Lucrările la strada Eroilor, ȋn linie dreaptă. Pivariu: „Voi supraveghea de aproape ca ritmul să se păstreze”

Lucrările la strada Eroilor din Florești au început luni, după mai bine de un an de pauză. Primarul Bogdan Pivariu și-a luat angajamentul de a supraveghea lucrările și ritmul în care sunt executate.

Primarul Bogdan Pivariu, pe șantierul de pe strada Eroilor. Foto: Facebook/ Bogdan Pivariu

Strada va avea trei benzi auto, trotuare late de o parte şi de alta a tramei stradale, piste de biciclete, perdea verde de arbori de-a lungul lungimii străzii. Cu un aspect modern cu treceri de pietoni evidenţiate şi suprailuminate LED, strada Eroilor va fi prima stradă smart din Floreşti.

„Vă asigur ca voi SUPRAVEGHEA DIN TEREN, foarte de aproape, ca ritmul acesta susținut să fie păstrat pe toată perioada celor 7 luni ȋn care constructorul trebuie să finalizeze lucrarea. Tocmai importanţa strategică a acestei artere m-a obligat să mă asigur că acest proiect ȋndeplineşte nevoia, nu doar prezentă, dar şi pe cea din viitor pentru noi, floreştenii.

La data la care am preluat mandatul am găsit un proiect pentru strada Eroilor care nu corespundea deloc cu nevoile Floreştiului pe termen lung. Am găsit un contract cu termenul de execuţie depăşit şi, de asemenea, un prestator care nu reuşea să ȋnainteze ȋn lucrări.

Competenţa aleşilor locali se măsoară ȋn capacitatea acestora de a găsi soluţii şi proiecte care să fie ancorate ȋn nevoile localităţii pe următorii 15 ani. Urmând acest principiu şi ştirbind poate din popularitatea pe care o puteam câştiga doar prin simplu fapt că terminam repede o lucrare prost gândită, am insistat şi am reuşit să obţin acceptul de la Ministerul Dezvoltării de a modifica proiectul iniţial al acestei artere (accept care era considerat de mulţi imposibil de obţinut)”, a transmis primarul Bogdan Pivariu.

