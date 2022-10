USR acuză o execuție slabă a bugetului de dezvoltare al Clujului, de doar 29%, și cere explicații pentru întârzieri

Consilierul USR Călin Groza a reclamat un grad de execuție de 29% din bugetul de dezvoltare al Clujului în ședința de Consiliu local.

Ședință Consiliu local/ sursa: captură primariaclujnapoca.ro

Clujul merită mai mult. Mai multă dezvoltare

În ședința extraordinară de Consiliu local de miercuri, convocată de edilul Emil Boc pentru aprobarea execuției bugetului municipiului Cluj-Napoca, a unui proiect privind rectificarea bugetului RADP Cluj-Napoca și pentru aprobarea proiectului de extindere a rețelei de stații de încărcare electrică, consilierul USR Călin Groza a înregistrat o intervenție prin care a acuzat un grad redus de execuție bugetară la capitolul dezvoltare, de doar 29% pentru primele 9 luni ale anului.

Acesta a mulțumit clujenilor pentru modul în care și-au achitat impozitele, în condițiile în care peste 50% din bugetul total al Clujului este asigurat din taxele și impozitele plătite de cetățeni.

Groza a solicitat o analiză amănunțită a execuției bugetare, care să includă și cauzele ce au dus la întârzierea proiectelor de investiții.

„Doar din impozitul pe proprietate și cota parte a impozitului pe venit plătite de noi toți, clujenii, se susține peste 50% din bugetul total al Clujului. Încă o dată spunem foarte clar: Clujul merită mai mult!

Merită mai mult decât acest grad de execuție al bugetului de dezvoltare de doar 29% care a fost atins după primele 9 luni ale anului. Și decât acest raport de execuție bugetară care vine prea târziu, la 20 de zile după ce a fost dezbătută rectificarea bugetară și fără o analiză detaliată a stadiului proiectelor.

În ultimul an am venit cu soluții pentru introducerea unui sistem informatizat de management de proiect care ar permite urmărirea eficientă a tuturor investițiilor ce duc la o execuție bugetară anuală de sub 35%.

Acum cerem Primăriei municipiului Cluj-Napoca să vină în fața Consiliului local cu o analiză detaliată privind stadiul execuției pe capitole bugetare și a principalelor proiecte de investiții cu cauzele care au dus la întârzieri”, a fost intervenția consilierului USR Călin Groza.

Observațiile sale au fost trecute sub tăcere, context în care nici viceprimarul Dan Tarcea, nici edilul Emil Boc nu au reacționat la solicitarea acestuia.

Proiectul de hotărâre a trecut cu 17 voturi „pentru” și 6 abțineri. Potrivit documentației aprobate, din totalul bugetului de dezvoltare de 876 milioane lei, proiectele aflate în dezvoltare însumează doar 251 de milioane lei.

Clujul – locul I în privința absorbției fondurilor europene

În schimb, potrivit edilului Emil Boc, municipiul Cluj-Napoca a absorbit până în prezent fonduri europene în valoare de 420 de milioane €, pentru perioada 2007-2022, clasându-se pe primul loc în topul național în ceea ce privește absorbția fondurilor europene și a altor programe de finanțare.

După cum a arătat Emil Boc în cadrul intervenției sale în ședința de Consiliu local, tema atragerii fondurilor europene ilustrează coerența activității desfășurate de municipalitate.

„Aceasta înseamnă o coerență a activității administrative, atunci când lucrurile sunt duse de la un capăt la altul – 420 de milioane de euro implementate”, a afirmat Emil Boc.

Administrația locală are în pregătire proiecte în valoare de 4,5 miliarde de euro, ce includ asemenea proiecte precum metroul, trenul metropolitan și centura ocolitoare, a susținut primarul Emil Boc în ședința de Consiliu local.

