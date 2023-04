Peste 500 de trotinete parcate ilegal, ridicate în 2023, la Cluj. Șef Poliția Locală: „Nu avem normă de amenzi, dar trebuie să luăm măsuri”

Doar de la începutul anului și până acum, polițiștii locali din Cluj-Napoca au ridicat peste 500 de trotinete parcate ilegal pe spațiul public, a anunțat șeful Poliției Locale Cluj-Napoca, Marcel Bonțidean.

Peste 500 de trotinete parcate ilegal, ridicate în 2023, la Cluj. FOTO: Facebook/ Municipiul Cluj-Napoca

Trotinetele electrice de închiriat rămân un subiect de dezbatere în spațiul public, deși au apărut în oraș în urmă cu mai bine de doi ani și jumătate. Primăria Cluj-Napoca a fost prima adminsitrație locală din România care a reglementat circulația acestora, încă din anul 2020, Poliția Locală având acum sarcina de a ridica trotinetele staționate ilegal în locuri interzise pentru mai mult de 120 de minute.

Astfel, de la începutul anului și până în prezent, polițiștii locali au ridicat 511 trotinete staționate ilegal, aplicând sancțiuni de circa 49.900 de lei firmelor care dețin flotele de trotinete.

„Suntem primul sau al doilea oraș din România în care au fost aduse flote de trotinete și suntem primul oraș din România care a emis un regulament de funcționare a acestora. Noi suntem pentru transportul alternativ, folosirea autobuzului, a bicicletei, a trotinetei și mersul pe jos. Odată cu venirea în Cluj a acestor flote de trotinete a trebuit să luăm și noi anumite măsuri, pentru că, în multe situații, aceștia circulă pe trotuare, pun în pericol pietonii, pun în pericol mamele cu cărucioare și așa mai departe. Marea majoritate a utilizatorilor sunt conștienți de pericolele la care se pot expune sau îi pot expune pe alții. Avem acest regulament, în care am stabilit inclusiv locurile în care se parchează aceste trotinete, în momentul în care se termină cursa. Vreau să vă spun că, numai în acest an, pentru nerespectarea acestui regulament am ridicat 511 trotinete până astăzi, pentru că ele nu au fost parcate corespunzător.

Am avut situații în care persoane cu dizabilități, în speță nevăzători, s-au împiedicat de aceste trotinete lăsate aiurea sau au fost nevoiți să sară peste trotinete. Noi aplicăm foarte ferm acest regulament și acest număr de 511 trotinete ridicate în acest an spune faptul că acestea nu au fost ignorate. Noi le ridicăm, le ducem la RADP, iar ca să și le recupereze trebuie să plătească o sumă de 100 de lei pentru fiecare trotinetă, deci numai în acest an, am aplicat sancțiuni în cuantum de 49.900 de lei pentru faptul că și-au lăsat trotinetele mai mult de 120 de minute în locuri nepermise. Pe parcursul anului trecut, am ridicat aproape 1.700 de trotinete. Nu putem ignora, cât încă primim sesizări sau se produc accidente. Firmele de închiriere trebuie să își ia măsuri”, a afirmat șeful Poliției Locale Cluj-Napoca, Marcel Bonțidean, la un post local de radio.

Fac firmele de închiriere destul pentru respectarea regulilor?

Firmele de închiriere a trotinetelor electrice ar putea lua măsuri mai dure pentru a se asigura de respectarea regulamentului adoptat de primărie, a declarat Marcel Bonțidean, dând exemplul altor țări:

„Am avut mai multe întâlniri, la solicitarea firmelor care au aceste flote de trotinete, am desfășurat acțiuni de conștientizare, însă nu este suficient. Noi le-am spus acestor firme să își ia măsuri în așa fel încât să nu mai fim noi nevoiți să ridicăm trotinetele. Am studiat și noi regulamentele lor în alte țări, de exemplu în Polonia, dacă nu îți parchezi trotineta în locul corespunzător, nu îți deblochează cardul. Această chestiune trebuie să și-o introducă firmele în aplicația lor”, a mai declarat Bonțidean.

Șeful Poliției Locale arată că autoritățile fac tot ce le stă în putință să păstrezeordinea publică și să nu se ajungă la situații extreme, cum ar fi nterzicerea completă a circulației trotinetelor în municipiu.

„Parisul se pare că a interzis circulația trotinetelor, tocmai din cauza accidentelor, a trotinetelor lăsate aiurea pe străzi. Noi nu vrem să facem acest lucru, noi încurajăm circulația lor, dar cu respectarea legilor”, a mai adăugat acesta.

„Nu avem normă de amenzi”

Șeful Poliției Locale a declarat că nu le impune „normă de amenzi” subordonaților, însă aceștia acționează pentru păstrarea ordinii pulibce și pentru asigurarea respectării legislației.

„Să știți că noi, la Poliția Locală, nu avem o normă de amenzi, eu nu le solicit niciodată colegilor mei să amendeze nu știu cât sau pe nu știu cine, dar trebuie să luăm măsuri pentru respectarea legislației și pentru siguranța tuturor participanților la trafic”, a arătat Bonțidean.

Mai puține accidente cu pietoni

Marcel Bonțidean a mai afirmat că, în cazul pietonilor, campaniile de informare și conștientizare au dat roade, numărul accidentelor cauzate de pietoni sau cu pietoni implicați fiind în continuă scădere.

„Pietonii sunt cea mai importantă categorie de participanți la trafic, sunt mai mulți decât șoferii, iar, în ultima vreme, din discuțiile pe care noi le avem cu Poliția municipiului Cluj-Napoca și acțiunile pe care le derulăm săptămânal pentru informarea pietonilor au dus la rezultate bune: accidentele cu pietoni sau din vina pietonilor sunt din ce în ce mai puține, an de an. Asta denotă că pietonii din municipiul Cluj-Napoca respectă regulile de circulație”, a spus șeful Poliției Locale.

