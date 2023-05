Protest. Nicio cărămidă nu s-a pus la Centrul de Transplant din Cluj. Medic: „Să ne dea nouă terenul! Cu un hârleț și o lopată, noi făceam un spital”. VIDEO

Protest pentru un spital nou, în locul în care trebuia construit Centrul de Transplant Multiorgan. Deputatul Emanuel Ungurenau, câțiva pacienți și medicul Mihai Suciu atrag atenția asupra pericolelor la care sunt expuși în podul în care funcționează ICUTR Cluj.

Emanuel Ungureanu, medicul Mihai Suciu și terenul pe care trebuia construit Centrul de Transplant din Cluj / Foto: monitorulcj.ro

După două săptămâni, deputatul Emanuel Ungureanu a organizat a doua conferință de presă - protest, în ceea ce privește pericolele la care sunt expuși pacienții și medicii în podul în care funcționează Institutul Clinic de Transplant Renal și Urologie (ICUTR) Cluj.

De asemenea, deputatul, împreună cu pacienți tratați (sau infectați cu bacterii) în acel pod, dar și cu un medic urolog, fac presiuni pentru începerea construcției unui corp de clădire pe terenul în care Centrul de Transplant Multiorgan trebuia realizat:

Foto: monitorulcj.ro

„Ne-am întors după două săptămâni la protestul pentru un spital nou - pentru a scoate din mizerie o instituție medicală cu care ne lăudăm în Cluj în comunicate de presă, despre care scrieți că aduce minuni în viața unor oameni... în spatele meu sunt pacienți care au fost operați acolo, în stânga mea este unul dintre medicii care lucrează acolo, doar că acel spațiu este un pod! Și aici, în spatele nostru, este o junglă. În această junglă promit de ani de zile autoritățile că vor face un spital. În realitate, însă, zilele trec... zile în care medicii de acolo, pacienții din spatele meu, trebuie să se descurce în condiții care nu au nicio legătură cu mândria, minciuna, fala că suntem un oraș de 5 stele și că ne tratăm pacienții din toată țara cu respect. Oamenii se înghesuie aici pentru că medicii sunt excepționali și în felul acesta și administrația pare excepțională, și politicienii care conduc Clujul par extraordinari. În realitate, însă, pacienții nu au unde să se ducă. De asta vin de la Bistrița la Cluj sau de la Baia Mare la Cluj... pentru că medicii sunt foarte buni, administrația însă este foarte mincinoasă.

Unul dintre medici, pe care o să-l ascultați aici, s-a săturat de minciunile astea repetate că nu avem resurse, că vom găsi Programul Operațional, că n-are Consiliul Județean bani acum, că Primăria are un alt spital... Toate acestea înseamnă pericol iminent de moarte pentru pacienții care sunt în spatele meu. Unii dintre ei au făcut transplanturi de bună calitate aici, cineva a murit să le dea o șansă la viață. Niște medici au făcut școală bună și și-au dat toată silința să facă bine procedura, dar într-un pod insalubru au luat bacterii, și trag după ei la un alt spital, de boli infecțioase… și nu reușim să ieșim din acest cerc vicios: politicieni care mint, pacienți disperați și medici care nu sunt respectați. Domnul Suciu nu are nevoie să-l mângâiem, să-i spunem că e foarte bun. Medicii, infirmierii, nu au nevoie de vorbe goale, ci de un spital funcțional ca să nu li se strice munca. În clipa în care zici transplantul e reușit, dar pacientul moare sau este infectat cu o bacterie de care nu scapă toată viața, el se simte vinovat chiar dacă nu este.

Deputatul Emanuel Ungureanu - în spatele său sunt pacienți ai ICUTR Cluj, lângă el este medicul urolog Mihai Suciu / Foto: monitorulcj.ro

Societatea învinovățește spitalul chiar dacă societatea nu i-a dat condiții de spital, ci i-a dat un pod. Noi trebuie să spargem acest cerc! Este penibil că trebuie să protestez alături de pacienți în condițiile în care suntem în Cluj unde bugetul e de 500 de milioane de euro - bani care nu se duc niciodată la spitale construite de la zero”, a susținut Emanuel Ungureanu, în timpul protestului.

Medic: „Împreună, cu un hârleț și o lopată, noi făceam un spital!”

În cinci ani de vorbe goale, în care nu s-a pus nici prima cărămidă pentru Centrul de Transplant Multiorgan, medicii de la ICUTR au operat circa 25.000 de pacienți într-un POD! Iar mulți pacienți au ajuns să aibă infecții care să-i omoare. Despre aceste cazuri, Mihai Suciu, medic specialist urolog, spune că „un doctor le duce toată viața cu el” și „le visează noaptea. Cu toate că vina nu este a lui.

Terenul pe care de cinci ani se vorbește că se va construi un spital nou / Foto: monitorulcj.ro

„Ce pot să spun e că sunt foarte trist. În urmă cu 5 ani când s-a discutat proiectul acesta, că se face în Cluj un spital, eram convins că nu se face - că va fi o chestie de a fura niște bani până la stadiul de a pune prima cărămidă. A fost convingerea mea totală și uite că s-a adeverit. Nu acuz pe cineva, dar noi în ăștia 5 ani am operat undeva la 25.000, poate 30.000 de pacienți. Am avut oameni... îi știu pe cei care mi-au murit, poate care au murit din anumite boli sau infecții sau altceva. Cazurile astea un doctor le duce toată viața cu el, le ține minte și uneori visează noaptea că ar fi putut face ceva mai mult”, a relatat medicul Mihai Suciu.

Echipa medicală de la ICUTR este excepțională, însă mediul în care este nevoită să lucreze este de neimaginat. Deși au avut numeroase posibilități de a lucra la privat, medicii au ales să continue să lucreze într-un pod, pentru pacienții care au mai mare nevoie și care nu își permit să se trateze la clinici private.

Acum, soluția este ca statul să dea terenul Institutului de Transplant Renal, ca medicii, asistentele și comunitatea să facă spitalul, spune Mihai Suciu:

„Podul ăla... noi, personalul care lucrăm acolo, cred că suntem inconștienți. Am făcut efortul ăsta tocmai pentru oameni. Mulți dintre noi aveam posibilitatea oricând să mergem spre privat. Erau oferte peste oferte... Am fost la Minister. Acolo mi s-a spus «domnule, în 30 de ani nu s-a făcut niciun spital. Dumneata vrei să faci un spital?» Cât de imbecil trebuie să fii numai să spui vorbele astea? Cel puțin mă așteptam să vină cineva să zică «da, domnule, hai să încercăm să facem un pas!». Cu 4 milioane cât s-a cheltuit până în ziua de azi, când vedeți că nu s-a făcut nimic aici, dacă ne dădea cineva nouă la spital bucata de teren, vă arăt că, eu îmi asumam, cu pacienții făceam toată clădirea. Cu proiectanți pe bani de nimic. Noi suntem acolo în prima linie și lucrăm. La noi vin pacienții care mor sau care a doua zi merg acasă și sunt bunici, părinți. Ei se gândesc la noi și mai fac câte o rugăciune. Probabil numai Dumnezeu ne mai ajută să continuăm... într-un pod de lemn unde n-ai nicio condiție. Am încercat și am adus sponsorizări, cât am putut, din toate părțile. Și s-a mai făcut ceva, dar până când se poate face asta? Nu a venit niciun politician să vadă la fața locului ce-i acolo. (…) Împreună, cu un hârleț și o lopată, noi făceam un spital, cu mâna noastră: doctori și asistente. Eu am crezut că încă mai sunt oameni în țara asta... dar nu se poate așa ceva. În fiecare zi ne confruntăm cu lucrurile astea (…) Terenul, să ni-l dea nouă, la Institutul de Urologie și Transplant. Și ne ocupăm noi, nu ne trebuie nimic! Nicio cană de apă! Îl facem noi cu voi - presa și cu câțiva amărâți. În fiecare zi operez pe cineva. Ăia vin și o să pună două cărămizi aici, o să ajute! Asta e soluția. În 10 ani de zile avem mai multe șanse decât cu toți banii lor”, a mai spus dr. Mihai Suciu.

Și Emanuel Ungureanu a făcut un apel la comunitate și la asociații, precum Asociația Dăruiește Viață sau Fundația „Metropolis” a lui Cristian Maticiuc (care va reabilita Clinica „Dominic Stanca”), pentru a pune „mână de la mână” pentru a construi un spital de la zero și în Cluj. Deputatul a susținut că autoritățile locale ar putea să facă o fundație, a ICUTR, pentru a strânge bani pentru noul spital, dacă chiar fondurile sunt problema.

Foto: monitorulcj.ro

