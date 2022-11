Martori ai acțiunii de salvare din Cheile Turzii, despre salvamontiști: „Respect și jos pălăria”

Șapte salvatori montani din cadrul Serviciului Public Judetean Salvamont-Salvaspeo Cluj au participat în weekend la o acțiune de salvare a unui tânăr care s-a accidentat la un picior în timp ce parcurgea traseul de Via Ferrata din Cheile Turzii.

sursă foto Facebook Salvamont-Salvaspeo Cluj

Salvamontiștii l-au coborât din traseu în targă și l-au transportat către Baza Salvamont Cheile Turzii. Acțiunea a fost îngreunată de întuneric și de temperatura scăzută.

Pe adresa Serviciului Public Județean Salvamont-Salvaspeo Cluj s-a primit un mesaj din partea profesorului Horea Pop de la Facultatea de Educație Fizică și Sport a Universității Babeș-Bolyai, care a fost martor, sâmbătă, la toată acțiunea de salvare din Cheile Turzii a tânărului accidentat la picior pe traseul de Via Ferrata.

„Scriu in urma întâmplării nefericite petrecute pe traseul de via ferrata din Cheile Turzii, de sâmbătă 12.11. Accidentul s-au produs la ora 16.15, la finalul traverseului din Grota Hili, in zonă relativ plată, fără că persoana să alunece sau să se lovească cu genunchiul de stâncă. La 16.22 am anunțat incidentul la 112, datorită imposibilității de deplasare a persoanei accidentate. Intervenția salvatorilor montani a fost promptă, echipa de prim răspuns a ajuns la locul accidentului în 15 min, iar operațiunea de coborâre a accidentatului a început la ora 17.50. In acest interval de timp, au mai sosit 4 salvatori montani și s-au realizat imobilizarea membrului accidentat, montarea tărgii, punerea accidentatului în targă și operațiunile pentru lansarea tărgii. La ora 20.10 echipa de salvare, împreună cu accidentatul au ajuns pe firul văii Hășdate, iar la ora 21 «victima» a fost preluată de serviciul SMURD. Toată intervenția membrilor Salvamont Salvaspeo Cluj la această intervenție a «transmis» accidentatului cât și persoanelor care au rămas cu accidentatul: profesionalism, siguranță, încredere, empatie. Persoana accidentată a suferit o luxație a genunchiului drept, fără probleme ligamentare, necesitând 3 săptămâni de imobilizare ghipsată a articulației. Respect și «jos pălăria», Salvamont-Salvaspeo Cluj!!!”

