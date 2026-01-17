Polițiștii locali vor putea utiliza camere foto-video-audio portabile. Legea a fost promulgată.

Legea care le permite poliţiştilor locali să poarte camere foto-video-audio portabile a fost promulgată.

Președintele Nicușor Dan a promulgat legea care permite polițiștilor locali să utilizeze camere foto-video-audio portabile în exercitarea atribuțiilor de serviciu.

În toamna anului trecut, Senatul a dat undă verde proiectului care le permitea polițiștilor locali să efectueze înregistrări audio-video, în timpul exercitării atribuțiilor de serviciu, prin dispozitive de tip bodycam.

„Noua reglementare stabilește clar situațiile în care aceste sisteme pot fi folosite în spațiul public, fără consimțământul persoanelor vizate, precum legitimarea, constatarea contravențiilor, utilizarea mijloacelor de imobilizare sau intervențiile pentru protejarea vieții și a ordinii publice”, a anunțat președintele Nicușor Dan, sâmbătă, într-un mesaj publicat pe Facebook.

După cum arată șeful statului, în măsura în care circumstanțele permit, cetățenii vor fi informați că sunt înregistrați, iar autoritățile locale au obligația de a comunica public dotarea polițiștilor locali cu astfel de echipamente.

Datele sunt păstrate timp de maximum șase luni și apoi distruse, cu excepția cazurilor în care constituie probe într-o procedură judiciară.

Pentru a implementa tehnic acest nou sistem, administrațiile publice locale vor putea accesa fonduri europene.

„Această lege contribuie la creșterea transparenței activității poliției locale și la consolidarea siguranței publice, oferind în același timp un nivel mai ridicat de protecție atât cetățenilor, cât și agenților”, a adăugat președintele în mesajul citat.

Camera Deputaților a adoptat proiectul, ca for decizional, pe 17 decembrie 2025

