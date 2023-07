Azilele groazei. Ungureanu: Trecerea azilelor în subordinea secţiilor de boli psihice este „absolut absurdă și ilegală”

Trecerea „azilelor groazei” sub coordonarea secțiilor de boli psihice ar reprezenta o catastrofă medicală, avertizează deputatul Emanuel Ungureanu. Măsura ar transforma aceste spații în „lagăre”.

Deputatul Emanuel Ungureanu avertizează asupra trecerii „azilelor groazei” în subordinea secțiilor de boli psihice/Foto: Emanuel Ungureanu Facebook.com

Deputatul USR Emanuel Ungureanu a avertizat, luni, cu privire la „o iminentă catastrofă” dacă azilele dedicate vârstnicilor vor fi preluate în coordonarea secțiilor de boli psihice.

„Aş vrea să atrag atenţia asupra unei iminente catastrofe care este pregătită de domnul Ciolacu, prin domnul Rafila, adică trecerea azilurilor groazei la lagărele groazei din spitalele de boli psihice.

În anul 2019, am vizitat mai multe secţii de boli psihice din România şi am arătat asemenea imagini. (...) Este absolut absurd şi ilegal să treci orice fel de azil în subordinea sau în coordonarea unei secţii de boli psihice. Mai mult decât atât, Centrul de Resurse Juridice are mai multe procese la CEDO câştigate în numele unor pacienţi care au fost maltrataţi, au fost umiliţi, au fost înfometaţi, au fost chiar ucişi în aceste «lagăre» din secţiile de boli psihice din România”, a declarat Ungureanu, la Parlament.

Ungureanu a amintit că la Spitalul Borşa din judeţul Cluj erau 120 de pacienţi înghesuiţi în camere de câte 26, iar clădirea este veche de 200 de ani.

„Se întâmpla tot în anul 2019. Vreţi să vedeţi cum arată duşurile? Vedeţi în ce hal erau batjocoriţi acolo pacienţii? Găuri în tavan, o situaţie catastrofală în aceste condiţii. (...) Se prăbuşea practic pe ei clădirea. Deci, este absolut incalificabil să se gândească domnul Rafila că în secţiile de boli psihice din România, unde avem proceduri de pedeapsă din partea CEDO pentru rele tratamente, să ducem şi să chinuim în altă parte sau să ne dea lecţii o secţie de psihiatrie care batjocoreşte bolnavii - să dea lecţii unui cămin, unui azil pentru îngrijire, absolut absurd", a explicat deputatul USR.

La mijlocul lunii trecute, Consiliul Județean Cluj a emis certificatul de urbanism necesar realizării lucrărilor de modernizare a două corpuri de clădire ale Spitalului de Boli Psihice Cronice Borșa.

În vara lui 2019, Emanuel Ungureanu a publicat o serie de imagini din Spitalul de Boli Psihice Cronice Borșa, județul Cluj, ce reflectau condițiile inadecvate în care erau tratați pacienții.

În februarie 2020, noul corp de clădire al Spitalului de Boli Psihice Cronice Borșa a fost recepționat de autorități.

Premierul Marcel Ciolacu a solicitat controale în toate centrele sociale și reanalizarea autorizărilor acestora, după ce zeci de bătrâni au fost găsiţi în condiţii inumane în trei azile din localitatea Voluntari.

