Doi pacienți au „renăscut” la Cluj, datorită transplantului! Familia unui pacient în moarte cerebrală a dăruit o şansă unor semeni necunoscuţi

Doi pacienți au primit o șansă nouă la viață pri transplant, datorită medicilor clujeni și a familiei unui pacient aflat în moarte cerebrală.

Organele unui pacient aflat în moarte cerebrală au dat șanse la viață unor alți români / Foto: Agenția Națională de Transplant - Facebook

Familia unui pacient aflat în moarte cerebrală a decis să transforme durerea în viață și să dăruiască o șansă unor semeni necunoscuți, transmite Agenția Națională de Transplant:

„La Spital Clinic Județean de Urgență Bihor - Oradea s-a încheiat în zorii acestei zile (duminică, 10 septembrie - n.red)o nouă intervenție de prelevare de organe de la un pacient diagnosticat în moarte cerebrală, a cărui familie a ales să dăruiască o şansă unor semeni necunoscuţi şi au fost de acord să doneze organele rudei lor. Prin această decizie dificilă şi plină de emoţie au oferit speranţă la viaţă pentru 3 semeni necunoscuţi care aşteptau un transplant hepatic sau renal și pentru alți 2 care aveau nevoie de transplant cornee. Suntem profund recunoscători faţă de toţi cei care reuşesc să aducă speranţa pentru viaţă: donatori, familiile acestora, echipe medicale. Generozitatea familiei donatorului şi efortul colectiv al echipei ATI şi de coordonare a spitalului bihorean, formată din As. Sef Petru Cotrâu - coordonator transplant, Dr. Stefania Sijie, Dr. Popa Oana, Dr. Chitac Anca, Dr. Marcut Lavinia, As. Cheregi Aurelia, As. Magyar Margareta, As. Nan Andreea, As. Ciorba Florica, As. Gabriela Puscas, au făcut posibil ca azi să spunem din nou #DA pentru VIAŢĂ!”, a comunicat Agenția Națională de Transplant.

Doi pacienți nu mai au nevoie de dializă

Pentru intervențiile de prelevare la Oradea au fost prezente echipele chirurgicale ale Institutului Clinic Fundeni condusă de Dr. Guenadiy Vatachki - pentru ficat și Institutului Clinic de Urologie şi Transplant Renal Cluj-Napoca, condusă de Dr. Tudor Moisoiu - pentru rinichi.

Mai apoi, la Institutul Clinic de Urologie și Transplant Renal - ICUTR Cluj, doi pacienți au primit șansa la o viață mai bună datorită transplanturilor renale, care au avut loc duminică. Intervențiile au fost realizate cu succes de echipele chirurgicale conduse de Dr. Dan Enache și Dr. Mihai Suciu, cu suport ATI – Dr. Horațiu Gribovschi.

La Centrul de Transplant Hepatic al Institutul Clinic Fundeni, încă o viață a putut fi salvată în urma intervenţiei de transplant hepatic, realizată cu multă măiestrie de echipa chirurgicală condusă de Prof. Dr. Vladislav Brașoveanu, cu sprijinul echipei ATI – Dr. Andrada Tudor, Dr. Marian Tudoriu.

Prelevarea corneei a fost realizată de echipa Clinicii de Oftalmologie a spitalului orădean, condusă de Dr. Alexandra Haragos.

