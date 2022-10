Un produs dedicat securității cibernetice a IMM-urilor va fi lansat la conferința Cluj Innovation Days

Cluj-Napoca se transformă pentru zece zile în capitala tehnologiilor inovatoare, la cea de-a X-a ediție a Cluj Innovation Days, evenimentul fanion al asociației Cluj IT Cluster.

Cluj Innovation Days are loc între 17 și 27 octombrie, fiind un moment aniversar pentru întregul ecosistem al celei mai titrate și longevive asociații de profil din țară.

Organizatorii și-au propus, pentru cele zece zile, nu doar să sărbătorească parcursul celor zece ani de existență ai Cluj IT Cluster, ci și să evidențieze creșterea și provocările industriei IT românești, punând totodată bazele pentru viitorii zece ani de dezvoltare durabilă a celui mai dinamic domeniu economic românesc.

Sub motto-ul The Power of 1 | 0, care subliniază importanța tehnologiilor digitale ca bază a tuturor marilor inovații ce duc lumea înainte, Cluj Innovation Days se va bucura de prezența unor personalități reprezentative din țară și străinătate, factori de decizie și experți în domeniu.

Printre vorbitorii din cadrul evenimentului se numără László Borbély, Consilier de Stat la Cabinetul Prim-Ministrului și coordonator al Departamentului de Dezvoltare Durabilă din cadrul Secretariatului General al Guvernului, Sabin Sărmaș, Președintele Comisiei IT&C din cadrul Camerei Deputaților, Emil Boc, Primarul Municipiului Cluj-Napoca, Daniel David, rector al Universității Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca, Daniela Rus, Director al Laboratorului de Informatică și Inteligență Artificială al MIT și mulți alții. Agenda completă a evenimentelor din cadrul Cluj Innovation Days este disponibilă pe website.

Va fi lansat GEIGER, un produs inovator dedicat securității cibernetice

Cluj Innovation Days va prilejui și lansarea GEIGER, un proiect internațional Orizont 2020 care pune la dispoziția întreprinderilor mici din toate domeniile de activitate, care nu au neapărat cunoștințe de tehnologie, un set de instrumente ușor de folosit și accesibile care să le sprijine în abordarea riscurilor cibernetice. Odată cu noua aplicație lansată, orice IMM poate începe să își îmbunătățească securitatea cibernetică.

„Securitatea cibernetică nu este simplă, dar măsurile simple pot face toată diferența – odată ce știi că acestea sunt măsurile pe care trebuie să le iei! GEIGER ajută întreprinderile mici să își înțeleagă riscurile și să aleagă cele mai bune instrumente și acțiuni pentru a rămâne protejate. Conștientizarea și responsabilizarea tuturor celor implicați în mica afacere sunt esențiale, iar acest lucru este ceea ce oferă GEIGER”, spune Samuel Fricker, profesor la FHNW, Elveția, și coordonator al proiectului GEIGER.

Aplicația GEIGER le va permite utilizatorilor să își evalueze cu ușurință nivelul de securitate cibernetică, să cunoască cele mai mari amenințări, să selecteze instrumente și acțiuni optime, dar și să se conecteze cu experți (Security Defenders) care îi vor sprijini în efortul către o securitate cibernetică robustă.

„Microîntreprinderile și întreprinderile mici constituie aproape 99% din totalul întreprinderilor europene. Cu toate acestea, ele reprezintă un grup neglijat atunci când vine vorba de securitatea cibernetică – majoritatea soluțiilor oferite sunt concepute pentru companiile care dispun de expertiză internă în domeniul securității cibernetice sau de resurse pentru a investi în aceasta. În aceste vremuri de război hibrid și de creștere a numărului de atacuri cibernetice, este esențial pentru economia europeană ca fiecare întreprindere să fie protejată. Securitatea cibernetică este una dintre prioritățile puternice de pe agenda UE și a statelor membre, dar aducerea ei la îndemâna tuturor este o provocare enormă. GEIGER este dezvoltat în acest sens, pentru a fi accesibil oricui, indiferent de nivelul său de competență – pentru a invita la bord chiar și cele mai mici și mai puțin calificate întreprinderi din domeniul IT”, susține Stelian Brad, Președinte Cluj IT Cluster.

Versiunea beta a GEIGER este disponibilă pentru Android și în curând va fi și pentru Windows și iOS. Aplicația poate fi descărcată gratuit de pe www.cyber-geiger.eu.

Evenimentul de lansare al aplicației va avea loc în 20 octombrie, începând cu ora 10:00, în Cluj Napoca, la Grand Hotel Italia.

Accesul la activităţile conferinţei este gratuit, iar cei interesați să participe se pot înscrie urmând instrucțiunile disponibile pe website-ul conferinței.

