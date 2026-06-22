Screening-uri gratuite, yoga, conferințe și concerte. Patru zile care îți pot schimba stilul de viață: HealthFEST 2026 revine în Parcul Central.

HealthFEST 2026 transformă Clujul în capitala sănătății: patru zile de educație, prevenție și experiențe pentru întreaga familie.

Mii de oameni sunt invitați să-și testeze gratuit sănătatea la cel mai mare festival de profil din Transilvania| Foto: Healthfest – Facebook

Între 25 și 28 iunie, Parcul Central din Cluj-Napoca devine gazda celei de-a V-a ediții a HealthFEST, cel mai mare festival dedicat sănătății, prevenției și longevității din Transilvania.

Timp de patru zile, mii de participanți vor avea acces gratuit la activități educaționale, screening-uri medicale, conferințe, demonstrații practice, workshop-uri, activități sportive și zone de relaxare, într-un concept unic care își propune să transforme sănătatea într-o experiență accesibilă, interactivă și atractivă pentru toate generațiile.

Sub sloganul „O viață lungă fără dependențe”, HealthFEST 2026 reunește peste 150 de parteneri din domeniile medical, educațional, wellness, sport, nutriție și lifestyle, construind în centrul orașului un adevărat „Sat al Sănătății”.

Ce vor găsi participanții la HealthFEST 2026?

Screening-uri și evaluări medicale gratuite;

Conferințe și prezentări susținute de specialiști;

Workshop-uri despre sănătate, nutriție și dezvoltare personală;

Activități pentru copii și familii;

Demonstrații de prim ajutor și situații de urgență;

Zone de sport, mișcare și wellness;

Sesiuni de yoga, pilates și dans;

Târg de servicii și produse dedicate sănătății;

Food court cu opțiuni sănătoase;

Concerte, momente artistice și activități recreative.

Un element important al ediției din acest an este accentul pus pe educație și prevenție, prin implicarea universităților, instituțiilor medicale și organizațiilor profesionale care vor aduce informații bazate pe dovezi și soluții practice pentru un stil de viață sănătos.

Sănătatea ca experiență de comunitate

HealthFEST nu este doar un eveniment, ci o mișcare comunitară care își propune să apropie oamenii de informațiile și serviciile care îi pot ajuta să trăiască mai sănătos și mai conștient.

„Ne dorim ca sănătatea să nu fie un subiect despre care vorbim doar atunci când apare boala. HealthFEST este locul în care prevenția, educația și grija pentru propria sănătate devin o experiență plăcută și accesibilă pentru întreaga familie. Construim împreună o comunitate care alege o viață lungă fără dependențe”, a declarat Dan Cristian Paul, organizatorul HealthFEST.

Detalii eveniment

Perioadă: 25–28 iunie 2026

Locație: Parcul Central „Simion Bărnuțiu", Cluj-Napoca

Acces: Gratuit

HealthFEST este un festival anual dedicat sănătății, prevenției și longevității, organizat la Cluj-Napoca. Ajuns la cea de-a V-a ediție, evenimentul reunește profesioniști din sănătate, educație, sport și wellness, având ca misiune promovarea unui stil de viață sănătos și reducerea dependențelor prin educație, experiențe practice și implicare comunitară.

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