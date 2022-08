Care sunt noutățile de la UNTOLD 2022? 98.000 de festivalieri sunt așteptați în fiecare zi

Mai sunt două zile până la unul dintre cele mai mari festivaluri din lume și anume UNTOLD. Organizatorii se așteaptă la aproximativ 98.000 de festivalieri pe zi veniți din toate colțurile lumii. Care sunt surprizele pregătite?

Festivalul UNTOLD își deschide porțile magiei joi, 4 august/ Foto: Monitorul de Cluj

Festivalul UNTOLD își deschide porțile magiei joi, 4 august. Parcul Central, Cluj Arena și BT Arena se vor transforma în cele 4 zile de festival într-un templu al Lunii, iar organizatorii așteaptă festivalierii cu o grămadă de surprize, multe dintre ele fiind în premieră în România.

În cadrul unei conferințe de presă organizată, marți, 2 august, autoritățile și organizatorii festivalului au trecut în revistă măsurile de prevenție și surprizele pe care le vor avea festivalierii.

Bogdan Buta, managerul festivalului UNTOLD, a ținut să mulțumească atât autorităților, cât și a locuitorilor din Cluj pentru toată susținerea pentru organizarea festivalului.

„Eu mă bucur că putem reveni la dimensiunea, valoarea și desfășurarea festivalului în condiții normale (...) Ceva ce am început să construim în timp și părea că este un lucru aspirațional să le oferim oamenilor o experiență de neuitat și mă bucur că acest lucru este împărtășit și de artiști de top internațional cum ar fi Alok care este pe locul 4 în lume ca DJ care împărtășea că pentru el participarea la ediția trecută a fost ca un fel de miracol și faptul că a observat cum oamenii trăiau și se bucurau de fiecare moment (...) Se pare că eforturile colegilor noștri și ale autorităților sunt recunoscute, dat fiind că suntem în topuri cu acest festival suntem în Top 10, Top 20, în funcție de cine face topurile, acum suntem pe locul 5 în lume după o nouă clasificare”, a declarat Bogdan Buta.

Peste 5.000 de persoane au donat sânge la caravana Blood Network

Edy Chereji, Head of Communication, a transmis că în perioada caravanei Blood Network peste 5.000 de persoane au donat în toate cele 12 orașe prin care a trecut. Persoanele care au donat sânge la caravana mobilă și s-au înscris în baza de date „Și Eu Donez” au primit un abonament la UNTOLD sau Neversea 2022 și tichete de cumpărături în valoare de 100 de RON.

Edy Chereji a amintit de campania „Elev de 10” și „Student de 10”, prin care elevii cu 10 pe linie la Bacalaureat și studenții cu 10 curat la facultate au beneficiat de acces gratuit la festival.

El a încurajat participanții să își facă check-in-ul online pentru a salva timp, iar pentru cei care sunt în Cluj pot schimba abonamentul în brățară.

Potrivit lui Edy Chereji, ediția de anul acesta va concura cu cea din 2019, considerată ca fiind cea mai reușită.

„Anul acesta ne apropiem de cifrele din 2019 de 98.000 de participanți pe zi. Suntem aproape sold out inclusiv la categoria VIP”, a declarat Chereji.

Ziua de sâmbătă, cea mai spectaculoasă zi din Europa

Conform directorului de creație, Răzvan Luca, ziua de sâmbătă va fi cea mai spectaculoasă zi din Europa.

Răzvan Luca a transmis că pentru ziua de sâmbătă au fost nevoiți să construiască încă o întreagă scenă de 1.500 de metri pătrați de backstage pentru producție.

Prezentări de modă, McDonald’s și Formula 1, printre surprizele din acest an

Organizatorii festivalului UNTOLD promit că ediția din acest an va fi una de excepție. Printre surprizele pregătite se numără și un Food Village cu o selecție de peste 80 de venturi și un McDonald’s cu toate funcțiunile disponibile.

Potrivit lui Bogdan Rădulescu, Head of Partnership & New Business, o altă noutate va fi hotelul thematic care este primul de acest tip din România.

O altă noutate pentru festivalieri este degustarea unui tip de bere care vine tocmai din Cehia, iar iubitorii de Formula 1 vor avea ocazia să vadă în premieră mașina oficială RedBull Racing.

„Apropo de Netflix care a adus în casele oamenilor iubirea pentru Formula 1, avem în premieră o mașină de Formula 1, este vorba de mașina oficială RedBull Racing”, a adăugat Bogdan Rădulescu.

De asemenea, în zona de Fashion Corner vor veni persoane faimoase din zona de fashion pentru sesiuni din Q&A.

Surprizele vor veni și din partea artiștilor. Potrivit lui Edy Chereji, va exista o surpriză la show-ul celor de la Partidul Kiss FM și B.U.G. Mafia.

„Temple of Luna”, tema festivalului UNTOLD din acest an

Tema UNTOLD 2022 este „Temple of Luna” și va fi regăsită în decorurile de pe stadion și pe mainstage. Vrăjitorul, ocrotitorul festivalului, are nevoie de ajutor să salveze întreaga lume. 5 ordine (Order of the Griffin, Order of the Owl, Order of the Dragonfly, Order of the Stag și Order of the Firefly) au 5 artefacte care îl vor ajuta pe Vrăjitor în misiunea sa. Acesta va trebui să treacă prin 5 provocări pentru a obține tot ajutorul de care are nevoie.

Fiecare ordin reprezintă o serie de valori, cu care se pot identifica fanii festivalului: Order of the Griffin pentru cei care sunt într-o continuă experimentare și deschidere spre nou, Order of the Owl pentru cei care în primul rând sunt axați pe cunoaștere și dobândirea de înțelepciune, Order of the Dragonfly pentru cei care caută să-și trăiască viața la potențialul maxim, Order of the Stag pentru cei care caută conexiuni umane diverse, cu însemnătate, și Order of the Firefly, pentru cei care își găsesc fericirea când sunt înconjurați de persoanele dragi.

Mai multe informații despre conceptul creativ UNTOLD 2022 sunt disponibile pe https://untold.com/temple-of-luna. Toate detaliile vor fi dezvăluite în timpul festivalului, între 4 și 7 august.

Povestea din fiecare an este transpusă pe scena principală, unde luminile, decorul și conținutul video sunt principalele unelte de storytelling pentru a aduce oamenii în atmosfera magică UNTOLD. Producția festivalului este una impresionantă, cu peste 1.000 de tone de materiale, aduse de peste 500 de TIR-uri, pentru toate montajele, de la scene, decoruri, la căsuțe pentru mâncare și băuturi, containere pentru bilete, credit points, activări și activități.



