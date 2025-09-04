Sport internațional. Atac la Lewis Hamilton!

Pilotul britanic Lewis Hamilton (40 de ani) rămâne fără nicio cursă câștigată de când s-a înțeles cu cei de la Ferrari.

Lewis Hamilton a semnat în acest an cu Ferrari | Foto: Lewis Hamilton Facebook

Fostul șef al Formulei 1, Bernie Ecclestone (94 de ani), l-a ironizat pe Hamilon după ce acesta a abandonat Marele Premiu al Olandei.

„Mașina de siguranță are mai multe șanse să câștige o cursă decât are Hamilton să devină din nou campion mondial”, a spus Ecclestone pentru f1-insider, potrivit marca.com.

Pilotul s-a izbit de parapet și nu a putut termina Grand-Prix-ul. „Nu este ceva normal pentru mine să mă prăbușesc în urma unei curse.

Partea din spate începea să se miște puțin. Am ajuns la virajul 3 și am clacat, nu am mai putut să o recuperez”, a încercat Lewis Hamilton să explice cauzele pentru care a ajuns să abandoneze cursa.

Rămâne cel mai titrat!

În cele din urmă, cursa a fost câștigată de Oscar Pistri, pilotul celor de la McLaren, cu 309 puncte, urmat de Lando Norris (275 puncte) și Max Verstappen (205 puncte).

Lewis Hamilton rămâne cu cele șapte titluri (2008, 2014, 2015, 2017, 2018, 2019 și 2020) de Campion Mondial, dintre care șase câștigate cu Mercedes.

La acest capitol, Hamilton este la egalitate cu Michael Schumacher, fiind cei mai titrați piloți din istorie.

Citiți monitorulcj.ro și pe Google News

CITEȘTE ȘI: