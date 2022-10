Rapid - CFR Cluj 2-1. Giuleștenii, penalty gratuit în derby-ul cu campioana României. Petrescu: „Popa 2, CFR 1”

Rapid Bucureşti a învins-o pe CFR Cluj cu scorul de 2-1 (1-0), duminică seara, pe teren propriu, într-un meci din etapa a 16-a a Superligii de fotbal, prima a turului. Giuleștenii au câștigat meciul după un penalty inventat.

Rapid Bucureşti a învins-o pe CFR Cluj cu scorul de 2-1 (1-0), duminică seara, pe teren propriu, într-un meci din etapa a 16-a a Superligii de fotbal/ FOTO: Fotbal Club CFR 1907 CLUJ/ Facebook

Rapid Bucureşti a învins-o pe CFR Cluj cu scorul de 2-1 (1-0), duminică seara, pe teren propriu, într-un meci din etapa a 16-a a Superligii de fotbal, prima a turului.



Rapid s-a impus din două penalty-uri, primul transformat de Cristian Săpunaru (36 - penalty), după un fault comis de portarul Simone Scuffet asupra lui Kevin Luckassen, iar al doilea fructificat de Marko Dugandzic (71 - penalty), acordat cu uşurinţă la un duel între fundaşul Andrei Burcă şi fostul atacant al CFR-ului.

Cătălin Popa a dictat primul penalty, în minutul 32, după ce a revăzut faza la monitorul VAR, pentru un fault al lui Simone Scuffet asupra lui Kevin Luckassen. Intervenția portarului a fost în mod evident neregulamentară, doar că, în aceeași fază, a existat un fault în atac al atacantului Rapidului asupra lui Yuri Matias, astfel că penalty-ul nu trebuia să existe.

În minutul 68, Onea i-a centrat în careu lui Dugandzic, însă acesta s-a prăbușit în careu lângă Andrei Burcă. Centralul partidei Cătălin Popa a dictat lovitură de la unsprezece metri spre nemulțumirea celor de la CFR Cluj. Andrei Burcă a făcut semn că nu l-a faultat pe atacantul Rapidului, însă Cătălin Popa a primit confirmarea din camera VAR că a fost un contact între fundașul ardelenilor și Marko Dugandzic.

Rapid a fost echipa mai bună şi a mai avut şi alte ocazii de gol, Alexandru Ioniţă II ratând singur cu portarul Scuffet (45+4), în timp ce şutul estonianului Martin Kait (90+4) a fost respins în bară de Scuffet.

CFR a avut un gol marcat de Cephas Malele (11), dar anulat pentru ofsaid, dar şi o ocazie mare în min. 3, când lovitura de cap a lui Yuri Matias a fost respinsă din faţa porţii de Săpunaru. CFR Cluj venea după şapte etape consecutive fără înfrângere (şase victorii, un egal) în campionat, dar şi după un eşec drastic în Europa Conference League, 0-3 cu Sivasspor.



Rapid, neînvinsă acasă în acest sezon, are două victorii şi două egaluri în ultimele patru etape. În tur, CFR a câştigat cu 1-0.

Dan Petrescu: „De ce să mă mai duc eu să fac scandal?”

Dan Petrescu, antrenorul echipei CFR Cluj, a transmis că echipa sa a fost „învinsă” de centralul Cătălin Popa, care le-a acordat giuleștenilor două penalty-uri.

„În primele 30 de minute, am controlat jocul, apoi a venit faza penalty-ului, pe care am revăzut-o. Luckassen a făcut primul faultul. Penalty, au dat gol, până la pauză am căzut, putea fi și 2-0. În repriza a doua, iar am început bine, apoi penalty. Dacă avem VAR, nu înțeleg de ce nu s-a dus să vadă faza, că la primul s-a dus. La ultima fază, când ai corner, tu fluieri finalul.

Mi s-a părut un penalty ca pe vremea Scorniceștiului, fără să le iau din merite celor de la Rapid. A fost o viciere clară de rezultat. Puteți să puneți un titlu, Popa 2, CFR 1. Orice acțiune a fost judecată în favoarea lor. De ce să mă mai duc eu să fac scandal? Eu am stat pe bancă, am stat liniștit. Nu cred că e vina lui neapărat, dacă cei de la VAR l-ar fi chemat sau el să fi spus că vrea să vadă fazele mai bine”, a declarat Dan Petrescu.





CITEȘTE ȘI: