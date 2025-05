Tișe, mesaj ferm pentru politicieni: „Vrem partide reformate, care să recunoască că au greșit și să schimbe modul de a face politică!”

Alin Tișe transmite un mesaj ferm pentru clasa politică în care semnalează urgența reformării partidelor și respectării votului dat de români: „Politicienii, aceleași fețe din prim-plan, nu au înțeles nimic”, spune președintele Consiliului Județean Cluj.

Tișe, mesaj ferm pentru politicieni: „Vrem partide reformate, care să recunoască că au greșit și să schimbe modul de a face politică!”| Foto: monitorulcj.ro

Liberarul clujean Alin Tișe semnalează, într-un mesaj publicat pe pagina de Facebook, că alegerile prezidențiale au arătat direcția trasată de români la urne și necesitatea unui alt fel de a face politică, în urma reformării partidelor.

Însă, în ciuda voinței românilor, politicienii perdanți „nu se mai duc”:

„Trăim vremuri unice, în care poporul a transmis partidelor un mesaj foarte simplu și clar: nu mai vrem aceiași oameni, aceleași fețe!

Vrem partide reformate, care să recunoască că au greșit și să schimbe modul de a face politică!”, spune Alin Tișe, președintele Consiliului Județean Cluj, în mesajul său.

Nu este prima dată când liberalul clujean reacționează public. După alegerile din 18 mai, Tișe arăta că „România a fost salvată de propriii săi cetățeni”, în timp ce politicienii „au ignorat” vocea oamenilor.

Când cei care conduc nu se mai duc

Acum, Alin Tișe semnalează situația bizară în care „aceiași” politicieni vor să „salveze” țara, deși „poporul nu le-a cerut asta, pentru că nu i-a votat”.

Mesajul integral semnat de Alin Tișe (PNL), președintele Consiliului Județean Cluj:

„Un an de alegeri. Un an de inactivitate administrativă. Un an de lupte și acuze.

Poporul a înțeles și a făcut dreptatea lui.

Politicienii, aceleași fețe din prim-plan, nu au înțeles nimic.

Aceiași vor să salveze țara, deși poporul nu le-a cerut asta, pentru că nu i-a votat.

Dar ei continuă să înainteze în gol.

Un gând pentru ei:

Când cei care conduc nu se mai duc

Trăim vremuri unice, în care poporul a transmis partidelor un mesaj foarte simplu și clar: nu mai vrem aceiași oameni, aceleași fețe!

Vrem partide reformate, care să recunoască că au greșit și să schimbe modul de a face politică!

Vrem alți oameni care să conducă partidele și țara!

Vrem partide reformate, care să reformeze țara!

În ciuda a ceea ce vor oamenii, sau majoritatea acestora, se întâmplă ca cei care conduc să nu plece.

Când cei care conduc nu mai pleacă, devin ziduri de piatră înalte care împresoară libertatea.

Se baricadează speriați în spatele unei puteri pe care au transformat-o dintr-un act de slujire într-unul de stăpânire.

Nu se mai oglindesc în oamenii care i-au votat, ci în propria umbră, îmbătați de iluzia că sunt veșnici în aceste funcții.

Nu mai aud vocea străzii, chemările celor pe care au jurat să-i apere și să-i reprezinte.

Adevărul devine dușman, iar dorințele oamenilor sunt simple voci care dispar în aer. Puterea lor nu mai are măsură, pentru că măsura e dată de conștiință, iar conștiința și-au vândut-o pentru scaune și privilegii.

Cei care nu mai pleacă de la putere sunt prizonierii propriei frici.

Frica de a redeveni oameni simpli. Frica de a nu mai fi cineva, fără funcțiile respective. Frica de a-și vedea goliciunea morală, de a recunoaște că poporul nu-i mai vrea.

Dar puterea fără voința poporului e o casă goală, părăsită, o clădire care se prăbușește încet sub propria greutate.

Când li se cere să plece, nu le pasă. Dar, când nu mai pleacă, nu mai sunt lideri, ci doar umbre care se agață de scaune.

Devin simpli vorbitori pe care nu-i mai ascultă nimeni. Devin goi!

Istoria e o balanță crudă, care, în talgerele ei, așează și cântărește nu doar faptele, ci și răbdarea celor mulți.

Și, întotdeauna, istoria se repetă! Iar când măsura se umple, zidurile cad. Mereu.

Fără excepție!”, notează Alin Tișe.

Citiți monitorulcj.ro și pe Google News

CITEȘTE ȘI: