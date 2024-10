Descoperire surprinzătoare. Cum a transformat un dezastru cosmic viața pe Pământ. VIDEO

Un meteorit uriaș, de patru ori mai mare decât Everestul, ar fi contribuit la apariția primelor forme de viață pe Pământ.

Un meteorit uriaș care s-a prăbușit pe Pământ acum 3,26 miliarde de ani a creat condiții favorabile pentru dezvoltarea vieții, prin eliberarea unor substanțe esențiale și declanșarea unui tsunami care a amestecat apele oceanului. Foto: captură WION

Un meteorit gigantic care s-a prăbușit pe Pământ în urmă cu peste 3 miliarde de ani ar fi putut crea condițiile perfecte pentru dezvoltarea primelor forme de viață, arată un studiu recent publicat în revista științifică Proceedings of the National Academy of Sciences.

Cercetătorii au descoperit că meteoritul, denumit S2, avea o mărime impresionantă - între 37 și 58 de kilometri în diametru, fiind de aproximativ 200 de ori mai mare decât cel care a provocat dispariția dinozaurilor.

Pentru a ne face o idee mai clară despre dimensiunea sa, acest corp ceresc era de patru ori mai înalt decât Muntele Everest.

Meteoritul gigant care a avut un efect neașteptat asupra vieții primitive

„Deși de obicei ne gândim că impactul cu meteoriți distrug viața, acest caz este special. Cercetarea noastră arată că, în perioada de început a Pământului, astfel de evenimente au creat de fapt condiții prielnice pentru viață", explică Nadja Drabon, profesor la Universitatea Harvard și coordonatorul studiului.

Impactul a provocat un tsunami uriaș care a amestecat apele oceanului și a împrăștiat materiale de pe uscat spre zonele de coastă. Căldura generată a fost atât de intensă încât a făcut să fiarbă stratul superior al oceanului și a încălzit atmosfera. Cu toate acestea, efectele nu au fost doar distructive.

Cum a transformat un meteorit uriaș evoluția vieții pe Terra acum 3 miliarde de ani

Ciocnirea a adus la suprafață substanțe esențiale vieții, precum fierul din adâncul oceanului și fosforul din structura meteoritului. Bacteriile care se hrănesc cu aceste elemente au început să se înmulțească rapid, creând un mediu propice pentru dezvoltarea altor forme de viață.

Dovezile impactului pot fi văzute și astăzi în Africa de Sud, în zona cunoscută sub numele de centura de roci verzi Barberton. „Este ca și cum ai fi pe o plajă liniștită, apoi deodată vine un tsunami uriaș care răscolește totul din adâncuri", descrie dr. Drabon efectul impactului.

