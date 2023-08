Horia Nasra și Vladimir Dan au demisionat din Asociația Metrourban

Vicepreședintele Horia Nasra și secretarului general Vladimir Dan au demisionat din Asociația Metrourban, în urma unui scandal juridic. Cei doi demisionari au renunțat și la statutul de membri fondatori.

Horia Nasra (foto stânga) și Vladimir Dan (foto dreapta) au demisionat din Asociația Metrourban. FOTO: Facebook/

Horia Nasra și Vladimir Dan au demisionat din Asociația Metrourban. Potrivit unui comunicat de presă emis joi, 10 august, demisia celor doi membri fondatori a avut loc în 28 iulie.

Motivul care a stat la baza acestor demisii este faptul că, în cadrul acestei asociații, a fost deschisă o acțiune în instanță, în cadrul dosarului nr. 675/33/2023, de care cei doi - Horia Nasra și Vladimir Dan spun că nu au avut cunoștință și că nu corespunde scopului pentru care asociația METROURBAN a fost înființată. Președintele asociației, Mihai Curteanu, ar fi înregistrat o acțiune la Curtea de Apel Cluj fără știința celor doi membri ai Consiliului Director – Horia Nasra și Vladimir Dan – împotriva Primăriei Cluj-Napoca, a societății SDC Imobiliare SRL și a societății NEVA Construct Invest SRL.

Cei doi demisionari au subliniat că acțiunea a fost inițiată de președintele asociației fără ca ei să fie informați sau consultați în prealabil, nici în cadrul unei ședințe a Consiliului Director, nici în cadrul unei Adunări Generale a Asociaților.

„Precizăm că nu am avut cunoștință de această acțiune și nu a existat nicio ședință a Consiliului Director și nicio Adunare Generală a Asociaților prin care să se fi luat această decizie. Conform statutului și a prevederilor legale nu am fost informați cu privire la demersul realizat de președintele Asociației „METROURBAN” în prezentul dosar nr. 675/33/2023. De asemenea, președintele asociației nu a fost mandatat de către conducerea Asociației METROURBAN să facă demersuri pentru anularea actului emis de autoritățile publice locale - autorizația de construire nr. 867 din 02 august 2021, motiv pentru care nu am susținut cererea formulată în instanță de Asociația METROURBAN” și ulterior am demisionat din asociație”, au declarat Horia Nasra și Vladimir Dan.

