Fructele PERFECTE pentru gustări cu puține calorii

Nutriționiștii au identificat fructele ideale pentru cei care vor să-și satisfacă pofta de dulce fără să depășească aportul caloric.

Nutriționiștii recomandă 10 fructe cu mai puțin de 100 de calorii per porție. Foto: Depositphotos.com

Toate fructele din top au sub 100 de calorii per porție și oferă beneficii semnificative pentru sănătate, de la întărirea sistemului imunitar la reglarea tensiunii arteriale.

În fruntea clasamentului se află kiwi cu doar 44 de calorii per fruct, urmat de pepene (46 de calorii per cană) și piersici (50 de calorii per bucată).

Căpșunile și pepenele galben completează topul cu 54, respectiv 61 de calorii per cană.

Afinele ocupă locul 1 cu 83 de calorii per cană, fiind bogate în antioxidanți care reduc colesterolul și tensiunea arterială.

De la kiwi la căpșuni: fructele cu cel mai mic aport caloric

Nutriționista Amy Gorin recomandă în special varietatea sălbatică, care conține de două ori mai mulți antioxidanți benefici pentru memorie și sănătatea creierului.

CITEȘTE ȘI:

Cele mai simple metode pentru îndepărtarea pesticidelor din fructe și legume

Merele, cu 95 de calorii per bucată medie, sunt considerate cele mai practice, păstrându-se proaspete la temperatura camerei. Un măr conține 4,4 grame de fibre, care mențin senzația de sațietate mai mult timp.

Nutriționista Kaytee Hadley recomandă combinarea fructelor cu proteine și grăsimi pentru o sațietate prelungită: „O lingură de unt de arahide, o felie de brânză sau o mână de mix de fructe uscate vă vor ajuta să vă simțiți sătui, fără a depăși limita de calorii".

Top 10 fructe pentru slăbit: de la 44 la 104 calorii per porție

Specialiștii subliniază că marea majoritate a oamenilor nu consumă cele două porții de fructe recomandate zilnic, deși acestea sunt bogate în fibre, micronutrienți și fitochimicale esențiale pentru sănătate.

Citiți monitorulcj.ro și pe Google News

Foto: Depositphotos.com

CITEȘTE ȘI: