Clinica de Obstetrică și Ginecologie „Dominic Stanca” din Cluj-Napoca, a fost modernizată de Fundația Metropolis, în urma unei investiții de peste 1,4 milioane de euro

Lucrările de modernizare de la Clinica de Obstetrică și Ginecologie „Dominic Stanca”, cea mai mare maternitate din Ardeal, au ajuns la final. Proiectul, realizat în cadrul programului „Spitale publice din bani privați”, a presupus o investiție de peste 1,4 milioane de euro.

Lucrările de modernizare de la Clinica de Obstetrică și Ginecologie „Dominic Stanca”, cea mai mare maternitate din Ardeal, au ajuns la final. | Foto: Fundația Metropolis

Lucrările au inclus reabilitarea completă a infrastructurii electrice, sanitare și termice, instalarea de sisteme moderne pentru siguranță și gaze medicale, dotarea saloanelor cu mobilier și rampe medicale, dar și realizarea de finisaje cu materiale antibacteriene. Investiția a fost susținută de sponsori precum Banca Transilvania, Untold Universe și Sports Festival.

Acest proiect a contribuit la modernizarea spitalului în proporție de peste 50% și a vizat și rezolvarea unor probleme structurale ascunse, precum infiltrarea pereților, înlocuirea parțială a acoperișului și refacerea unor trasee de canalizare. Toate aceste intervenții au avut ca scop crearea unui mediu sigur pentru nou-născuți, mame și personalul medical.

„Am început acest proiect cu responsabilitatea de a aduce condiții demne de secolul XXI în cel mai important loc din viața a mii de familii din Transilvania. Alături de parteneri și de comunitate, am demonstrat că împreună putem schimba radical sistemul medical din România”, a declarat Codin Maticiuc, președintele Fundației Metropolis.

Emil Boc, primarul municipiului Cluj-Napoca: „Clujul vă mulțumește, și România vă arată recunoștință”

Edilul orașului a fost prezent la inaugurarea secției de neonatologie a Clinicii „Dominic Stanca” și a transmis mulțumiri către Fundația Metropolis.

„Gestul dumneavoastră de a fi prezent la Cluj cu 1,4 milioane de euro, dar și la București și Fundeni, sunt gesturi absolut superbe care lasă urme extrem de pozitive în viața noastră. Eu cunosc această clinică, îi știu evoluția, știu cum a arătat. Vreau să vă spun că e diferență de la cer la pământ când intri și vezi dotările de ultimă generație și cum arată acum aceste spații. Vreau să vă asigur că Primăria Cluj-Napoca va oferi tot ajutorul de care este nevoie”, a transmis edilul Clujului.

Emil Boc a fost prezent la inaugurarea secției de neonatologie a Clinicii „Dominic Stanca” și a transmis mulțumiri către Fundația Metropolis. | Foto: Mădălina IVAN- monitorulcj.ro

Managerul Spitalului Județean Cluj, Prof. Dr. Claudia Gherman, a subliniat că modernizarea aduce clinica „la cerințele medicinei moderne”

Clinica „Dominic Stanca” are una dintre cele mai scăzute rate de mortalitate neonatală din țară

Clinica „Dominic Stanca” are una dintre cele mai scăzute rate de mortalitate neonatală din România, de doar 1%, de zece ori mai mică decât media națională.

Despre Fundația Metropolis

Fundația Metropolis este o organizație non-profit care luptă pentru modernizarea spitalelor publice din România prin inițiativa „Spitale publice din bani privați”, având la activ proiecte de renovare și dotare cu aparatură medicală în peste 20 de orașe din România.

Printre proiectele semnificative se numără renovarea Secțiilor de Hematologie și Nefrologie Pediatrică de la Spitalul Fundeni, a Unității de Primiri Urgențe de la Spitalul de Copii Ploiești, a Clinicii de Obstetrică Ginecologie Dominic Stanca din Cluj Napoca și altele. Anul acesta, Fundația Metropolis va începe construcția celui mai mare spital de psihiatrie pediatrică, în cadrul Spitalului de Psihiatrie Prof. Dr. Alexandru Obregia din București.

Citiți monitorulcj.ro și pe Google News

CITEȘTE ȘI: