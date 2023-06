Succes „de etapă” pentru un Someș curat. Barajul plutitor din Grigorescu a fost reinstalat

Barajul plutitor peste Someș a fost reamplasat în cartierul Grigorescu. Este un succes „de etapă” în războiul împotriva deșeurilor, susțin activiștii clujeni.

Barajul plutitor din Grigorescu a fost reinstalat. FOTO: Facebook/ Someșul Nostru

Grupul civic Someșul Nostru salută demersul Primăriei Cluj-Napoca de a reinstala barajul plutitor peste Someș, în încercarea de a ține deșeurile din amonte departe de oraș. Este vorba de „un succes de etapă”, spun civicii clujeni.

„Succes de etapă: un pas înainte spre ape mai curate! Felicitări, mobilizarea generală a condus la reinstalarea barajului între cartierele Grigorescu și Mănăștur nord, pe malul Someșului. 15 persoane am trimis sesizări! Au venit mai multe răspunsuri pozitive și curățenii, dar remontarea barajului e cel bun rezultat al sesizării colective. Nu s-au pus și alte baraje, iar în Florești, în anumite zone ale lacului Florești, se aduc iar deșeuri depozitate ilegal. Vom mai face sesizări în Florești pentru curățenii punctuale, dar e bine că la Cluj s-a pus baraj, chiar dacă mai sunt deșeuri care trec de el. Am stat să vedem si le-am observat cum unele trec, chiar dacă marea majoritate sunt prinse. Să sperăm că ține și barajul și nu se rupe, mai ales ca e o investiție de câteva zeci de mii de euro. Sigur ca barajul lucrează la efecte, nu la cauze, dar e un pas inainte”, au transmis activiștii de la Someșul Nostru.

Barajul, demontat din cauza lucrărilor

La doi ani de la demontarea stăvilarului de pe Someș, Primăria a reinstalat bariera pentru deșeurile de pe râu, în cartierul Grigorescu. Scopul acestei bariere este de a opri deșeurile din amonte să pătrundă în oraș. Montată prima oară în 2019, bariera împotriva deșeurilor de pe Someș a fost desființată odată cu demararea lucrărilor de revitalizare a malurilor Someșului.

„De ce s-a dat jos barajul dupa ce s-a pus initial in urma unei petiții a societății civile? Unii spun oficial ca din cauza lucrărilor, alții neoficial pentru ca muncitorii au intrat accidental peste baraj utilajele. Oricum, nu se justifică perioada largă de nemontare a barajului, mai ales că lucrările în albie in zona ștrandului Sun nu au mai fost de vreun an. De aceea, e bine că ne-am mobilizat colectiv, chiar dacă rezultatele sunt parțiale. Dar, ne știți, o sa mai insistăm pe lângă autoritati pentru ape curate, drept la îmbăiere, maluri amenajare minim invaziv!”, mai arată cei de la Someșul Nostru.

Intervenții necesare și în alte localități

Activiștii sunt de părere că, pentru a scăpa pentru totdeauna de deșeurile de pe Someș, este nevoie ca și alte localităi să ia măsuri.

„Pentru a merge mai departe, Primăria Florești și ADI ZMC trebuie să intervină în ghetoul Dallas de pe malul Someșului pentru a-l desegrega și a da o șansă oamenilor să lucreze legal pentru a descărca deșeurile de pe șantierele din Florești, e nevoie și de programe sociale de educare și sprijin pentru ca deseurile din gospodării să nu mai fie aruncate în Someș. Valabil și pentru Gilău, unde am identificat câteva zone de unde sunt aruncate constant, dar sunt oprite, marea majoritate, de baraj Florești”, au transmis activiștii.

