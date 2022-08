Experienţa unui maghiar la Untold: „Mi se spunea că România şi Rusia sunt ultimele ţări în care să mergi ca maghiar. M-am înșelat”

Un tânăr maghiar se declară impresionat de Ardeal și ardeleni, după ce a venit în Cluj-Napoca la festivalul Untold. El recunoaște că prejudecățile pe care le avea față de români au fost greșite.

Experienţa unui maghiar la Untold: „Mi se spunea că România şi Rusia sunt ultimele ţări în care să mergi ca maghiar. M-am înșelat”. FOTO: Facebook/ Emil Boc

Daniel, un tânăr maghiar, a vizitat România în urmă cu câteva săptămâni, iar acum a revenit pentru Untold, la Cluj-Napoca. Tânărul s-a arătat impresionat de ce a văzut în România şi a recunoscut că avea o imagine proastă iniţial, scrie Adevărul.

„Când eram mai puşti mi se tot spunea că România şi Rusia sunt ultimele ţări în care să te duci, că oamenii sunt răi şi că ne urăsc pe noi, maghiarii. Ei bine, pot spune cu mâna pe inimă că m-am înşelat în privinţa lor. De fapt, românii sunt oameni ca şi noi cei din Ungaria, probabil că nici mai buni şi nici mai răi. Sunt oameni pur şi simplu. Am întâlnit în România oameni cu suflet frumos, săritori, care nu ne-au privit urât pentru că suntem maghiari. (…) Îmi spunea cineva că oraşele din Ardeal care au fost odinioară ale Ungariei au fost distruse de comuniştii români, că nu mai găseşti nimic frumos şi că au dărâmat clădirile care duceau cu gândul la Ungaria. Nu e însă aşa. M-am convins de asta în Cluj şi în Oradea, oraşe care seamănă bine cu cele ungureşti, la fel ca şi Timişoara. Pot spune că m-am înşelat şi în privinţa Ardealului, la fel cum m-am înşelat în privinţa României, în totalitate. Aş merge mai departe şi aş spune că Clujul sau Oradea rivalizează cu orice oraş din centrul Europei, din Polonia, Slovacia, Ungaria sau Cehia”, a mai afirmat el.

Daniel a vorbit şi despre Untold, festivalul pe care îl consideră cel mai frumos din toată Europa.

„Cred că e peste Sziget Festival din multe privinţe. Artiştii de la Untold sunt mult mai buni, dar poate că depinde şi ce stil asculţi. Am venit pentru Above & Beyond şi pentru David Guetta, dar şi ca să mă întâlnesc cu nişte amici pe care i-am cunoscut în Timişoara, doi tineri români cu care m-am împrietenit”, a mai spus Daniel.

Zeci de mii de festivalieri, la Untold

Universul magic Untold și-a deschis joi porțile pentru un nou capitol, al șaptelea din povestea trăită, în prima zi de festival, de peste 85.000 de participanți veniți din toată lumea.

Vineri seară, mainstage-ul Untold a fost deschis de olandezul Chico Rose urmat de Dirty Nano, americanul Gryffin și G-Eazy - două premiere pentru festivalul UNTOLD, Damian & Brothers, Paul Kalkbrenner LIVE, Don Diablo, Dimitri Vegas & Like Mike și Bassjackers.

CITEȘTE ȘI: