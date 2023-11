Unde sunt cei 7 ani de acasă? Copil filmat în timp ce sparge oglinda unei mașini parcate, în Cluj-Napoca – VIDEO

Doi copii au fost filmați de o cameră de supraveghere în timp ce trec printr-o parcare din Cluj-Napoca. Unul dintre ei a început să lovească din senin cu piciorul oglinda unei mașini parcate.

Unul dintre copii a distrus oglinda retrovizoare/ Foto: Info Trafic Cluj-Napoca - Facebook

Un elev a fost filmat în timp ce lovește din senin cu piciorul oglinda retrovizoare a unei mașini parcate.

Șoferul păgubit a anunțat poliția, dar a și postat pe Facebook imaginile surprinse de camerele de supraveghere din zonă. În imaginile surprinse se poate observa cum adolescentul lovește de mai multe ori cu piciorul oglinda retrovizoare.

„Neplăcut, iritant de-a dreptul. Am pierdut ore din timpul meu de weekend constatând, apoi încercând să îmi dau seama ce am de făcut și apoi acționând. Am hotărât să anunț totuși situația la poliție dintr-un mare respect față de cei care s-au deranjat să mă anunțe, să lase un număr de telefon, să scoată o înregistrare video. Unii spun să mă mulțumesc cu valoarea civică a gestului meu pentru ca altceva nu se va mai întâmpla. Așa o fi. Mă gândesc doar ca dacă nu privim în față derapajele ce par mici, neînsemnate, ne vom merita soarta când vom fi nevoiți să privim situații grele, grave. Spun asta pentru că cine face așa ceva de «distracție» nu se oprește la atât. Sunt doi elevi, probabil de la una din școlile de pe Taberei sau Arinilor, plictisiți la ora 14 după atâta carte”, a scris șoferul.

