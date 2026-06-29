Educația digitală și pericolele online pentru copii: 60% au asistat la cyberbullying, iar aproape jumătate dintre copii au fost contactați online de persoane necunoscute

În contextul în care peste o treime dintre copiii de 12–14 ani au profiluri publice pe rețelele sociale, iar pericolele online sunt tot mai diversificate, educația digitală și gândirea critică devin instrumente necesare de protecție.

Educația digitală și pericolele online pentru copii: 60% au asistat la cyberbullying, iar aproape jumătate dintre copii au fost contactați online de persoane necunoscute|Foto: pexels.com

Dintre copiii români care au beneficiat de educație digitală, 41% au înregistrat progrese importante în alfabetizare digitală și gândire critică, iar 37,7% au putut identifica pericolele online și au știut să se protejeze, potrivit unei analize publicate de organizația Salvați Copiii.

Alfabetizarea digitală și gândirea critică reprezintă intrumente necesare pentru creșterea siguranței copiilor în mediul online.

Educația digitală și pericolele online pentru copii: 60% au asistat la cyberbullying, iar aproape jumătate dintre copii au fost contactați online de persoane necunoscute

Internetul nu mai este un spațiu separat de viața reală, devenind locul în care ei învață, se joacă și își construiesc relațiile, jumătate dintre copii fiind conectați online 6 ore pe zi.

Într-un context în care copiii folosesc aproape universal rețelele sociale, inclusiv la vârste foarte mici, iar o parte semnificativă dintre ei navighează online fără limite clare, educația digitală nu mai poate fi privită ca o activitate opțională, notează sursa citată. Această realitate ar trebui să concentreze atenția tuturor: de la părinți la cadre didactice și autorități, pentru asigurarea accesului la educație digitală încă din primii ani de școală.

Datele Salvați Copiii arată că peste o treime dintre copiii de 12–14 ani au profiluri publice pe rețelele sociale.

În același timp, aproape jumătate dintre copii au fost contactați online de persoane necunoscute, 60% au asistat la cyberbullying, iar 68% au văzut conținut nepotrivit sau înfricoșător.

Doar 5% dintre copii cer ajutor în fața pericolelor online

Cel mai îngrijorător este însă faptul că doar 5% dintre copii cer sprijinul unui adult atunci când se confruntă cu situații dificile online, semn că, lăsați singuri în fața acestor riscuri, cei mai mulți aleg să nu facă nimic.

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Conform analizei citate, răspunsul nu poate fi nici expunerea necontrolată, nici interdicția care îi izolează de lumea online și de prieteni. Astfel, copiii trebuie să aibă acces la mediul digital, dar într-un cadru care le respectă vârsta, vulnerabilitățile, autonomia progresivă și nevoia de siguranță.

Alfabetizare digitală: Rezultate de impact în rândul copiilor români

Datele initiativei de educație digitală, derulate în perioada septembrie 2025 – iunie 2026, arată că la alfabetizare digitală și gândire critică online, copiii români îi depășesc pe cei spanioli: 41% dintre ei au atins un nivel ridicat, față de 33,4% în Spania.

Cea mai puternică evoluție pentru copiii români apare la reziliența digitală. Ponderea copiilor aflați la nivel ridicat a crescut de la 27,3% la 37,7%, adică un plus de 10,4 puncte procentuale, comparativ cu 39% în Spania. Această apropiere este importantă, pentru că reziliența digitală descrie capacitatea copilului de a face față presiunilor, riscurilor și situațiilor neplăcute din mediul online.

Semnale de îngrijorare referitoare la îmbunătățirea competențelor digitale în rândul copiilor

Schimbarea comportamentelor online este mai lentă decât acumularea de cunoștințe.

În România, comportamentele online sigure și pozitive au crescut cu doar 3%, în timp ce alfabetizarea digitală și reziliența au avut creșteri mult mai mari. Copiii pot înțelege riscurile cu ușurință, însă schimbarea comportamentelor online e mai dificil de obținut. Datele indică o ușoară polarizare între copiii afectați de vulnerabilități socio-economice și ceilalți copii.

Rolul profesorilor

În același timp, datele proiectului arată că profesorii pot deveni un factor decisiv de protecție digitală atunci când primesc resurse, formare și instrumente adecvate. Încrederea profesorilor români în predarea siguranței online a urcat la 78,3%, în creștere cu 28,3 puncte procentuale față de etapa inițială.

La nivel national, peste 21.810 de elevi au participat la activități de educație digitală, potrivit sursei citate.

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