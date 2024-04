Sabin Sărmaș: Dacă mai are un dram de onoare, Emil Boc trebuie să plece de la Primărie

Deputatul Sabin Sărmaș, candidat independent pentru Primăria municipiului Cluj-Napoca, îi cere public lui Emil Boc să își dea demisia din fruntea administrației locale.

„Îi cer ferm, astăzi, primarului Emil Boc să-și dea demisia și să plece de la Primărie. Sper că mai are atâta dram de onoare ca atunci când vine cu un proiect vital pentru Cluj, pe care îl nenorocește, să plece de la Primărie. Pentru că a reușit să conducă în ultimele luni Primăria ca un jucător de Monopoly, nu ca un administrator”, spune Sabin Sărmaș.

Cererea sa vine ca reacție la decizia Primăriei de a anula, pentru a doua oară și fără niciun fel de explicații către clujeni, licitația pentru construcția Centurii Metropolitane, proiect vital pentru oraș și una dintre promisiunile electorale fanion ale lui Emil Boc. „Pe cine mai aud că mai comentează fraze de genul «Centura Metropolitană e pusă la sertar sau nu e o prioritate », aceia mint și trebuie puși la punct”, declara primarul Clujului la sfârșitul lui decembrie 2021, când a reînceput să se vorbească despre o altă amânare a proiectului.

„Emil Boc ne întoarce astfel în 2004, când, până la urmă, s-a promis pentru prima dată centura asta, și ne pune în fața riscului de a rămâne fără finanțare și fără capacitatea de a face proiectul”, spune Sabin Sărmaș. În martie 2023, povestește el, „simțind că Primăria nu are capacitatea de a face un caiet de sarcini așa cum cere un astfel de proiect, am oferit ajutor. Am vrut să trimit consultanți către Primărie, pentru a sprijini proiectul. Ne-am lovit de un zid, de o tăcere, de povestea că Primăria știe să facă totul, că nu are nevoie de sprijin”.

„Este absolut dramatic pentru oraș”

Rezultatul? „În 2024, cu mai puțin de trei ani înainte de finalizarea programului Transport din care este finanțată centura, noi nu avem contractul semnat. Ceea ce este absolut dramatic pentru oraș”.

Fără centură, exemplifică Sabin Sărmaș, viitorul Spital Regional de Urgență din Florești nu va putea fi funcțional, deoarece ambulanțele nu vor putea ajunge le el, fapt recunoscut chiar de viceprimarul Dan Tarcea în martie 2021. Fără centură, clujenii din Borhanci vor rămâne în continuare izolați, pentru că nu va mai exista sensul giratoriu proiectat acolo și nu vor mai beneficia de modernizările incluse în proiect. La fel se va întâmpla și cu clujenii din Sopor sau de pe strada Edgar Quinet. Fără centură nu va exista nici drumul de acces rapid între Florești și Cluj.

Totodată, nu vom putea avea nici metrou, mai detaliază Sabin Sărmaș. Pentru că nu poți să te apuci de un șantier cum este metroul fără să ai căi de acces rapide dintr-un cartier în altul, trecând dintre Apahida și Florești, și invers. „Practic, este un puzzle întreg care a fost creat în jurul proiectului de centură metropolitană, proiect care astăzi e blocat cu totul. Am ajuns să ne rugăm ca alții să nu performeze și să atragă fonduri, pentru a rămâne noi cu banii pentru Centură”.

„Ascult doar de voi, clujenii”

Sabin Sărmaș a depus astăzi la Biroul electoral de circumscripție listele cu semnăturile de susținere a candidaturii sale la Primăria municipiului Cluj-Napoca la alegerile locale din 9 iunie.

Sabin Sărmaș a depus astăzi listele cu semnăturile de susținere a candidaturii sale la Primăria municipiului Cluj-Napoca la alegerile locale din 9 iunie/Foto: Sabin Sărmaș

„Când mi-am anunțat candidatura ca independent, mi s-a spus că nu am nicio șansă. Mi s-a spus că, practic, fără un partid în spate și fără o structură de partid, nu pot să ajung la Primărie. După 70 de zile de la acel anunț, cei care spuneau atunci că e un foc de paie sunt acum cu tălpile pe jar”, mărturisește Sabin Sărmaș.

„Vă mulțumesc tuturor celor care m-ați susținut și mă susțineți. Nefiind un candidat al partidelor politice, îmi permit să ascult doar de voi, de voi clujenii care sunteți mai puțin ascultați de administrația locală și care sunteți de foarte multe ori invizibili. Împreună putem da un restart Clujului”.

Cine este Sabin Sărmaș

Aflat la primul său mandat de deputat, Sabin Sărmaș a fost exclus din PNL la începutul lunii martie, la scurt timp după ce și-a anunțat intenția de a candida ca independent la Primăria Cluj-Napoca împotriva lui Emil Boc, în numele „clujenilor invizibili”, adică a celor care locuiesc și trăiesc în acest oraș și care se lovesc permanent de indiferența, cinismul și lipsa de preocupare a actualei administrații locale. Pentru același motiv, a fost înlăturat la cererea PNL și din fruntea Comisiei pentru Tehnologia Informaţiei şi Comunicaţiilor a Camerei Deputaţilor.

Fost elev olimpic, Sabin Sărmaș are 39 de ani, e inginer IT format la Facultatea de Electronică, Telecomunicații și Tehnologia Informației din cadrul Universității Tehnice din Cluj-Napoca (UTCN), și a construit aici, de la zero, o companie de software. A condus Autoritatea pentru Digitalizarea României și a facilitat crearea la Cluj a două centre de inovație digitală cu potențial de a atrage în oraș finanțări de zeci de milioane de euro, aducând totodată aici și cele 16 milioane de lei alocate pentru Strategia de Inteligență Artificială a României – strategie gândită acum la UTCN.

