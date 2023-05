Institutul de Transplant Renal din Cluj: „Se fac eforturi susținute pentru siguranța pacientului”. Activitatea ICUTR se desfășoară într-un pod

Reprezentanții Institutului de Transplant Renal din Cluj, unitate medicală a cărei activitate se desfășoară într-un pod, oferă asigurări publice că siguranța pacientului reprezintă o prioritate și fac demersuri pentru construcția viitorului Centru Integrat de Transplant.

ICUTR Cluj: Se fac eforturi constante pentru asigurarea condițiilor specifice de tratare a pacienților/Foto: ICUTR Cluj Facebook.com

Recent, deputatul Emanuel Ungureanu, alături de pacienți ai Institutului Clinic de Urologie și Transplant Renal Cluj, trăgea un semnal de alarmă asupra pericolelor inerente la care sunt expuși pacienții, asociate actului medical, din cauza condițiilor improprii.

Pacienții sunt tratați într-un pod (mansardă), aspect ce crește riscurile de infecții cu bacterii multirezistente. La conferința-protest, organizată de Ungureanu în urmă cu câteva săptămâni a participat și medicul Mihai Suciu, care a atras atenția asupra pericolelor la care sunt expuși pacienții în podul în care funcționează ICUTR Cluj.

Autoritățile clujene intenționează realizarea unui Centru de Transplant Multiorgan în Cluj-Napoca, însă investiția nu s-a concretizat până în prezent.

Ca o reacție la demersul inițiat de pacienți, alături de deputatul Emanuel Ungureanu, reprezentanții ICUTR susțin că instituția medicală ia toate măsurile necesare pentru tratarea bolnavilor, pentru reducerea numărului de infecții nosocomiale, dar și pentru realizarea viitorului Centru Integrat de Transplant.

Mesajul ICUTR Cluj

„Având în vedere informațiile vehiculate în spațiul public, venim cu următoarele precizări:

Institutul Clinic de Urologie si Transplant Renal din Cluj-Napoca, managementul si intreg personalul fac eforturi sustinute ca fiecare pacient sa fie in siguranta iar actul medical sa fie de calitate.

Desigur, aceste eforturi se fac in conditii dificile iar in aceasta privinta, orice ajutor venit din partea autoritatilor, a persoanelor fizice, juridice, ONG-uri sau persoane publice este mai mult decat binevenit si apreciat.

Intregul colectiv are in vedere in primul rand pacientul si realizarea unui act medical de calitate mai presus de interesele personale.

Pacienții urologici sunt pacienți cu risc crescut la infecție datorită manoperelor medicale care necesită pătrunderea pe căile urinare. Totusi, rata infecțiilor asociate actului medical la ICUTR este 2% față de 3-7% la nivel național. La nivelul spitalului sunt implementate proceduri și se monitorizează situația infecțiilor asociate actului medical. Ori de câte ori se constată cazuri de infecții asociate actului medical acestea sunt raportate.

Pentru asigurarea de servicii de sănătate care altfel sunt disponibile doar în sectorul privat, ICUTR a realizat demersuri pentru a extinde mijloacele terapeutice de care dispune, pentru a creste eficiența terapeutică și calitatea actului medical. Pentru a asigura conditiile necesare actului medical, sunt derulate proceduri de licitație publice, transparente și cu participarea mai multor operatori economici, iar documentațiile de atribuire se fac pe baza specificațiilor tehnice și ale necesităților depuse de personalul medical.

Pentru a gasi solutii eficiente la problemele existente am solicitat sprijinul autoritatilor locale si centrale. Pana in acest moment singura oportunitate aproape de concretizare, este constructia Centrului Integrat de Transplant.

Pornit de la initiativa Consiliului Judetean Cluj realizarea CIT a fost continuat pana la nivelul unui proiect matur si inovator prin implicarea directa a viitorilor beneficiari: medicii ai ICUTR, medici de la Spitalul de Pneumoftiziologie “Leon Daniello”, de la Institutul de Gastroenterologie și Hepatologie “Prof. Octavian Fodor” și Institutul Inimii “Niculae Stăncioiu”, care au contribuit direct la structurarea tuturor compartimentelor și a spațiilor în raport cu necesitățile legate de asigurarea circuitelor funcționale și a funcționalităților necesare pentru ambulatorii, săli de operație, investigații, laboratoare, saloane.

Speram ca aceste eforturi se vor concretiza iar pacientii vor putea beneficia atat de profesionalismul exceptional al medicilor ICUTR si de tratamente de cea mai buna calitate dar si de conditii de spitalizare pe masura”, transmit reprezentanții Institutului Clinic de Urologie și Transplant Renal Cluj-Napoca prin intermediul unui mesaj public.

