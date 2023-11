Cum va fi vremea în minivacanța de 1 Decembrie, în Cluj? Temperaturi neobișnuite pentru această perioadă.

Potrivit prognozei actualizate de meteorologi, în minivacanța de 1 Decembrie românii vor avea parte de temperaturi neobișnuit de ridicate.

Vremea în Cluj, în minivacanța de 1 Decembrie/Foto: Municipiul Cluj-Napoca Facebook.com

După intervale cu vreme geroasă, ninsori şi viscol, semnalate weekendul trecut, vremea va intra într-un proces de încălzire în aproape toată ţara, cel puţin în cursul acestei săptămâni, când valorile termice maxime vor ajunge chiar şi la 12 grade Celsius în unele zone ale țării, inclusiv de Ziua Naţională, pe 1 Decembrie.

Însă, de săptămâna viitoare, valorile termice vor intra pe o pantă descendentă, iar în tot acest timp precipitaţiile vor fi excedentare, potrivit prognozei emise de meteorologi pentru intervalul 27 noiembrie - 10 decembrie.

Vremea în minivacanța de 1 Decembrie

În Transilvania, în prima parte a intervalului, regimul termic va fi caracterizat de alternanţe importante între zile, cu valori apropiate şi sub cele normale în această perioadă din an, cu maxime de 0 - 6 grade şi minime între -4 şi 0 grade, mediat regional, mai scăzute în special în jurul datei de 29 noiembrie (maxime de 0 - 2 grade şi minime între -9 şi -5 grade) şi perioade cu vreme mai caldă decât în mod obişnuit, cel mai probabil pe 1 şi 2 decembrie, când ziua se vor atinge 8 - 12 grade şi noaptea nu vor coborî sub un grad.

În a doua parte a intervalului este estimată o evoluţie mai constantă a temperaturilor care se vor situa în general în jurul celor climatologic specifice primei decade a lunii decembrie, respectiv maxime uşor pozitive şi minime nocturne negative, în medie de la -5 la -3 grade.

Din punct de vedere al precipitaţiilor, acestea vor înregistra un excedent, cu precădere în prima săptămână, când vor fi perioade în care precipitaţiile vor fi frecvente şi local moderate cantitativ, cu probabilitate mare în 28 noiembrie şi 1 - 2 decembrie când se vor semnala şi ploi. În restul zilelor din interval, vor fi mai ales ninsori şi lapoviţă cu caracter local şi temporar.

În Cluj, pentru data 30 noiembrie, când românii sărbătoresc ziua Sfântului Andrei, maxima zilei va fi de 3 grade Celsius, iar cerul va fi preponderent noros.

De Ziua Națională a României, vineri, 1 Decembrie, termometrele vor indica 9 grade Celsius pe timp de zi, fiind posibile și câteva averse.

Treptat, temperaturile vor scădea, astfel că duminică maxima zilei se va situa în jurul valorii de 2 grade Celsius.

