USR „se sinucide” politic înaintea alegerilor: în mai puțin de o săptămână, a rămas fără „cap de listă” la europarlamentare și fără un viceprimar de sector

USR, din scandal în scandal: în pragul unui an cu patru runde de alegeri, partidul rămâne fără cap de listă la europarlamentare, dar și fără un viceprimar de sector. Își mai poate reveni formațiunea condusă de Drulă?

În ultima săptămână, scandalurile din USR au dominat publicațiile și posturile de știri, ajungând nu o dată la limita ridicolului. Excluderile, acuzele reciproce și atacurile între colegi par a fi la ordinea zilei, iar „nota de plată” va veni nu mai târziu de anul viitor, când un USR șubrezit din interior se va regăsi în postura de a cere voturi electoratului, fără prea multe de arătat pentru actualul mandat.

„Șirul negru” a început joia trecută, când primarul USR al municipiului Alba Iulia, Gabriel Pleșa, alături de fostul primar al Clujului, Gheorghe Funar și de președintele AUR Deva, Tiberiu Bârstan au fost judecătorii unui proces „simbolic” deschis împotriva Imperiului Austro-ungar pentru crimele comise asupra revoluționarilor din Apuseni, Horea, Cloșca și Crișan. Nu a durat mult până discuțiile au ajuns la daci, orașe subterane, tuneluri și cea mai veche capitală a Planetei Pământ, scrie presa locală. Se pare însă că subiectul a trecut neobservat de mai marii partidului, majoritatea reacțiilor venind din partea votanților USR.

Lasconi, „out” de pe lista pentru europarlamentare

Două zile mai târziu, USR se vede în centrul unui scandal creat de nimeni alta decât „prezidențiabila” Elena Lasconi, primărița din Câmpulung Muscel, „capul de listă” pentru alegerile europarlamentare. Prezentă într-o emisiune politică, Elena Lasconi a recunoscut că a participat la Referendumul pentru familia tradițională din octombrie 2018 și a votat „Da” pentru modificarea Constituției în sensul definirii familiei drept căsătoria dintre un bărbat și o femeie. Scandalul a luat aploare în momentul în care fiica Elenei Lasconi, Oana Lasconi, stabilită în Paris, a arătat, într-un videoclip postat pe rețelele de socializare, că este o susținătoare a drepturilor LGBTQ+, comunitate din care spune că face parte.

La mai puțin de 24 de ore, președintele USR, Cătălin Drulă, i-a cerut Elenei Lasconi să se retragă din campania pentru europarlamentare: „Am certitudinea că Elena a înțeles că întreaga discuție publică din ultimele 24 de ore, împreună cu situația personală devenită publică, afectează campania și concentrarea USR pe lupta cu monstrul PSD-PNL”, a declarat acesta. Duminică seară, Elena Lasconi s-a retras de pe lista candidaților USR la alegerile europarlamentare.

Scandaluri între actuali și foști colegi USR

Scandalul Lasconi a stârnit reacții în interiorul USR. Primarul USR al Sectorului 1, Clotilde Armand, a lansat un atac la adresa colegei sale de partid: „Treaba ta ca primar nu este să spui cine cu cine să se căsătorească, cum să intervină statul în familii. Dacă nu înţelegi asta, înseamnă că n-ai ce căuta în nicio funcţie publică”.

De asemenea, copreşedintele partidului REPER - înființat de foști membri USR -, Ramona Strugariu, a declarat sâmbătă că nu are o problemă cu faptul că a votat „Da”, ci cu faptul că, în aceste condiţii, aceasta deschide lista candidaţilor la europarlamentare a unui partid care face parte din cea mai liberală familie europeană şi a unui grup politic care apără drepturile omului în fiecare zi.

Viceprimarul Sectorului 6, exclus din partid

Al treilea scandal a izbucnit odată cu anunțul Biroului Municipal al USR București de marți privind excluderea din partid a viceprimarului de la Sectorul 6, Alexandru Gâdiuță. Acesta este unul dintre cei mai mari susținători ai lui Nicușor Dan din USR.

Potrivit publicației Buletin de București, forul de conducere al USR București a discutat luni seara o sesizare făcută de filiala Sector 6 a USR, în care Gâdiuță era acuzat că ar fi facilitat angajarea unor colegi de partid, loiali, la instituțiile din subordine, iar una dintre aceste instituții ar fi încheiat contracte cu firma unui membru al filialei USR Sector 6. De asemenea, Gâdiuță este acuzat că a primit dar de nuntă peste 85.000 euro, lucru nepotrivit pentru o persoană care ocupă o funcție publică, făcând nunta la 3 ani diferență de cununia civilă.

Înainte de ședința în care s-a hotărât excluderea sa din partid, Alexandru Gâdiuță a acuzat o „tentativă de mazilire pe baze calomnioase”.

„Pentru că insist să deranjez «mi se pregătește ceva». Se încearcă o mazilire a mea pe fondul unor pretexte absolut calomnioase, fiind invocate inclusiv aspecte din viața personală. Ca să fie foarte clar: NU am ”aranjat” niciodată niciun contract, nicio angajare, nu am încurajat, promovat, aprobat nicio practică sau procedură ilegală. Poate fi verificat foarte ușor faptul că nici măcar nu am atribuții în spețe legate de acuzele ce mi se aduc. Mai mult, ca să înțelegeți dimensiunea «problemei», mi se reproșează faptul că mi-am organizat nunta la ceva timp după cununia civilă - în condițiile în care am traversat o criză sanitară fără precedent în care evenimentele au fost interzise (e oricum ceva de domeniul absurdului că trebuie să justific așa ceva). Oameni buni, se apropie un an foarte greu pentru România, nu doar pentru sectorul 6. Este esențial să fim foarte atenți la manipulări și să înțelegem exact care sunt faptele. Am muncit și muncesc alături de colegele și colegii mei consilieri pentru cetățenii sectorului 6 care să beneficieze de proiecte necesare duse la bun sfârșit. Am fost mereu transparenți în ceea ce privește munca noastră și continuăm în același mod, indiferent de piedicile pe care le primim, fie individual, fie ca partid. Vă stau la dispoziție ca și până acum să schimbăm în bine sectorul care ne este casă tuturor”, a scris Gâdiuță pe Facebook.

Viceprimarul Alexandru Gâdiuţă, a scris marţi pe Facebook că a fost exclus din USR cu trei săptămâni înainte de alegerile interne. El precizează că „30 de minute de audieri l-au tocat despre nunta pe care a făcut-o anul trecut şi că l-au acuzat că a făcut nunta prea târziu faţă de cununia civilă.

Potrivit celui mai recent sondaj de opinie, USR ocupă poziția a patra în preferințele românilor, cu 14,6% din totalul voturilor. Sondajul a fost realizat de INSCOP în perioada 23 octombrie – 2 noiembrie, așadar înainte ca partidul să treacă prin scandalurile amintite mai sus. Rămâne de văzut dacă USR va reuși să își reclădească imaginea până la alegerile din 2024 sau dacă va cădea în irelevanță.

