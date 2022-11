Ploaia nu va afecta festivalul de lumini Lights On din Cluj-Napoca. Organizatori: „Toate instalațiile noastre funcționează”

Ploaia și-a făcut simțită prezența în municipiul Cluj-Napoca. Cu toate acestea, ploile nu vor afecta festivalul Lights On care se desfășoară până în 27 noiembrie.

Instalația de lumini Museum of the Moon. FOTO: Facebook/ Lights On România

Cluj-Napoca este din nou animat de instalațiile de lumină din cadrul festivalului Lights On Romania. Festivalul de instalații de lumini Lights On a început vineri, 18 noiembrie, la Cluj-Napoca și se desfășoară până în data de 27 noiembrie, perioadă în care spectatorii se vor putea bucura de noi concepte vizuale, dar și de atracții consacrate.

Artiști din Polonia, Franța, Olanda, Marea Britanie și România expun lucrări în premieră în cadrul festivalului, în zone precum The Office, Iulius Parc și Podul Elisabeta.

În ciuda ploii de afară, instalațiile de lumini Lights On expuse în aer liber nu vor fi oprite. De asemenea, organizatorii au reamintit instalațiile de lumini care sunt în locuri adăpostite.

„Am pornit ediția aceasta cu ploaia fiindu-ne martor, chiar primul vizitator, am putea spune, și observăm că nu vrea să se lase dusă. Cel puțin nu din prognoza meteo. Nu știm dacă are gânduri serioase, dacă începe sau dacă trece. Știm doar că avem în line-up și câteva instalații care sunt la adăpost, în caz că nu vă găsiți umbrelele, pelerinele, bocancii de ploaie, sau pur și simplu dezagreați o astfel de vreme. Le notăm mai jos:

- Museum of The Moon și [in]visible la The Office Cluj-Napoca

- Light&Geometry în lobby-ul Hampton by Hilton Cluj-Napoca

- Omul în lume și lumea în om, la intrarea în Muzeul Național de Istorie a Transilvaniei

P.S.: Chiar și atunci când plouă, toate instalațiile noastre funcționează și vă așteaptă. Cu luminile deschise”, au transmis organizatorii Lights On.

Instalațiile de lumini LightsON 2022 pot fi vizitate în următoarele locații:

The Office:

Museum of the Moon

Instalația de lumini Museum of the Moon. FOTO: Facebook/ Lights On Romania

In[visible]

Instalația de lumini [in]visible. FOTO: Facebook/Lights On Romania

Muzeul Național de Istorie a Transilvaniei

Omul în lume și lumea în om

Instalația de lumini Omul în lume și lumea în om/ FOTO: Facebook/ Lights On Romania

Hampton

Light&Geometry

Instalația de lumini Light&Geometry/ FOTO: Lights On Romania

De la îndemnul de reducere a propriului consum energetic prin vizitarea atracțiilor, până la transparență energetică, festivalul faimos pentru instalațiile de lumină promite atât opere spectaculoase cât și o soluție plăcută la prețurile mari la energie.

„Tema principală a festivalului este cea a intersecției. Este o temă care abordează contextul actual pe care îl traversăm, din toate punctele de vedere. De la criza energetică, la inflația imensă, la războiul din vecini, toate lucrurile acestea ajung să ne afecteze într-un soi de intersecție. Astfel am abordat această ediție de festival din acest unghi.” , a declarat Andi Daiszler pentru monitorulcj.ro.

Proiectul este organizat de Asociația Daisler și este sprijinit financiar de Primăria și Consiliul local Cluj-Napoca.

CITEȘTE ȘI: