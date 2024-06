Untold, pe locul 3 în topul celor mai mari 100 de festivaluri ale lumii

Festivalul Untold a primit încă o confirmare că este unul dintre cele mai mari festivaluri de muzică din lume.

Untold, pe locul 3 în topul celor mai mari 100 de festivaluri ale lumii | Foto: Untold - Facebook

În 2024 festivalul UNTOLD, organizat în Cluj-Napoca, marchează o urcare spectaculoasă de trei poziții în singurul clasament anul dedicat industriei de evenimente. UNTOLD ocupa locul 3 in topul celor mai mari festivaluri din lume, dupa Tomorrowland si EDC Las Vegas. Festivalul UNTOLD a devansat festivaluri cu zeci de ani de tradiție precum Glastonbury, Coachella, Burning Man si ULTRA Music.

Realizat de publicația britanică DJ Mag, Top 100 Festivals evaluează cele mai mari 100 de festivaluri din întreaga lume. Clasamentul este construit pe baza voturilor primite din partea fanilor de festival și reflectă atât popularitatea cât și impactul pe care îl au aceste evenimente.

În 2024, UNTOLD festivalulul care a pus România pe harta celor mai mari evenimente din lume, încă de la prima ediție în 2015, ocupă locul 3 în clasamentul cele mai impresionante festivaluri organizate la nivel internațional. Festivalul din Cluj-Napoca, ajuns la a 9-a ediție, a reușit să se poziționeze ca unul dintre cele mai importante evenimente muzicale internaționale. Aflat acum în compania selectă a marilor festivaluri precum Tomorrowland din Belgia și EDC (Las Vegas), acest festival continuă să atragă cel mai frumos public din lume, artiști și DJ de top, consolidându-și reputația pe scena globală a industriei de evenimente.

UNTOLD a devansat festivaluri cu tradiţie precum ULTRA Music (Miami) Coochella, Glastonbury, EDC Las Vegas, Lollapalooza, Sziget, Amsterdam Music Festival, Sunburn, Burning Man, Parookaville sau Mysteryland.

UNTOLD ocupă locul 2 în Europa alături de Tomorrowland

Un lineup diversificat, care include artiști mainstream și undergorund, show-uri vizuale impresionante, fiecare ediție a festivalului UNTOLD se transformă într-un univers, care atrage anual zeci de mii de fani din toate colțurile lumii, pentru că muzica are o magie unică, capabilă să transmită senzații pe care cuvintele pur și simplu nu le pot reda. La ediția din 2023 a festivalului UNTOLD au participat peste 420.000 de fani din toată lumea.

Pentru cea de-a 9-a ediție creatorii UNTOLD pregătesc fanilor o nouă experiență alături de cele mai mari nume din industria muzicală: Lenny Kravitz, Sam Smith, Louis Tomlinson, Burna Boy, Tom Grennan și cei mai mari DJ ai lumii: Swedish House Mafia, Martin Garrix, FISHER, Dimitri Vegas & Like Mike, Alok, Carl Cox, Black Coffee, Solumun și mulți alții.

Porțile universului UNTOLD vor fi redeschise pentru o nouă călătorie în perioada 8-11 august, iar fanii își pot achiziționa abonamentele sau bilete de o zi de pe site-ul oficial.

NEVERSEA o urcare de 18 poziţii în top 100

Și festivalul Neversea - The Queen of Festival a fost votat de fani în Top 100 Festivals. În acest an cel mai mare festival organizat pe o plajă din Europa, Neversea, reușește o performanță extraodinară și urcă 18 poziții în clasamentul DJ Mag, unde ocupă locul 23.

Cea de-a 6-a ediție a festivalului Neversea va avea loc în perioada 4-7 iulie 2024.

UNTOLD Dubai intră direct pe locul 45 după doar o ediţie de festival

Al treilea mare festival din potofoliul UNTOLD Universe, UNTOLD Dubai debutează în topul celor mai mari 100 de festivaluri din lume pe locul 45. După prima ediție UNTOLD Dubai și a stabilit un record de participare, peste 185.000 de fani au ales să trăiască o experiență completă de festival alături de cei peste 100 de artiști și DJ de top.

În 2024, liniile de vot au fost deschise în perioada 1 mai – 12 iunie, pentru ediția din acest an a Top 100 Festivals au votat doar fanii festivalurilor.

Citiți monitorulcj.ro și pe Google News

CITEȘTE ȘI: