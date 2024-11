George Pop, candidat la Camera Deputaților: „Prioritatea USR, să facă România bine!” (P)

George Dorin Pop este medic primar endocrinolog, asistent universitar, doctor în medicină, administrator de cabinet medical și mai ales un cetățean responsabil.

George Dorin Pop este medic primar endocrinolog, asistent universitar, doctor în medicină, administrator de cabinet medical și mai ales un cetățean responsabil. Are 46 de ani, s-a născut și a crescut în Cluj-Napoca și candidează pentru Camera Deputaților din partea USR.

Ce v-a determinat să faceți pasul către politică?

Am intrat în politică în momentul în care nu am mai suportat pasivitatea majorității oamenilor din jur. Și am ales să mă înscriu în USR pentru că, prin doctrina și competența membrilor săi, este singura forță din România care poate să ne smulgă din trecutul în care suntem împotmoliți.

Pentru mine, politica nu este o metodă de afirmare. Îmi doresc să ofer experiența mea în domeniul sănătății pentru a transforma sistemul sanitar românesc într-unul comparabil cu cel din țările europene. Aș vrea ca pacienții din România să nu își mai facă planuri cum să ajungă la medici sau spitale din străinătate pentru că acolo ar avea condiții mai bune. Îmi doresc ca toți românii să fie tratați în România, de medici competenți, în unități sanitare moderne și mai ales să fie tratați cu respect.

V-ați specializat ca medic endocrinolog în Franța. De ce nu v-ați stabilit acolo?

Pentru că am vrut să ajut la dezvoltarea Clujului, în primul rând, și a României. Aşa am fost educat de mic. Sigur că aş fi putut rămâne în Franța, am refuzat câteva oferte. Dar am decis că într-o țară din care medicii pleacă pentru că e mai bine în altă parte, eu trebuie să mă întorc și să ajut sistemul sanitar românesc să fie la fel de bun ca cel din Franța.

Credeți că veți reuși să schimbați sistemul din funcția de deputat?

Știu că putem avea o țară în care accesul spre bunăstare să se facă prin muncă profesionistă și cred că cei care sunt aleși în funcții publice, de la președintele țării la consilierul local, trebuie să lucreze pentru cetățenii care i-au trimis în acele funcții, cu responsabilitate.

Iar eu îmi doresc, cum își doresc toți românii, un sistem de sănătate în care pacientul alege, un sistem performant, flexibil, cu resurse suficiente, cu calibrarea personalului medical în funcție de nevoile locale, cu accent asupra localităților mici.

Ca parlamentar voi face tot ce pot pentru a schimba în bine viața pacienților. Îmi doresc asistență la domiciliu accesibilă și debirocratizată. Îmi doresc ca mamele să nască în maternități moderne, curate și accesibile. Îmi doresc să formăm și să menținem tinerii medici în țară, prin eliminarea nepotismelor și posturilor blocate.

În programul de guvernare al USR, avem o propunere de înființare a pilonului II de sănătate, așa cum este pilonul II de pensii. Vrem să dăm românilor dreptul de a-și alege un asigurator, altul decât CNAS, practic să decidă pacientul unde își investește banii pentru sănătate.

De asemenea, vrem să atragem medicii de familie în zonele rurale și să instituim un bonus pentru cei care își vor deschide cabinete în aceste zone. Ne dorim înființarea unor centre de permanență în localitățile mici, astfel încât oamenii să aibă acces la medici cât mai aproape de casă.

Si cel mai mult îmi doresc şi voi lupta, împreuna cu echipa USR, pentru profesionalizarea și depolitizarea administrației unităților spitalicești, o sursă actuală de ineficiență financiară și corupție. Ca să scăpăm de aceste probleme e nevoie de transparență: în primul rând să creăm un registru național de posturi vacante și apoi să organizăm concursuri pe posturi. Dacă sistemul actual nu va opune rezistenţă, şi fiţi siguri că va încerca, vom reuşi să îl schimbăm.

Veți fi deputat de Cluj. Ce lipsește sistemului sanitar din județul nostru?

Ce lipsește întregii Românii: sănătatea. Trebuie să facem și Clujul și țara bine. Trebuie să facem investiții în spitale noi, să le modernizăm pe cele existente, trebuie să îi convingem pe tinerii medici să rămână în țară oferindu-le salarii atractive, dar și un mediu în care să poată învăța și să se poată specializa.

La Cluj-Napoca, de exemplu, spitalul județean are permanent nevoie de fonduri pentru modernizarea sistemului pavilionar unde sunt lipsuri majore. Clădirile au peste 100 de ani, multe nu au lift, nu au rampă funcţională pentru persoanele cu handicap, sunt pline de igrasie, plouă prin tavan și multe altele. Astea nu sunt conditii de secolul 21! Trebuie să aducem sănătatea în prezent. Un corp nou de spital nu costă de fapt foarte mult, dar trebuie să vrem să îl facem!

Și nu doar atât. Dacă vrem cu adevărat o Românie sănătoasă trebuie să începem cu sănătatea copiilor noștri. Să îi învățăm că „mens sana in corpore sano” înseamnă mișcare, orice fel de mișcare, nu neapărat sport de performanță. Și pentru că vorbim de școală, trebuie să ne preocupe și cum se alimentează copiii noștri la școală, pentru că un copil în creștere nu se poate dezvolta cu un corn și o sticluță de lapte. Are nevoie de o masă caldă, de fructe, de vitamine.

George Pop, mai sunt doar câteva zile până mergem la vot: care este mesajul tău pentru alegătorii clujeni?

Dacă vă doriți o Românie cinstită și sănătoasă, pe care o visăm de la Revoluţie încoace, și dacă vreți ca județul nostru să fie reprezentat de o echipă puternică, votați echipa de candidați ai USR pentru Parlament!

Mie mi se pare că ne petrecem viața asteptând să se întâmple ceva bun, respirând promisiuni. Ca și cum ar fi ceva nemaipomenit să avem autostrăzi, spitale noi, judecători corecți, profesori și elevi respectuoși, păduri fără hoți, muzee cu care să ne mândrim. Acum trăim Anormalitatea și pare că ne-am obișnuit cu ea. Nu trebuie să fie așa! Normalitatea ne este la îndemână, doar să vrem să o vedem și să facem un minim efort pentru a avea acces la ea. Asta promitem noi, echipa USR, normalitatea! Ieşiţi cu optimism la vot și votați candidații USR pentru Parlament și singurul candidat pentru Preşedinţie cu adevărat de dreapta, Elena Lasconi!

Publicat la comanda Partidului Uniunea Salvați România. CMF 11240015

CITEȘTE ȘI: