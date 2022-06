Mii de pelerini sunt așteptați la Șumuleu Ciuc pentru procesiunea de Rusaliile catolice

Mii de credincioşi sunt aşteptaţi sâmbătă, la sanctuarul marian de la Şumuleu Ciuc, pentru a participa la pelerinajul de Rusaliile Catolice, considerat a fi cel mai mare de acest fel din Europa Centrală şi de Est.

Pelerinaj Șumuleu Ciuc. FOTO: Captură Youtube



Mulţi dintre pelerini au pornit pe jos de la distanţe foarte mari, alţii au folosit bicicleta, trenul, autobuzele sau maşinile personale, pentru a ajunge la Şumuleu Ciuc, acolo unde va avea loc liturghia festivă din sâmbăta Rusaliilor.



Este pentru prima dată, în ultimii doi ani, când procesiunea se desfăşoară fără restricţiile impuse de pandemia de COVID-19, autorităţile preconizând că numărul pelerinilor va fi de câteva sute de mii, mai mare decât de obicei, întrucât oamenii îşi doresc să revină aici pentru a se ruga Fecioarei Maria.



În acest an, aproximativ două mii de pelerini din Ungaria au sosit la Miercurea Ciuc cu un tren special, pus la dispoziţie cu această ocazie de căile ferate maghiare şi a cărui circulaţie a fost oprită în ultimii doi ani, din cauza pandemiei.



De asemenea, peste 200 de persoane au venit la Şumuleu Ciuc călare, pelerinajul ecvestru ajungând la a cincea ediţie şi la el alăturându-se, la fel ca şi anul trecut, secretarul de stat pentru politici naţionale din Guvernul Ungariei, Potápi Árpád János.



Acesta a adus cu el, la Şumuleu Ciuc, aşa cum a făcut şi în 2021, panglici cu rugăciunile celor care, din diferite motive, nu au putut veni la pelerinaj.



Obiceiul a fost instituit în anul 2020, când evenimentul a fost anulat şi comunităţile de maghiari au trimis la locul pelerinajului, în acest fel, rugăciunile şi dorinţele lor către Fecioara Maria.



Toţi cei care merg pe jos către Şumuleu spun că nu simt greutatea drumului, pentru că Fecioara Maria îi întăreşte şi în călăuzeşte în cele mai dificile momente.



Pelerinii pot fi văzuţi pe străzile din Miercurea-Ciuc încă de la primele ore ale dimineţii, echipajele de poliţie dirijând maşinile şi autocarele cu care vin oamenii în locuri de parcare special amenajate în zonele periferice ale oraşului.

Străzi închise pentru pelerinaj



Totodată, la fel ca în fiecare an, circulaţia pe mai multe străzi din municipiu, aflate în apropierea locului de desfăşurare a procesiunii, a fost interzisă încă de vineri, pentru ca pelerinii să nu fie deranjaţi în drumul lor, fiind permis doar accesul autospecialelor de intervenţie.



Peste 700 de jandarmi, poliţişti şi pompieri fac parte din dispozitivul de ordine cu ocazia pelerinajului, în zonă fiind amplasate mai multe puncte de prim ajutor, pentru acordarea asistenţei medicale de urgenţă persoanelor cu probleme de sănătate.



De asemenea, pe muntele Şumuleu, unde se oficiază liturghia festivă, se află şi echipaje de salvamontişti, dar şi de Cruce Roşie, pregătite să-i ajute pe care au nevoie.



Mulţi dintre credincioşi se opresc mai întâi la Catedrala franciscană de la Şumuleu Ciuc, pentru a se ruga la statuia făcătoare de minuni a Fecioarei Maria, respectând tradiţia de secole, alţii merg direct la altarul în aer liber, de la care va fi oficiată Liturghia de Rusalii.

Procesiunea începe la 10:30





Potrivit programului făcut public de Ordinul Franciscan din Trasilvania, organizator al evenimentului, steagul sfânt al Şumuleului, Laborumul, va porni în procesiune către altarul în aer liber, situat în şaua dintre Şumuleul Mare şi Şumuleul Mic, la ora 10,30, din faţa bisericii, fiind condus de un sobor de preoţi, dar şi de cei mai merituoşi tineri ai Colegiului catolic din oraş.



Slujba religioasă de hram va începe la ora 12,30 şi va fi oficiată de monseniorul Udvardy György, arhiepiscop mitropolit de Veszprem, Ungaria, acesta fiind şi singurul invitat al evenimentului.

Predicile vor fi traduse în premieră





În premieră, credincioşii care vor participa la marele pelerinaj şi care nu cunosc limba maghiară vor avea acces la traducerea lecturilor din timpul slujbei şi a tradiţionalei predici de la finalul liturghiei. Traducerea se va face simultan, în căşti, iar decizia a fost luată de Ordinul Franciscanilor după ce mai mulţi oameni şi-au exprimat această dorinţă.



Potrivit rectorului Bisericii franciscane de la Şumuleu Ciuc, părintele Guia Laurean Hugo, motto-ul din acest an al pelerinajului este "Pace şi bine", care este şi motto-ul Ordinului Franciscanilor, pacea şi binele fiind daruri de care fiecare are nevoie, după o perioadă de pandemie şi în contextul războiului aflat în vecinătate.



La pelerinajul de Rusalii nu se trimit invitaţii şi nu se rostesc discursuri politice, pentru a nu se da alte conotaţii evenimentului, reprezentanţii Ordinului Franciscanilor susţinând că oricine este bine-venit, dar numai în calitate de pelerin.



La eveniment va participa, în calitate de persoană privată, şi fostul preşedinte al Ungariei, Ader Janos, acesta fiind o prezenţă obişnuită, în ultimii ani, la pelerinajul de Rusalii, precum şi vicepremierul Ungariei, Semjen Zsolt.



Pelerinajul de la Şumuleu Ciuc are o istorie de peste 450 de ani, în centrul său fiind statuia făcătoare de minuni a Fecioarei Maria, aflată în biserica franciscană.



În anul 1567, principele Transilvaniei, Ioan Sigismund, a încercat să le impună religia unitariană credincioşilor romano-catolici din scaunele secuieşti Ciuc, Gheorgheni şi Caşin şi oamenii spun că doar cu ajutorul statuii făcătoare de minuni au reuşit să se opună şi să îşi păstreze credinţa strămoşească.



De atunci, în fiecare an, în sâmbăta Rusaliilor, catolicii din întreaga lume, majoritatea de limbă maghiară, vin în pelerinaj la biserica Sfintei Fecioare Maria din Şumuleu Ciuc.



Sanctuarul marian de la Şumuleu Ciuc a fost vizitat, pe 1 iunie 2019, de Papa Francisc, cu acest prilej fiind scoasă din biserică statuia făcătoare de minuni a Maicii Domnului, pentru prima dată după cel de-Al Doilea Război Mondial.



Suveranul Pontif a oficiat atunci o slujbă închinată Fecioarei Maria şi a oferit un trandafir de aur sanctuarului marian, aşa cum face când merge în locurile de pelerinaj dedicate Maicii Domnului.



În amintirea acestui eveniment, la biserica franciscană a fost vernisată, în urmă cu câteva zile, o expoziţie cu obiectele folosite de Papa Francisc în timpul liturghiei de la Şumuleu Ciuc, de la potir şi evangheliar, până la veşmintele purtate.

CITEȘTE ȘI: