Cele mai bune tipuri de video poker de vara aceasta (P)

În acest articol, îți prezentăm 3 dintre cele mai tari tipuri de poker online pe care îl poți încerca.

Sursa foto: Freepik

Acestea sunt jocuri multiplayer, deci le joci împotriva altor jucători reali. Toate jocurile din lista noastră de video poker îți oferă o experiență palpitantă, multă distracție. Pe deasupra, chiar poți să-ți faci prieteni noi.

Trebuie bineînțeles să cunoști foarte bine regulile și să știi cum funcționează interfața. Vei învăța foarte mult din experiență, deci trebuie să te înarmezi cu ceva determinare și răbdare.

Jocurile de mai jos nu sunt pe bani, dar poți juca poker online și în acest mod, pe platformele de gambling cu licență în România. Așa vei avea șansa să revendici și un bonus fără depunere.

Zynga Poker

Dacă vrei un joc de poker rapid și de calitate, atunci aceasta este o variantă excelentă. Poți instala aplicația pe iOS sau Android în câteva secunde. Îți faci un simplu cont, iar apoi începi jocul de poker. De asemenea, poți să-l joci direct de pe Facebook sau de pe site-ul lor, zyngapoker.com.

Jocul re multe beneficii și chiar un program de loialitate. Primești chiar și 60.000 de jetoane doar pentru că descarci aplicația. Versiunea de joc din Zynga Poker este cea mai populară din lume - Texas Hold’em.

World Championship Poker 2

Acesta este un joc video în adevăratul sens al cuvântului. Este lansat de Oxygen Interactive și poate fi jucat pe PlayStation 2 și Windows. Îți creezi un jucător, pornești de jos și urci în ierarhie, la fel ca în lumea adevărată a pokerului. Sunt și jucători deja creați, deci poți să sari peste acea etapă.

Este un joc mai vechi, din anii 2000, deci este posibil să-l găsești mai greu. Dar este un joc care poate fi jucat și în versiunea single player și în cea multiplayer. Desigur, a doua variantă este mult mai atractivă. Poți juca până la 12 versiuni de poker.

World Series of Poker

Un joc asemănător cu cel de sus este World Series of Poker, numit după celebrul circuit WSOP. A fost lansat în 2005 și este compatibil pe GameCube, PlayStation 2, Xbox, PlayStation Portable și Windows. Totodată, și aici sunt disponibile mai multe variante de poker: Texas Hold’em, Omaha, Omaha Hi-Low Split, Seven Card Stud, Seven Card Stud Hi-Low Split, Seven Stud Lowball (Razz).

Fiind un produs al anilor 2000, nu te aștepta la cine știe ce grafică spectaculoasă. Dar modul de joc este distractiv. La fel ca la cel de mai sus, începi de la un buget mic (mai exact 10.000 de dolari) și misiunea ta este să intri în turnee WSOP, să-ți arăți abilitățile de jucător și să câștigi.

Vrei să joci poker pe bani reali?

Dacă aceste jocuri video nu sunt chiar ceea ce căutai și vrei ceva mai palpitant, pe bani reali, atunci există mai multe opțiuni bune. În primul rând, îți recomandăm să joci numai la cazinouri licențiate în România. Fiind vorba de banii tăi adevărați, este esențial să ai grijă de ei. Iată care sunt platformele care au și poker sau care se axează pe acest joc de cărți:

888 Poker: secțiunea de poker de la 888 este una dintre cele mai simple, dar și cele mai spectaculoase. Descarci programul și începi distracția. Dacă îți faci cont la acest operator, vei avea acces instant la toate cele trei produse: 888 Sport, 888 Casino și 888 Poker. La poker, ai parte de numeroase promoții, participi la turnee și la jocuri cash.

Unibet și Vlad Cazino: ambele platforme sunt operate de aceeași companie, deci au aceleași jocuri de poker. Aici te bucuri de HexaPro Jackpot, un joc unde poți să câștigi chiar și un premiu de 1.000x buy-in-ul. Nu trebuie să instalezi ceva. Îți creezi un cont, un nickname și un avatar și te pregătești de jocul la Unibet sau Vlad Cazino. Aici nu trebuie să descarci ceva, joci pur și simplu din browser.

PlayGG: este un nume cunoscut în industria pokerului online de la noi. După ce descarci și instalezi aplicația sau programul de calculator, te așteaptă o sumedenie de funcții interesante. La PlayGG te delectezi și cu numeroasele jocuri unice precum All In or Fold sau All In or Fold Sit and Go.

Pokerstars: ai parte de turnee de poker și jocuri cash care se derulează non-stop. Te așteaptă multe oferte speciale și recompense, deci ai numeroase motive să descarci aplicația și să-ți faci un cont.

CONCLUZII

Jocurile video de poker sunt o modalitate inedită și distractivă să îți exersezi abilitățile. Deși ultimele două sunt mai vechi și grafica poate nu se ridică la nivelul pretențiilor tale, regulile sunt cele reale și vei juca poker ca și cum ai fi într-un turneu adevărat. Dacă vrei să joci poker pe bani, atunci ai la dispoziție mai multe platforme online. Jocul este de tip multiplayer, deci vei concura cu alți utilizatori.