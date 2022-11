Ultima zi în care poți să vezi instalațiile de lumini Lights On! Festivalul se încheie duminică. Vezi locațiile

Duminică este ultima zi în care clujenii mai pot admirea instalațiile de lumini din cadrul Lights On. Anul acesta festivalul de lumini a avut o ediție de-a dreptul specială.

Diva - o lucrare sculpturală de 3,5 metri înălțime, care întruchipează o siluetă umană împietrită într-o ipostază medievală, expusă la Lights On / Foto: Lights On Romania - Facebook

Timp de o săptămână și jumătate, clujenii au avut ocazia să admire instalații de lumini impresionante în diverse locații din Cluj-Napoca. Festivalul Lights On a început în orașul de pe Someș pe 18 noiembrie, iar ultima zi în care instalațiile mai pot fi văzute este duminică, 27 noiembrie.

Artiști din România, Franța, Polonia, Franța și Mara Britanie expun la Cluj-Napoca instalații care au colorat ultimele zile toate rețelele sociale și au făcut ca un mare număr de clujeni să iasă din case pe timpul serii în ciuda temperaturilor scăzute.

Asociația Daisler a transformat în această perioadă orașul într-o mare galerie de artă de care publicul să se bucure cu titlu gratuit, în beneficiul tuturor. Așa se face că ediția din acest an include 10 lucrări extrem de interesante pe care suntem convinși că le-ați văzut deja distribuite pe toate canalele de medii sociale.

Locațiile în care au fost amplasate instalațiile Lights On

Sâmbătă, organizatorii au anunțat că nu mai rămâne mult timp pentru vizitat instalațiile, iar cine mai vrea să o facă ar trebui să o facă acum. Ei au recomandat un traseu pentru clujenii care vor să meargă să vadă instalațiile:

„Azi și mâine mai puteți admira modul în care arta redefinește spații, pune în valoare locuri uitate și stârnește dialoguri. Vă propunem următorul traseu: Iulius Parc (Ballooumi, Aqua Olimpia, Butterfly Cluster, Stringed) - The Office Cluj-Napoca ([in]visible, Museum of the Moon) - Record Park (Diva) - Hampton by Hilton Cluj-Napoca (Light&Geometry) - Instalația expozițională 10x10 - Muzeul Național de Istorie a Transilvaniei (Omul în lume și lumea în om) - Podul Elisabeta (ȘI MIE).”

Organizatorii au realizat și o hartă cu locațiile în care au fost amplasate instalațiile de lumini Lights On, ca clujenii să le găsească ușor:

Harta cu locațiile în care au fost amplasat instalațiile de lumini / Foto: Lights On

Vezi mai multe detalii despre festivalul Lights On de la fondator, Andi Daiszler, într-un interviu acordat monitorulcj.ro, AICI.

