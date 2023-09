Alin Tișe îl acuză pe Rafila de „dezinteres total” pentru problemele Clujului: „Dacă se va întâmpla o catastrofă, este primul responsabil”

Președintele Consiliului Județean, Alin Tișe, a vorbit despre solicitarea sa către Ministerul Sănătății de a înlocui proiectele neviabile pe capitolul sănătate din PNRR cu spitalele Clujului care așteaptă finanțare: Spitalul Pediatric Monobloc și Centrul Integrat de Transplant Multiorgan.

Președintele CJ Cluj îl acuză pe ministrul Alexandru Rafila de „lipsă totală de interes” față de problemele din județ. FOTO: Alin Tișe/ Facebook și Alexandru Rafila/ Facebook

Alin Tișe, președintele CJ Cluj a afirmat că a solicitat Guvernului să propună spre finanțare din PNRR Spitalul Monobloc de Copii și Centrul de Transplant, în locul proiectelor scoase de pe listă, care prezentau riscul de a nu fi realizate la timp. Șeful forului județean arată că solicitarea sa a fost ignorată, banii fiind relocați pentru capitolul energiei verzi.

Potrivit președintelui CJ Cluj, cele două spitale au parcurs stadiile incipiente și sunt în cele mai avansate faze dintre toate spitalele propuse spre finanțare din PNRR, desemnarea câștigătorilor licitațiilor fiind o chestiune de zile și săptămâni.

„În urmă cu câteva luni a existat o mare bătălie la nivel național pentru a prinde finanțare pentru spitale pe acest program, PNRR. Guvernul, dându-și seama că o parte din aceste proiecte sunt destul de întârziate, a făcut o nefăcută, în opinia mea, și anume a tăiat acei bani de pe sănătate și i-a dus pe energie. Cei 700 de milioane pe care îi taie de la spitale îi veți regăsi la partea de energie, panouri solare și așa mai departe. De ce spun că este o chestiune rea și o crimă la adresa sistemului de sănătate? Pentru că noi, clujenii, atunci când am fost anunțați că urmează să fie o listă finanțată, noi ne-am făcut treaba și am lucrat, așa în cât am fost primii și cu lecțiile făcute: noi am propus spre finanțare două spitale importante, Spitalul Pediatric Monobloc – un spital într-o singură locație, cu toate cele 14 secții, un spital al României, pentru că va deservi pacienți din întreaga țară, și Centrul Integrat de Transplant - care ar înlocui actualul institut de transplant, care funcționează într-un pod absolut impropriu, ministerul cunoscând situația reală fuge și nu spune nimic. Aceste două spitale erau deja într-o fază avansată, cea mai avansată din țară, amândouă sunt în licitație de execuție, nu în fază prealabilă de studiu de fezabilitate, proiect tehnic sau alte proceduri. Noi avem acum licitația de execuție în curs, astfel că putem adjudeca, într-o săptămână-două, câștigătorii licitației și putem realmente începe lucrările. În locul acelor spitale pe care le-au scos din listă, pentru că nu și-au făcut treaba și nu au ajuns într-o fază atât de avansată, existând riscul să nu poată fi realizate, am cerut să fie introduse aceste două spitale pe lista PNRR. Guvernul a decis să nu facă asta, la nivelul ministerului, ci mai degrabă să înlocuiască și să mute acești bani spre altă direcție. Aș fi dorit acești bani să rămână la sănătate și aș fi ales cele mai mature proiecte din țară, oricare sunt ele, indiferent că sunt sau nu la Cluj”, a declarat Alin Tișe.

Potrivit anunțurilor publicate în Sistemul Electronic de Achiziții Publice, evaluarea financiară a ofertelor depuse în cadrul licitației pentru Centrul Integrat de Transplant trebuie să se închieie până în 12 octombrie, urmând ca, ulterior, să fie atribuit contractul de execuție a lucrărilor. În cazul Spitalului Monobloc de Copii, termenul limită pentru depunerea ofertelor a fost prelungit până la data de 10 octombrie.

Se vinde Clujana? Banii ar putea finanța Spitalul pediatric Monobloc.

Cu toate acestea, CJ Cluj nu va renunța la cele două spitale așteptate deja de ani buni de clujeni, ci va găsi surse alternative de finanțare, a declarat Alin Tișe. Pe de o parte, există posibilitatea de vindere a unor proprietăți pentru obținerea fondurilor necesare, a arătat președintele CJ Cluj, cum ar fi spațiile Clujana. De asemenea, există variantele unui credit sau a emisiunii de obligațiuni, a mai arătat Tișe.

„Noi nu vom renunța la aceste proiecte. Noi încercăm să găsim o finanțare locală, internă, prin valorificarea unor active pe care Consiliul Județean le are în prezent, avem multe proprietăți pe care, dacă le-am înlocui cu un spital, cred că ar fi și de către clujeni agreat. Vă dau un exemplu: halele de la fabrica Clujana, care ar putea fi valorificate și cu banii de acolo să facem Spitalul de Copii sau un hotel-restaurant pe care îl are Consiliul Județean, care poate fi de asemenea valorificat și ar putea asigura finanțarea pentru spital. Mai sunt și alte terenuri sau clădiri care sunt în prezent folosite parțial ar putea fi de asemenea valorificate și ar putea susține construirea Spitalului de Copii. Mai sunt variantele de credit, emisiuni de obligațiuni, vom vedea”, a afirmat șeful forului județean.

De asemenea, realizarea Centrului Integrat de Transplant rămâne o prioritate, a mai arătat Alin Tișe, întrucât actualul Institut Clinic de Urologie şi Transplant Renal Cluj-Napoca funcționează în condiții improprii, care pun în pericol viețile pacienților și a personalului medical, într-un pod.

„Nu vom abandona acest proiect, vă asigur că cel puțin Spitalul de Copii îl vom duce mai departe. Legat de Centrul de Transplant, aici Guvernul face o greșeală enormă și există riscul să se întâmple o catastrofă la acest Institut de Tansplant și pentru care mă zbat zi de zi, se pare că am rămas singurul care se mai zbate cu oamenii de acolo, din institut. Oamenii lucrează într-un pod, acolo operează pacienții, acolo fac transplant de rinichi. Există riscul, pe de o parte, să se îmbolnăvească sau să moară pacienții. Avem acest proiect la cheie, trebuie doar să fie finanțat, iar ministerul, de care aparține acest institut, Ministerul Sănătății a venit, a constatat și s-a dus. Am avut adrese nenumărate, am avut chiar o discuție mai contondentă cu cei de la minsiter și le-am expolicat că este important pentru țara aceasta să avem un institut multitransplant, ar fi singurul din România și din sud-estul Europei. Acesta ar aduce pentru România nu doar mulți bani, ci și un renume internațional, pentru că avem specialiști în domeniu. Deocamdată, pe partea de institut, ministerului pare că nu îi pasă”.

„Ministrul Sănătății se face că plouă”

Președintele CJ Cluj îl acuză pe ministrul Alexandru Rafila de „lipsă totală de interes” față de problemele din județ, arătând, totodată, că în cazul în care va avea loc vreun incident la acest institut, răspunderea aparține în totalitate ministrului Sănătății.

„Nici acum nu avem aceste avize de oportunitate, ministerul în continuare nu răspunde solicitărilor noastre. Noi vom avea această discuție inclusiv în forurile de conducere ale partidului care asigură această guvernare și vom vedea ce se întâmplă în condițiile în care PNL-ul se zbate la Cluj să facă aceste obiective și PSD-ul, din păcate, prin ministrul Sănătății, se face că plouă. Mai există și dezinteresul total, absolut al unor minștrii față de problemele din județ. Unii dintre ei sunt preocupați doar de propria persoană și de imaginea pe care o au, alții nu înțeleg mecanismele și nu pot să le priceapă, alții sunt preocupați doar să își rezolve problemele personale.

Din punctul meu de vedere, pentru simplul fapt că a constat la institutul de transplant o problemă uriașă, care poate să pună în pericol viețile oamenilor, și nu face nimic, constatând doar printr-un act și lăsând totul baltă, prin aceasta se face responsabil, din punctul meu de vedere, de tot ce se întâmplă acolo și dacă se va întâmpla o catastrofă acolo, este primul responsabil. Ministerul trebuia doar să dea o finanțare să realizăm noua clădire, dar din păcate nu îi pasă, nu îl interesează, își vede doar de ministerul lui. Atâta timp cât institutul de transplant este departe de el, se gândește că nu îi poate afecta cariera, și atunci își vede de ale lui. Dar, repet, în tot acest timp, se pune în pericol viața oamenilor. Eu nu înțeleg cum un medic nu poate să vadă acest pericol și să înțeleagă riscurile la care îi supune pe pacienți și medici”, a mai spus Alin Tișe.

Citiți monitorulcj.ro și pe Google News

CITEȘTE ȘI: