook Emil BOC

Primarul Clujului, Emil Boc, aflat la Londra cu ocazia Forumului Mondial al Primarilor pentru acțiune climatică, a vizitat Palatul Westminster și a împărtășit câteva dintre lecțiile despre democrație și respectul parlamentar pe care le-a descoperit în Camera Comunelor.

Emil Boc a povestit printr-un video pe pagina sa de Facebook că a vizitat Parlamentul britanic la invitația primarului Londrei și a explicat câteva dintre regulile care guvernează activitatea Camerei Comunelor.

Potrivit edilului, una dintre cele mai interesante tradiții este distanța fizică dintre putere și opoziție.

„În Camera Comunelor, distanța fizică dintre putere și opoziție este de o spadă. Acum nu mai intră cu săbiile în sală, le lasă la ușă, iar în sală puterea și opoziția se află față în față la o distanță de o spadă și poartă un dialog și o confruntare democratică”, a explicat Boc.

Parlamentarii nu pot pleca imediat după ce vorbesc

Primarul Clujului a remarcat și regulile de conduită impuse parlamentarilor britanici. „După ce ai vorbit, nu părăsești imediat sala. Trebuie să stai când vorbesc cel puțin trei vorbitori după tine, ca o formă de respect pentru ceilalți”, a spus acesta.

De asemenea, Boc a subliniat rolul independent al speakerului Camerei Comunelor și tradiția înclinării în fața acestuia la intrarea și ieșirea din sală.

Thatcher, Churchill și „mama Parlamentelor”

În timpul vizitei, edilul a observat statuile unor personalități marcante ale istoriei britanice, printre care Margaret Thatcher și Winston Churchill.

Boc a relatat și o discuție avută cu primarul Atenei despre originile democrației.

„Eu spuneam: aici este până la urmă mama Parlamentelor. La care primarul Atenei a spus: da, aici este mama Parlamentelor, dar mama democrației este la Atena. Și așa este. Acum peste două mii de ani, din Atena a început până la urmă democrația”, a afirmat primarul.

Mesaj despre apărarea democrației

La finalul intervenției, Emil Boc a invocat unul dintre cele mai cunoscute citate atribuite lui Winston Churchill și a transmis un mesaj în favoarea valorilor democratice.

„Democrația este cea mai proastă formă de guvernământ, cu excepția tuturor celorlalte. Asta înseamnă că alte forme de guvernământ mai bune nu există și haideți să o apărăm pe aceasta, pentru că este singura care ne aduce libertate și prosperitate”, a declarat primarul Clujului.

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