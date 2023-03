De ce nu poate fi reziliat contractul pentru modernizarea străzii Kogălniceanu? Boc: „Ar însemna pierderea banilor europeni”

Primarul Emil Boc a explicat că Primăria nu poate să își asume rezilierea contractului pentru lucrările de pe strada Mihail Kogălniceanu deoarece s-ar pierde finanțarea europeană.

Primăria ar pierde finanțarea europeană în cazul rezilierii. FOTO: Facebook/ Emil Boc

Primarul municipiului Cluj-Napoca, Emil Boc, a explicat că municipalitatea nu poate rezilia contractul pentru lucrări în cadrul proiectului de modernizare a străzii Mihail Kogălniceanu și a celor adiacente din cauză că acest lucru ar atrage pierderea finanțării europene și, deci, a întregului proiect.

Edilul a făcut declarațiile în condițiile în care a fost întrebat, într-o intervenție la un post local de radio, care este situația grupului statuar „Școala Ardeleană”.

„Comisia din 2019 care a avizat proiectul, comisia de monumente s-a schimbat, nu mai este aceeași comisie de monumente, acum este altă comisie. Eu le-am adresat un mesaj foarte politicos, dar ferm în același timp și le-am spus foarte simplu: dragi tehnocrați, nu vă bateți joc de o muncă de peste 20 de ani în acest oraș, în care am aprobat politici care să unească, nu să dezbine oamenii, am reușit să facem din orașul ăsta un oraș de referință în România și în Uniunea Europeană prin toleranța, capacitatea de a trăi împreună, capacitatea de a ne respecta reciproc, de a pune în comun valorile, de a ne respecta. De aceea e nevoie, câteodată, ca oamenii aleși – primarul, consiliul local – să îi tragă de mânecă și să le atragă atenția specialiștilor că nu trăiesc într-un turn de fildeș, nu trăiesc izolați în birourile lor și că ceea ce decis are un impact asupra cetățenilor, iar dacă nu țin cont de ce se întâmplă în societate, vor produce exact efecte opuse. Acum, să înțeleagă toată lumea, proiectul a fost câștigat de o firmă în urma unui concurs de soluții. Vreau să știți că proiectul care a vizat locația specifică a grupului statuar «Școala Ardeleană», ca de altfel și a bustului lui Emil Racoviță a fost propus de către proiectantul câștigător al concursului de soluții și care a fost avizată corespunzător de comisia de monumente, probabil cu bună credință. Acea comisie ține de Ministerul Culturii, nu este în subordinea primarului. Comisia de monumente a comisiei de Cultură este a Ministerului Culturii și de aceea le-am atras atenția acestor persoane că au obligația să respecte valoarea simbolică, istorică și tradiția acestui oraș.

A rezilia contractul astăzi înseamnă pierderea proiectului și a banilor europeni. Nu poți... este o chestiune de corectare a unei soluții care o să se facă în conformitate cu interesele orașului. Repet, am această întrebare pentru proiectanți, de ce s-a dus la comisia de monumente cu o altă propunere decât cea prezentată în concursul de soluții. (...) Soclul se vede că nu mai există, dar se reface în forma aceea, nu este o problemă, oamenii au ajuns pe Lună, nu e o problemă refacerea soclului”, a afirmat edilul.

O nouă statuie a lui Emil Racoviță

Primarul a declarat totodată că adminsitrația locală a comandat o statuie nouă a lui Emil Racoviță, pentru a fi amplasată pe stradă, iar bustul său va fi mutat în curtea Liceului Emil Racoviță.

„În ceea ce privește statuia lui Emil Racoviță, specialiștii au spus că aceasta nu se pretează pentru exterior, adică în stradă, ci se pretează să fie în interior, adică în curtea liceului. Din nou le-am spus: măi oameni buni, nu e bine cum gândiți. Lăsați bustul acolo, în zona liceului, comandăm și face o statuie de exterior cu Emil Racoviță pentru a ne arăta respectul pentru prestigiul marelui savant”, a mai arătat Emil Boc.

Amintim că mutarea grupului statuar „Școala Ardeleană” de pe soclul original a fost un subiect dezbătut pe larg în ultimele săptămâni în spațiul public, fiind în cele din urmă decisă reamplasarea monumentului pe un soclu. Ulterior, a intrat în discuție și bustul lui Emil Racoviță, propus la rândul său pentru relocare.

Acestea nu sunt singurele neajunsuri sesizate în cadrul lucrărilor la strada Mihail Kogălniceanu. Recent, un clujean a sesizat că mai multe plăci de pavaj au crăpat deja, înainte ca lucrarea să se fi terminat măcar. Primăria a răspuns, în acest caz, că lucrează la înlocuirea plăcilor de pavaj afectate.

