Judecătorul Cristi Danileț a câștigat un proces cu CSM: „Am fost suspendat degeaba...”

Judecătorul clujean Cristi Danileț anunță că a căștigat primul proces cu CSM, din cele trei deschise. În decembrie 2021, magistratul era aspru sancționat de Consiliul Superior al Magistraturii, prin excludere, pentru două filmulețe postate pe rețelele de socializare.

Cristi Danileț, unul dintre cei mai cunoscuți judecători din Cluj, a fost exclus din magistratură, în 13 decembrie 2021, din cauza postărilor sale din social media.

„Am fost suspendat degeaba”

Luni, magistratul clujean anunța că a câștigat primul din cele trei procese cu CSM.

„Pe data de 13 dec 2021 eram sancționat de CSM la modul cel mai drastic: pentru două filmulețe ce țin de viață privată postate pe TikTok am fost sancționat cu EXCLUDEREA.

Din cele 6 sancțiuni aplicabile unui magistrat, mi s-a dat cea mai aspră. Deși soluția nu era definitivă, am fost imediat suspendat din funcție: adică mi s-au luat dosarele penale (astfel că judecata a fost reluată de la zero de alți judecători), am fost oprit să mai merg la serviciu și am fost lăsat fără niciun fel venituri (deși am o mamă și o fiică în întreținere). Noroc cu bunii mei colegi care au făcut, lunar, chetă ca să mă pot descurca.

Legea spune că CSM trebuie să motiveze soluția în mod OBLIGATORIU în 20 de zile. Am primit motivarea după...6 luni. Am declarat recurs, a venit vacanța de vară, apoi în toamnă a fost primul termen de judecată când mi-am angajat avocat, pe doamna Nicoleta Popescu, iar azi, 12 dec. 2022, s-a judecat definitiv recursul. Completul de 5 judecători al ICCJ a decis că sancțiunea dată de CSM este greșită și a schimbat-o în AVERTISMENT, adică cea mai puțin severă din cele șase sancțiuni posibile”, arată Cristi Danileț pe pagina sa de Facebook.

Însă, după cum atrage atenția judecătorul clujean, noua lege privind statutul magistraților care intră în vigoare săptămâna aceasta prevede că pentru fapte similare celor comise de magistrat nu vor mai fi aplicate sancțiuni.

Totuși, judecătorul Cristi Danileț nu își poate relua activitatea din cauza altor sancțiuni aplicate de CSM la adresa magistratului clujean.

„Interesant, pe 16 dec. 2022 intră în vigoare o nouă lege privind statutul magistraților: fapte de genul celei comise de mine și pentru care am fost sancționat, totuși, NU VOR MAI FI ABATERI.

Așadar, am fost suspendat degeaba.

Și, totuși, nu pot să mă întorc la locul de muncă, pentru că între timp CSM a mai dat două sancțiuni împotriva mea, tot cu excludere și tot cu suspendare pe parcursul soluționării recursului. Urmează recursurile și acolo, după ce CSM mi-a comunicat cu mare întârziere motivarea soluțiilor”, conchide Cristi Danileț în postarea publicată pe pagina sa de Facebook.

Pe lângă sancțiunea aplicată de CSM judecătorului Danileț, din cauza postărilor din social media, magistratul a mai fost sancționat și pentru că ar fi activat în ONG-uri care fac politică.

Cea de-a treia sancțiune aplicată de CSM a vizat modul în care judecătorul și-a desfășurat activitatea.

Pe parcursul anului trecut Consiliul Superior al Magistraturii i-a aplicat trei sancțiuni magistratului clujean Cristi Danileț.

Între timp, tot anul trecut, Cristi Danileț a fost premiat de Grupul pentru Dialog Social (GDS) pentru activitatea sa din anul 2021.

În noiembrie 2022, Danileț devenea cetățean al Republicii Moldova, în urma unui decret semnat de președintele Maia Sandu.

