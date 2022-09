Creșterea costurilor pentru metrou, aprobată în Consiliul Local Cluj-Napoca. USR, abținere la vot

Indicatorii tehnico-economici actalizați pentru construirea magistralei de metrou de la Cluj au fost aprobați luni dimineață, într-o ședință a Consiliului Local Cluj-Napoca.

Creșterea costurilor pentru metrou, aprobată în Consiliul Local Cluj-Napoca. USR, abținere la vot. FOTO: Facebook/ Municipiul Cluj-Napoca

Într-o ședință extraordinară a Consiliului Local Cluj-Napoca, convocată de îndată, consilierii locali au aprobat actualizarea indicatorilor tehnico-economici ai investiției, respectiv o creștere cu circa 35% a costurilor pentru realizarea magistralei de metrou de la Cluj-Napoca, ca urmare a creșterii prețurilor materialeleor de construcție.

Primarul Emil Boc a arătat, în deschiderea ședinței de consiliu local, că noua valoare a investiției a fost realizată cu aprobarea ministerului Transporturilor, ca răspuns la faptul că firmele doritoare să construiască metroul nu s-au putut încadra în costul estimat.

„Urgența acestei ședințe este determinată de nevoia aprobării urgente a actualizării indicatorilor tehnico-economici pentru metrou, astfel încât licitația să poată fi continuată în vederea derulării acestui obiectiv extrem de important pentru orașul nostru. Cunoașteți faptul că, la sfârșitul lunii august am decis, după consultarea și aprobarea ministerului Transporturilor, suspendarea licitației în vederea aprobării indicatorilor tehnico-economici. Această actualizare este determinată de creșterea prețurilor la toate capitolele care vizează realizarea metroului, în condițiile existente pe care le cunoașteți, de peste tot în Europa și în lume.

Astăzi avem finalizată procedura legală de actualizare a indicatorilor tehnico-economici. Creșterea este în jur de 35% pe medie, așa cum arată prevederile legale și costurile care se regăsesc pe piața reală în vederea realizării unor asemenea obiective. La dosarul ședinței aveți confirmarea Ministerului Transporturilor care, comunică acordul cu privire la metodologia de actualizare a devizului general, care s-a bazat pe actualizarea devizelor pe obiect pe baza indicilor de cost în construcții publicat de Institutul Național de Statistică și a ponderilor stabilite pe elemente de cost semnificative. În consecință, și la Cluj și la Florești, astăzi facem acest demers, urmând ca după aceea, Guvernul să actualizeze, în formă finală, indicatorii tehnico-economici, pe baza celor precizate de către proiectant și confirmate de către direcțiile de specialitate din Ministerul Transporturilor”, a arătat primarul Emil Boc.

Ca și în hotărârea anterioară de guvern, finanțarea este asigurată din fonduri externe rambursabile prin Planul Național de Redresare și Reziliență, de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Transporturilor, în limitele sumelor aprobate anual cu această destinație, precum și din alte surse legal constituite, conform programelor de investiții publice, aprobate potrivit legii, a mai arătat edilul.

Potrivit proiectului de hotărâre, valoarea inițială de 6.581.365.277 lei cu TVA a proiectului crește la 9.127.526.424 lei cu TVA, așadar o creștere de 35,7% a costurile aferente realizării Magistralei I de metrou.

Indicatorii tehnici ai investiției rămân neschimbați, a declarat Ionel Oprea, șeful de proiect al metroului din Cluj, așadar numărul de stații, localizarea acestora, dar și termenul de execuție de 96 de luni rămân cele inițiale.

USR, abținere de la vot

Proiectul a fost aprobat cu 19 voturi pentru și 4 abțineri în Consiliul Local Cluj-Napoca. Consilierii locali USR au transmis înaintea ședinței o scrisoare în care susțin că administrația locală, respectiv coaliția de guvernare PNL-PSD nu vor fi capabile să ducă acest proiect la bun sfârșit, argumente reiterate de consilierul local Alexandra Oană în cadrul ședinței.

„În două luni se va împlini un an de la semnarea PNRR. Au rămas mai puțin de 4 ani si 3 luni până la data în care se va încheia acest exercițiu ce ar putea fi baza reformelor reale în România dacă s-ar implementa profesionist. În luna noiembrie a anului trecut am cerut transparență, asumare și gestionare profesionistă, însă până în acest moment nici unul din aceste deziderate nu a fost luat în serios de administrație. Din păcate până la momentul de față metroul din Cluj-Napoca a bifat 4 amânări ale licitațiilor, se află într-un blocaj legislativ, iar primul jalon al proiectului, semnarea până la sfârșitul anului a contractului de lucrări, este aproape imposibil de livrat. De ce a trecut un termen așa de mare, de 9 luni, de la aprobarea indicatorilor inițiali în Consiliu Local și Guvern până la actualizare, având în vedere și că OUG 64, apărut în mai, ar fi permis indexarea la toate lucrările de investiții din țară? (…)

Cu votul de astăzi problemele licitației nu sunt nici pe departe rezolvate, deoarece mai trebuie parcurși alți pași administrativi cum ar fi actualizarea indicatorilor de preț ai proiectului în Guvern prin Hotărâre de Guvern, deci blocajul mai continuă iar țintele de implementare par din ce în ce mai departe.

Avem în spate un aproape an de bătut pasul pe loc în acest proiect, lucrurile nu par a da semne că se îmbunătățesc și la aproape un an de la semnare metroul clujean, precum și PNRR-ul României în general sunt în real pericol. (…) USR PLUS atenționează printr-o abținere primăriile Cluj-Napoca și Florești, precum și coaliția PNL-PSD, că viitorul clujenilor și banii tuturor românilor trebuie tratați cu seriozitate și responsabilitate”, se arată în scrisoarea trimisă de USR Cluj.

Emil Boc, replici acide către USR: „Riscul este în mintea dumneavoastră”

Consilierii locali USR nu s-au opus, dar nici nu au aprobat actualizarea indicatorilor tehnico-economici, optând pentru votul cu abținere la acest proiect. Alexandra Oană a intervenit în cadrul ședinței, arătând că:

„Au trecut 10 luni de la aprobarea proiectului metroului în Cosiliul Local și din păcate, semnalele pe care le-am tras atunci privind capacitatea primăriei de a gestiona un proiect așa de mare anvergură au început să se adeverească. Licitația a fost amânată de trei ori, acum e suspendată, nu ați putut oferi date legat de cum avansează proiectul și ne apropiem rapid de momentul în care primul jalon din PNRR trebuie să fie bifat, fără a fi făcuți pași concreți pentru realizarea proiectului. Am dori să aflăm de ce ați așteptat 9 luni, de la aprobarea proiectului în Consiliul Local, ca să aprobați acești indicatori tehnico-economici, în condițiile în care OUG 64 din 2022 permitea încă din mai să indexăm prețurile”, a intervenit Alexandra Oană, în ședința Consiliului Local.

Primarul Emil Boc a răspuns pe un ton sarcastic: „Nu cred că are rost să comentăm foarte mult. Probabil că unii au aflat mai târziu că a fost un război declanșat de către Rusia în Ucraina și de aceea trebuie să se actualizeze acești indicatori tehnico-economici. Proiectul trebuie să urmeze cu exactitate procedurile legale. Spun asta legat de procedurile de a oferi participanților dreptul de a depune în termen oferte de lucru. Noi am sperat până în ultimul moment că vor fi ofertanți pentru metrou în baza indicatorilor tehnico-economici aprobați. Până când am constat că nu se întâmplă, nu aveam de unde să știm, până în ultimul moment, dacă va fi vreun participant sau nu. Când am avut această confirmare, atunci am putut cere suspendarea procedurii în vederea actualizării indicatorilor tehnico-economici”.

La o altă intervenție, realizată de data aceasta de consilierul local Dinu Ionescu, care a întrebat care alte surse de finanțare mai pot fi folosite și dacă există riscul de a se pierde banii din PNRR, primarul a răspuns, pe același ton acid: „Riscul este în mintea dumneavoastră. Realitățile sunt scrise în hotărârea de guvern”.

Licitația va merge mai departe

Odată aprobați noii indicatori tehnico-economici de către Guvern, licitația poate continua, însă va avea un termen limită de depunere a ofertelor mai restrâns, întrucât se consideră că firmele interesate au avut deja tim să pregătească o ofertă.

Amintim că licitația pentru metrou a fost suspendată în 22 august, fix în ultima zi de depunere a ofertelor. Primăria Cluj-Napoca anunța că, după consultarea Ministerului Transporturilor, a decis suspendarea procedurii de achiziție cu privire la magistrala I de Metrou Cluj în vederea actualizării indicatorilor tehnico-economici ai investiției, din cauza creșterii prețurilor din ultima vreme.

Municipalitatea a explicat că decis suspendarea procedurii în vederea actualizării prețului de licitație, după ce mai multe firme interesate de lucrare au reclamat că nu se pot încadra cu oferta ân valoarea estimată.

„În ultimele 4 zile am primit 3 scrisori de informare de la firme interesate de realizarea Metroului de la Cluj și care ne-au precizat că nu se pot încadra cu oferta în valoarea estimată. Precizăm faptul că aceste firme au realizat multiple lucrări de metrou în capitale și orașe ale Uniunii Europene. Pentru a nu anula licitația, care ar fi presupus cel puțin 6 luni de amânare a proiectului, am decis utilizarea procedurii de actualizare a indicatorilor tehnico-economici, cu sprijinul Ministerului Transporturilor și al Guvernului României. Procedura de achiziție va fi continuată imediat după actualizarea, prin hotărâre de Guvern, a indicatorilor tehnico-economici”, mai arată reprezentanții primăriei.

CITEȘTE ȘI: