Boc, despre grupul statuar de pe Kogălniceanu: „După ce am ieșit public, s-au trezit toți. Rectorul UBB a fost primul care m-a sesizat”

Primarul Emil Boc a afirmat că problema grupului statuar „Școala Ardeleană” i-a fost sesizată de Rectorul Universității Babeș-Bolyai, Daniel David. Edilul consideră că incidentul nu se aseamănă cu cel din cazul statuii lui Iuliu Maniu.

Ce spune primarul Emil Boc de scandalul privind grupul statuar de pe Kogălniceanu? FOTO: Facebook/ Emil Boc

Primarul Emil Boc a declarat, într-o intervenție la un post local de radio, că a fost primul care a luat atitudine față de neglijența proiectanților care au decis mutarea grupului statuar „Școala Ardeleană” de pe soclul original, în fața Universității Babeș-Bolyai de pe strada Mihail Kogălniceanu. Potrivit primaului, abia după ce situația era deja tranșată au ieșit public mai mulți clujeni nemulțumiți de situație.

Edilul a afirmat că sesizarea a venit din partea rectorului Universității Babeș-Bolyai, Daniel David, care l-a atenționat cu privire la situația din teren.

„Eu știu un domn care a fost singurul din oraș și a decis că soluția propusă de specialiști și validată de comisie nu este bună și a decis amplasarea din nou pe soclu a grupului statuar. Știți cine a fost domnul? E unul care e primar la Cluj. După aceea s-au trezit alții să întrebe cum e posibil, de ce, cum.

Decizia a fost luată de proiectant. Strada a fost concepută în cadrul unui concurs fără soluții, nu a sesizat nimeni că statuia era fără soclu. Singurul care a fost fair-play a fost rectorul Daniel David, care mi-a atras atenția, nu a ieșit ca alții să bată toba. Am ieșit pe teren și am dispus proiectantului să reanalizeze soluția, să amplaseze pe soclu statuia. M-a amuzat că după ce am sesizat deja problema s-au trezit toți. Nu am văzut pe unul din care au aprobat să își apere soluția, nu, tac toți în timp ce primarul își ia toate castanele”, a declarat Emil Boc, la un post local de radio.

Incidentul nu se aseamănă cu cel din cazul statuii lui Iuliu Maniu, susține edilul, întrucât atunci a fost vorba de o eroare în modul în care au procedat muncitorii, fără rea intenție, iar în cazul grupului statuar de pe strada Mihail Kogălniceanu, proiectanții ar fi făcut publice intențiile lor încă de la început, însă nimeni nu a obiectat, iar proiectul a fost aprobat de comisiile responsabile.

„La statuia lui Iuliu Maniu, muncitorii au greșit, au confundat statuia cu un stâlp sau o conductă, nu a fost cu rea credință. Reaua credință a fost că unii au mers și au tăiat pânza, au făcut circ acolo. Dincoace, formatul străzii Kogălniceanu nu e de ieri, de azi, e de ani de zile, dar nu a sesizat nimeni. Rectorul UBB a fost primul care m-a sesizat”, a mai spus Boc.

CITEȘTE ȘI: