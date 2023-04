Sportivii din Kenya, pe primele locuri la Wizz Air Cluj-Napoca Marathon. Final spectaculos la proba de semimaraton

Final incredibil la semimaraton: o secundă a făcut diferența între primele două locuri.

Startul cursei Family Mega Image (800-1200 m) /FOTO: comunicat presă Wizz Air Cluj-Napoca Marathon

Alergătorii din Kenya, Cheruiyot Laban și Kiptanui Kibet Mathew, s-au clasat pe primele două locuri la Wizz Air Cluj-Napoca Marathon, eveniment desfășurat duminică, 2 aprilie. Pe locul al treilea s-a clasat Nicolae Bălan, din România. La proba feminină a maratonului, câștigătoare a fost tot o sportivă din Kenya, Chemisto Matebo Ruth, urmată de o sportivă din Croația, Marija Vrajic, și de Alina Eremia, din România.

Recordul la semimaraton, doborât

Câștigătorul semimaratonului din acest an a fost mai rapid cu aproape două secunde decât Andrei Rusu, cel care a câștigat proba de semimaraton în 2022 cu timpul de 1:06:13.65.

Proba de semimaraton a avut un final incredibil. După o alergare de peste 21 km, primii doi sportivi au fost la o distanță de o secundă unul de celălalt. Astfel, Kipkemoi Rono Kennedy a trecut linia de sosire cu 1:04:25.90, în timp ce sportivul de pe locul al doilea, Andrei Rusu, a înregistrat un timp de 1:04:26.97.

În total, peste 4.000 de alergători din 30 de țări au participat la cea de-a 12-a ediție WIZZ AIR Cluj-Napoca Marathon, organizată Duminică, 2 aprilie, la Cluj-Napoca. Participanții s-au întrecut la cele șase probe ale competiției:

Maraton Wizz Air (42,2 km)

Ștafeta ZuZu (4 x 10,5 km)

Semimaraton Hervis (21,1 km)

Cros Garmin (10 km)

Cros P4B (4 km)

Cursa Family Mega Image (800-1200 m)

Primarul Emil Boc a participat, din nou, la crosul de 4 km

Startul s-a dat de pe pista de atletism a stadionului Cluj Arena și din Parcul Central (Cros 10k). Pentru al doilea an consecutiv, participanții au alergat prin cele mai frumoase zone din centrul orașului Cluj-Napoca, pe traseul de 21,1 km omologat în anul 2021. La cursa de 4 kilometri a luat startul și edilul Emil Boc.

„M-am bucurat să particip din nou la una dintre probele maratonului de la Cluj (cros 4 km) alături de colegii mei de la Primăria Cluj-Napoca și sute de alergători din toată lumea. Transmit felicitări și organizatorilor pentru cea de-a 12-a ediție! Sportul este cea mai bună investiție pe care o putem face pentru sănătatea noastră. Vom continua să sprijinim astfel de evenimente care promovează mișcarea și sportul la orice vârstă”, a declarat Emil Boc, primarul municipiului Cluj-Napoca.

Organizatorul evenimentului spune că maratonul a devenit deja unul cu tradiție. Anul acesta au fost prezenți alergători din peste 30 de țări la start.

„Evenimentul de la Cluj a devenit unul cu tradiție în România, dar și în Europa și în lume. Am avut alergători din peste 30 de țări la start. Ne-am străduit să creăm o atmosferă foarte frumoasă, demnă de un concurs de o asemenea anvergură, atât pentru alergători, cât și pentru susținători. Mulțumim tuturor, de la participanți, autorități, sponsori și voluntari, până la asociațiile care s-au implicat activ în desfășurarea evenimentului. Mulțumim mai ales participanților care au avut răbdare cu noi și înțelegere și pentru momentele și situațiile neprevăzute”, spune Horațiu Morar, organizatorul Wizz Air Cluj-Napoca Marathon.

Un eveniment incluziv, la Cluj-Napoca

Wizz Air Cluj-Napoca Marathon a susținut și în acest an programele caritabile. Participanții au putut opta pentru susținerea asociației Help Autism, contribuind astfel la prima tabără incluzivă din România dedicată copiilor cu tulburare de spectru autist. 15% din fiecare înregistrare în beneficiul acestei cauze sunt redirecționați către Help Autism.

Tabăra Help Campus este unul dintre cele mai curajoase proiecte derulate în România în beneficiul copiilor speciali și familiilor acestora, dar și celorlalți copii, un loc incluziv de socializare, relaxare, conexiune cu natura și dezvoltare de abilități de viață independentă.

De asemenea, participanții în scaun rulant de la Fundația Motivation România, precum și luptătorii răniți în teatrele de operații, membri ai Invictus România, au fost susținuți de Wizz Air Cluj-Napoca Marathon pentru a participa la curse.

Maratonul virtual continuă: ediția a V-a, înscrieri până pe 7 aprilie!

Până pe 9 aprilie 2023, alergătorii care nu au reușit să vină la ediția fizică, dar doresc să participe la Wizz Air Cluj-Napoca Marathon, se pot înscrie la ediția virtuală, ajunsă deja la cea de-a cincea ediție. Ca și până acum, participanții pot alege traseul pe care doresc să alerge.

Înscrierile se fac până cel târziu pe 7 aprilie, inclusiv, iar traseele trebuie completate până cel târziu pe 9 aprilie, ora 23:59. Se poate lua startul în probele de 4 km, 10 km, 21,1 km și 42,2 km.

Citiți monitorulcj.ro și pe Google News

CITEȘTE ȘI: