Emil Boc: „Democrația înseamnă să asculți și vocea celor care nu te-au votat”

Primarul Clujului, Emil Boc, face apel la unitate politică, responsabilitate fiscală și reducerea polarizării sociale pentru un viitor sustenabil al României.

Emil Boc: „Democrația înseamnă să asculți și vocea celor care nu te-au votat”| Foto: Oleg Ghilas, monitorulcj.ro

Primarul municipiului Cluj-Napoca, Emil Boc, a transmis un mesaj clar de responsabilitate politică și echilibru social.

Boc a subliniat că democrația nu se rezumă la momentul alegerilor, ci presupune și ascultarea celor care nu au votat câștigătorii.

„Democrația înseamnă, în egală măsură, să asculți vocea celor care te-au votat, dar, în același timp, să asculți și vocea celor care nu te-au votat. Momentul alegerilor e un moment de retrospectivă, dar asta nu înseamnă că vocea care n-a fost câștigătoare trebuie ignorată și neauzită. Dimpotrivă, mai mult ca niciodată, acea voce trebuie reprezentantă, trebuie ascultată, și trebuie făcut tot ce ne stă în putință să evităm polarizarea societății românești”, a spus edilul la un post de radio local.

„Nu vreau să trăiesc într-o societate în care ce bogați să se înconjoare de ziduri și cu armele la ușă”

Boc a tras un semnal de alarmă cu privire la riscul fragmentării sociale, avertizând asupra pericolelor pe care le aduce o societate profund divizată.

„Nu există mai mare pericol pentru România și pentru viitorul democrației din această țară decât polarizarea extremă a societății românești. De la bogăție la sărăcie, de la calitatea vieții la lipsa calității vieții, oameni bogați-oameni săraci, locuri de muncă-lipsa locurilor de muncă. Aceste polarizări, dacă nu le tratăm acum, dacă nu intervenim cu «medicamentația» necesară, peste patru ani sau peste un interval de timp, va fi prea târziu și nu vom mai reuși să ne construim o societate închegată, capabilă să reziste la orice șoc, la orice vânt și la orice tulburare. Uitați-vă în lume, sunt societăți și societăți. Nu vreau să pun anatema, dacă ne uităm la profilul societăților din America Latină, țări fabuloase, extraordinare, dar, care, din nefericire, ca model social pentru că n-au avut grijă, polarizarea extremă a creat niște structuri unde de multe ori îți este frică să mergi ca turist. Au făcut tot ce le-a stat în putință, iarăși în termeni negativi, să creeze acea prăpastie mare de polarizare socială. Eu nu vreau să trăiesc într-o societate în care ce bogați să se înconjoare de ziduri și cu armele la ușă pentru a nu fi atacați sau să meargă toți cu bodyguarzi pe stradă”, a adăugat Boc.

Prosperitate întâi, apoi redistribuire

Edilul clujean a pledat pentru un model de guvernare responsabil și echilibrat, în care producerea prosperității precede distribuirea acesteia. „Nu poți împărți ceea ce nu ai produs. Prima dată trebuie să produci prosperitate ca să ai ce împărți. Asta înseamnă sprijinirea mediului de afaceri și a locurilor de muncă bine plătite”, a declarat Boc.

În același timp, primarul a reiterat necesitatea unei „diete fiscale” care să înceapă de la vârful statului. El a insistat că reforma trebuie să înceapă cu clasa politică, reducerea numărului de parlamentari și restructurarea agențiilor și administrației publice locale.

„Dacă semnalul dietei fiscale, dacă semnalul restructurării statului, de restrângere a cheltuielilor, a creării unui stat suplu nu începe cu clasa politică, nu începe de sus, nu va avea niciun succes. Asta se vorbește la firul ierbii, se vorbește în parcuri. Eu le-am spus tuturor că orice proces de reformă trebuie să înceapă cu clasa politică. 300 de parlamentari au votat românii, trebuie să reducem clasa politică la 300 de parlamentari în parlament. Agenții care s-au înființat peste noapte, peste 100-200 de agenții care astăzi pot fi desființate sau comasate, începem cu ei și dăm ora exactă că noi ne restructurăm și începem să facem economiile necesare. Avem reforma administrativă, avem peste 1000 de comune care nu-și pot plăti impozitele și taxele sau din impozitele și taxele plătite nu își pot plăti lumina de afară. Hai să vedem cum le restructurăm, fără ură, fără patimă, ca să fie funcționale”, a transmis primarul Clujului.

Chemare la unitate între partidele pro-europene

Vorbind despre actualul context politic, Emil Boc a îndemnat partidele pro-europene să lase deoparte disputele sterile și să găsească un teren comun pentru a duce România mai departe.

„Actul de guvernare este cel din fața noastră. Dacă partidele pro-europene vor reuși să pună deoparte lucrurile mari care le despart, dacă vor reuși să nu se acuze zilnic reciproc din ceea ce n-au făcut sau din ceea ce au făcut prost, dacă vor reuși să aibă înțelepciunea să spună «în noi stă viitorul acestei țări și responsabilitatea este la noi cu bune și rele pe care le-am făcut, ne vor judeca românii peste patru ani la alegeri, haideți să vedem acum lucrurile care ne unesc și să ducem România mai departe». Dacă vom sta tot timpul să aruncăm vina unii pe alții, pentru că toate partidele pro-europene au contribuit într-o formă sau alta la ce-i bun în țara asta și la ce îi mai puțin bun”, a adăugat Boc.

Emil Boc a subliniat, de asemenea, că România a făcut pași importanți în ultimul deceniu, punctând progresele în infrastructură, educație și sănătate.

„Eu nu sunt acela care promovez politica de a arunca odată cu apa din covată și copilul. În țara asta s-au făcut lucruri foarte bune și multe în ultimii 10 ani. Numai dacă comparăm Clujul cum era acum 10 ani și cum este acum și comparați orice altă localitate din această țară să vedeți că este o diferență. Lucruri bune s-au întâmplat în România și în materie de educație, de sănătate, am făcut un progres. Poate nu suficient de rapid, poate n-am fost atenți la toți din societate, poate această prosperitate n-a ajuns să se poată regăsi în buzunarele fiecărui român. Cu toții am fost parte la vremurile acestea bune, vremuri de prosperitate, când nunta era, să zicem până la 12 noaptea, până la 12 noaptea ai plătit cât ai consumat, dar ai stat la chef după 12 noaptea până la 4 dimineața. Și acum vine nota de plată pentru ce ai cheltuit de la 12 noaptea la 4 dimineața, când ai băut fără să plătești. Acum trebuie să treci la un fel de dietă, un fel de dietă fiscală de a ne restructura cheltuielile. Cheltuim mai mult decât producem”.

Întrebat dacă PSD va fi prezent în coaliție, Emil Boc a răspuns: „Eu cred în maturitatea politică a acestui partid. Încercarea de demonizare a unora sau a altora este cea mai mare greșeală pe care o putem face. Cert este că am fost parte toți la acel demers. Dar haideți să vedem și partea bună din tot ce s-a realizat. Am avut cele mai mari investiții din istoria României în infrastructură, s-au dat cei mai mulți kilometri de autostradă în funcțiune, s-au făcut creșteri substanțiale, nu zic că nu au fost bine, salariile medicilor, pensii la pensionarii cu venituri mai mici. S-au făcut lucruri bune în țară. În unele locuri, excesele au depășit capacitățile noastre. Astăzi statul român are cheltuieli permanente, adică trebuie să le plătească în fiecare lună, cu mult mai mari decât veniturile pe care le primește în fiecare lună”.

Citiți monitorulcj.ro și pe Google News

CITEȘTE ȘI: