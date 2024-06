„Lumea Perdelelor” deschide la Cluj-Napoca a şasea sa franciză în doi ani de zile (P)

,,Lumea Perdelelor” inaugurează joi, 6 iunie, orele 18:00, al şaselea său magazin în sistem franciză, în oraşul Cluj-Napoca. Acesta este situat în cartierul Mărăşti, pe strada Aurel Vlaicu, numărul 8 şi va fi deschis clienților începând de vineri, 7 iunie, de la ora 9.00.

Această strategie de dezvoltare vine ca urmare a creșterii brandului, cererea produselor şi serviciilor oferite de Lumea Perdelelor fiind din ce în ce mai mare atât la nivel regional, cât şi în toată Romania, firma devenind un important distribuitor național de perdele, draperii și rejansă.





„Dorim prin deschiderea acestui magazin sa aducem experienţa Lumea Perdelelor şi în una din cele mai mari metropole din România. Noi avem de ani de zile colaboratori cărora le distribuim marfa noastră în oraşul Cluj-Napoca, dar consider că această franciză poate aduce un suflu nou datorită experienţei noastre şi a modului de lucru care pune accentul pe mulţumirea clientului final.



Profesionalismul, standardul ridicat de calitate şi personalizarea locuinţelor clienţilor noştri au fost principiile cu care am pornit la drum şi tot cu ele promitem că vom continua! Partenerii noştri Şandor Mădălina și Boantă Alexandra au făcut şcolarizare la noi timp de câteva luni de zile şi sunt sigur că vor face o figură frumoasă pe noul drum pe care au pornit, fiind încă susţinuţi şi îndrumaţi de către echipa noastră”, a menționat Bogdan Rădășanu, creatorului brandului Lumea Perdelelor.



Şandor Mădălina și Boantă Alexandra, proprietarele noii francize au declarat:

„Pasiunea profundă pentru design interior şi înclinaţiile către antreprenoriat au stat la baza dorinţei noastre de a intra în Lumea Perdelelor, tocmai pentru a aduce cele mai frumoase perdele şi draperii adaptate nevoilor tuturor clienţilor din comunitatea noastră.

Am ales să deschidem această franciză deoarece brandul “Lumea Perdelelor” este cunoscut pentru calitatea superioară a produselor și serviciilor oferite. Credem în valorea acestui brand și suntem încântate să aducem aceste standarde în Cluj-Napoca. Experiențele anterioare în vânzări ne-au pregătit să facem față noilor provocări dorind să oferim clienților noștri cele mai bune soluții de decorare.



Deschiderea acestui showroom vine cu propriile sale provocări, de la găsirea locației perfecte până la recrutarea unei echipe dedicate și amenajarea spațiului în conformitate cu standardele celor de la “Lumea Perdelelor”. Vibe-ul transmis de echipa francizorului ne oferă încredere că toate eforturile noastre vor fi răsplătite odată cu deschiderea magazinului. Scopul nostru este să avem un magazin unde clienții să găsească pe lângă produse de calitate și consultanță specializată, toate acestea ducând la crearea unui ambient în care clientul să se simtă ca acasă. Misiunea noastră este să depășim așteptările clienților prin oferirea serviciilor personalizate și atenția la detalii.

Suntem nerăbdătoare să începem această nouă aventură în antreprenoriat, aducând frumusețe și funcționalitate în casele clienților noștri şi ne dorim ca pe termen lung să stabilim “Lumea Perdelelor” ca destinația principală pentru perdele și draperii atât în Cluj-Napoca, cât şi în împrejurimi”.



Antreprenorul Bogdan Rădăşanu a adăugat că are în plan deschiderea mai multor magazine de acest tip, în sistem franciză.

,,Brandul Lumea Perdelelor este în continuă creştere atât pe partea de distribuţie, cât şi pe partea de francizare. Pentru noi este entuziasmant că în doar 2 ani de zile am ajuns la deschiderea celei de a şasea francize. Prima noastră franciză din oraşul Suceava a fost deschisă pe 15 mai 2022, alte două francize au fost deschise în toamna anului 2023, în Târgu Neamţ şi Rădăuţi, acum două luni am deschis a patra franciză în Dorohoi, iar în luna mai a cincea franciză în Câmpulung Moldovenesc. Toate aceste magazine sunt în continuă creştere având comenzi consistente şi profit încă după prima lună de la activitate. Deja discutăm cu proprietarii acestor francize despre posibilitatea deschiderii altor puncte de lucru din zona lor. Tocmai asta ne încurajează să nu ne oprim aici! Din punctul meu de vedere este o afacere ideală pentru familiile care doresc să practice o meserie frumoasă şi cu rezultate financiare bune, francizaţii având posibilitatea să îşi deschidă mai multe puncte de lucru în raza lor de acţiune. Vreau să mai precizez că discutam de nişte francize atipice, deoarece investiţia iniţială necesară precum şi taxa de francizare sunt mici, deci pot să spun că este o franciză mai prietenoasă, accesibilă tuturor celor care vor să investească în acumularea cunoştinţelor în domeniu şi care îşi doresc să pornească o afacere sigură şi de viitor. Veştile bune continuă! Avem în plan deschiderea altor două francize în toamna acestui an la Pascani şi Iaşi şi bineînţeles că rămânem deschişi provocărilor”, a mai menționat Bogdan Rădășanu.



,,Lumea Perdelelor” este o firmă care se ocupă cu importul și comercializarea perdelelor și draperiilor atât la nivel local, prin magazinul propriu situat în Fălticeni , la nivel regiona prin francizele deschise, cât și la nivel național, având peste 130 de magazine cărora le sunt vândute produsele. Ei fac diferența prin faptul că aduc săptămânal marfa comandată de la fabricile colaboratoare din Turcia. La nivel local, în afară de comercializarea în sine a materialelor, ,,Lumea Perdelelor” oferă și servicii cap-coadă: măsoară, oferă consultanță în alegerea materialelor, montează sistemele de prindere, se ocupă cu croitul și coaserea materialelor, calcă și aranjează, la final, perdelele.

Acest brand a luat naștere acum 13 ani, în ideea de a aduce un suflu nou pe piața textilelor de interior. În toți acești ani, au reușit să creeze o rețea de peste 130 de magazine cărora le sunt vândute produsele, fiind pe lângă un furnizor, și un colaborator de bază.

Dacă sunteți interesat și doriți să aflați mai multe detalii sau să plasați comenzi, puteți contacta "Lumea Perdelelor Cluj-Napoca" la numărul de telefon 0755285696 sau la adresa de e-mail lumeaperdelelorclujnapoca@yahoo.com. Deasemnea, pentru a fi la curent cu toate noutățile, puteți urmări paginile lor de socializare Lumea Perdelelor Cluj Napoca pe facebook şi lumeaperdelelorclujnapoca pe instagram sau îi puteţi vizită la showroom-ul lor de pe Strada Aurel Vlaicu, nr. 8, de luni până vineri între orele 9-18 şi sâmbata între orele 9-13.