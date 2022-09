Consiliul Local Florești a aprobat creșterea costurilor pentru metrou. „Un proiect care tinde spre rezolvarea problemei traficului”

Consilierii locali din Florești au aprobat luni actualizarea indicatorilor tehnico-economici ai proiectului privind realizarea magistralei de metrou.

Proiectul de hotărâre privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici în cadrul proiectului de construire a Magistralei I de metrou de la Cluj a fost aprobat luni în Consiliul Local Florești, cu 11 voturi „pentru” și 7 abțineri. Este vorba despre o creștere cu 35% a costurilor, ca urmare a creșterii prețurilor la materialele de construcții, ca urmare a izbucnirii războiului din Ucraina.

Așa cum s-a întâmplat și în ședința Consiliului Local Cluj-Npaoca, consilierii grupului USR PLUS s-a abținut de la vot, lucru transmis public printr-o srisoare luni dimineață și reiterat de consilierii locali în cadrul ședinței.

„Constatăm după aproape un an de zile că suntem puși în situația de a vota din nou indicatorii tehnico-economici ai acestui proiect. A trecut aproape un an de când am înțeles oportunitatea acestui proiect și am votat pentru acest proiect, dar și în acel moment am ținut să precizăm că e un proiect care necesită profesionalism și o administrație competentă care să îl implementeze, un proiect mare, care are jaloane și care trebuie implementat în așa fel încât să nu pierdem banii din PNRR. După un an de zile, suntem în situația în care reluăm procesul de la zero, administrația Boc este incapabilă să ducă la bun sfârșit acest proiect. Avem 48 de luni în care să facem proiectul tehnic și să implementăm proiectul, altfel vom pierde banii din PNRR. Este un jalon foarte important la sfârșitul anului 2023 și deja am pierdut un an. Considerăm că acest proiect a intrat într-un pas și nu a fost implementat cu profesionalism, de aceea, grupul USR-PUS din Consiliul Local Florești se va abține la acest punct”, a declarat Lucian Contraș, consilier local USR PLUS.

Propunere: prelungirea liniei de tramvai în Florești

Marius Daniel Bitică, consilier local USR PLUS, a arătat că linia de metrou ar trebui construită cu prioritate la Florești, întrucât situația transportului în comun este mai deficitară aici. El a propus de asemenea extinderea liniei de tramvai din municipiul Cluj-Napoca până în comuna vecină, pentru a ameliora problema traficului.

„Proiectul metroului din zona metropolitană ar fi putut să fie proiectul salvator pentru Florești și pentru zona metropolitană, și spun ar fi putut pentru că, deși noi am votat plata studiului de fezabilitate cot la cot cu toate celelalte entități implicate în acest proiect, s-a luat decizia de a dezvolta metroul pentru Florești în etapa a doua, adică după ce se finalizează metroul din Cluj-Napoca, deci undeva peste 8-10 ani sau mai mult. Acest proiect nu va putea fi finalizat în timp util la Cluj-Napoca pentru a putea beneficia de fonduri din PNRR, termenul acesta de 48 de luni este mut prea scurt pentru proiectare și execuție. Întârzierile realizate de administrația locală din Cluj-Napoca nu mai pot fi recuperate, din punctul nostru de vedere, și banii din PNRR, chiar dacă reprezentau undeva la 10% din proiect, erau foarte importanți. Diferența de 90% nu are o sursă foarte clară de finanțare la acest moment.

O soluție ar fi ca pe viitor, când se va implementa acest proiect, să se implementeze în Florești simultan cu Cluj-Napoca sau prioritar în Florești față de Cluj, pentru că situația transportului în comun în Florești este una disperată. În forma actuală a proiectului, în Florești, metroul este un vis frumos, care nu va putea fi implementat decât în câteva zeci de ani. Totuși, se pot face niște pași intermediari, respectiv propunerea noastră este de a încerca să prelungim linia de tramvai din Cluj-Napoca până în Florești”, a spus Bitică.

În cele din urmă, Dan Deheneș, consilier local USR PLUS, l-a întrebat pe primarul Floreștiului, Bogdan Pivariu, dacă crede în acest proiect sau a fost „nevoit” să „se arunce în barca lui Emil Boc”.

Bogdan Pivariu: „Un proiect care tinde spre rezolvarea problemei traficului”

Primarul din Florești a răspuns că crede în acest proeict și consderă că acesta va fi cheia spre rezolvarea problemei traficului din comună: „Răspunsul foarte simplu este da. Pe masă este un proiect care tinde tocmai spre rezolvarea problemei traficului la Florești, în care eu cred. Într-adevăr, este un proiect care se întinde pe mulți ani, pe mulți bani, dar sursele de finanțare sunt stipulate în hotărârea de guvern, este un proiect multianual deci permite identificarea și altor surse de finanțare pe parcursul anilor”, a spus primarul.

În ceea ce privește modul de lucru în cadrul proiectului, primarul a precizat că decizia de a începe lucrările la metrou în Cluj-Napoca aparține proiectanților, fiind, în opinia sa, o decizie corectă, întrucât floreștenii nu ar putea folosi metroul dacă nu ar exista întâi stațiile din municipiu.

„Proiectantul metroului a stabilit de unde începe metroul și care sunt modalitățile de implementare. Dacă în municipiul Cluj-Napoca nu există o linie pe care să se circule, degeaba începe metroul din Florești și să ia oameni de oriunde de pe zona deservită, pentru că acest proiect nu ar ajuta comuna Florești, decât la ego-ul nostru că a început de aici. Va trebui să fie făcut așa cum e fazat, pentru a putea deservi așa cum trebuie acest proiect”, a mai spus Bogdan Pivariu.

În cele din urmă, primarul a arătat că proiectul nu trebuie reluat, licitația fiind suspendată și, odată realizați pașii de aprobare a actualizării indicatorilor tehnico-economici de către Guvern, licitația va fi reluată.

„Nu reluăm proiectul, licitația este suspendată în acest moment. La propunerea proiectanților, s-a dorit actualizarea prețurilor din deviz pentru că, la momentul în care au avut loc studiile nu era început războiul. Nimeni nu a vrut și consecințele le suportăm cu toții. Suspendarea a avut loc tocmai pentru a nu începe licitația de la zero. După soluționarea acestei probleme, licitația se reia. Ceea ce este propus sunt cerințele primite de la proiectanți. Este în fața dumneavoastră un proiect important pentru Florești și pentru zona metropolitană, decizia vă aparține”, a declarat Pivariu.

În cele din urmă, consilierul local PNL Bogdan Moga i-a criticat pe colegii din USR PLUS pentru ceea ce a numit „consecvența în defavoarea floreștenilor”: „Aș vrea să subliniez faptul că, cu toată stima pe care o am pentru colegii USR PLUS, am văzut o consecvență din direcția dânșilor. Discutăm de PNRR de când și colegii dumnealor erau la guvernare și au lucrat pe acest Plan Național de Redresare și Reziliență, dar cel puțin la Florești, văd o consecvență care mă dezamăgește. În primul rând, centura metropolitană nu a fost prinsă în PNRR. Plecăm de la un proiect important, major al Floreștiului. În al doilea rând, discutăm despre tergiversarea proiectului muzeului, 15 milioane de euro, bani pe care era cât pe ce să îi pierdem din cauza unui vot al colegilor din consiliu. Astăzi, ei vin și ne spun despre al treilea proiect major al Floreștiului, proiectul metroului, că ei nu îl vor susține. Aceasta mi se pare o consecvență în defavoarea floreștenilor și îmi pare rău că trebuie să remarc aceste aspecte”.

Proiectul a trecut cu 11 voturi „pentru” și 7 abțineri.

