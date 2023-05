Negocieri PNL-PSD pentru rotativa guvernamentală. Mai puține ministere și reducerea numărului de secretari de stat. Ciolacu anunță un nou program de guvernare

Rotativa guvernamentală este programată pentru finalul săptămânii viitoare. Nicolae Ciucă ar urma să-și înainteze demisia în 26 mai 2023. Marcel Ciolacu (PSD) anunță deja „creionarea” viitorului program de guvernare.

Preşedintele PNL, Nicolae Ciucă, a declarat, marţi, că mandatul echipei de negociere a partidului privind rotativa guvernamentală constă în menţinerea protocolului coaliţiei sau, în caz contrar, reducerea numărului de ministere şi al secretarilor de stat.

Ciucă a precizat că îşi va demisia din funcţia de prim-ministru pe 26 Mai 2023, în vederea demarării procedurilor constituţionale pentru rotativa guvernamentală.

„Am aprobat mandatul cu care echipa de negociere a Partidului Naţional Liberal (...) va intra în negocieri începând de mâine. Mandatul are două elemente principale şi anume: menţinerea în protocolul semnat în 2021 şi, desigur, orice ieşire din protocol vizează o revedere a distribuirii ministerelor, iar decizia noastră, discutată de altfel mai mult timp în partid, reducerea numărului de ministere, a numărului de secretari de stat. Practic, iniţierea acestei decizii a Partidului Naţional Liberal a fost luată în momentul în care, prin ultima ordonanţă de urgenţă pe care am dat-o, am redus cu 50% numărul de consilieri personali la nivelul demnitarilor”, a afirmat Ciucă, după şedinţa Biroului Politic Naţional al PNL.

Din echipa de negociere a liberalilor fac parte, alături de Nicolae Ciucă, Lucian Bode, Rareş Bogdan, Dan Motreanu şi Gheorghe Flutur.

Negocieri pe ministere

PSD și PNL ar negocia cedarea ministerului Transportului în schimbul ministerului Agriculturii.

Informația nu a fost însă confirmată de Ciucă.

„Nu am discutat absolut niciun fel de variante de negociere, Biroul Politic Naţional ne-a îndrituit cu responsabilitatea de a intra în negocieri, iar la negocieri vom vedea care vor fi solicitările celorlalţi parteneri şi, în funcţie de asta, vom lua o decizie”, a declarat Nicolae Ciucă cu privire la cedarea de către PNL a Ministerului Transporturilor la schimb cu Ministerul Agriculturii sau Ministerul Mediului.

De altfel, potrivit premierului, în cazul reducerii numărului de ministere, şi PNL va rămâne cu mai puţine portofolii.

Biroul Politic Naţional al PNL s-a întrunit, marţi, pentru a decide mandatul negocierilor din cadrul coaliţiei în vederea realizării rocadei guvernamentale.

PSD+PNL= Program de guvernare

Preşedintele PSD, Marcel Ciolacu, a declarat că echipele de la PSD şi de la PNL au început, luni, să creioneze viitorul program de guvernare.

„Despre programul de guvernare, începând de ieri ştiu că echipele de la PSD şi de PNL au început să creioneze viitorul program de guvernare.

Am convenit cu domnul preşedinte PNL, Nicolae Ciucă, actual prim ministru, ca după ce vom definitiva programul de guvernare şi lista de miniştri vom veni în faţa dumneavoastră şi vom expune fiecare dintre noi priorităţile pe care le avem în programul de guvernare", a spus Ciolacu la Palatul Parlamentului.

Programul de guvernare urmează să fie actualizat odată cu realizarea rocadei guvernamentale și preluarea funcției de prim-ministru de către liderul PSD Marcel Ciolacu. Tema reducerii numărului de ministere și secretari de stat, precum și a schimbului de ministere – ministerul Transporturilor cu ministerul Agriculturii sau ministerul Mediului – contionuă să se negocieze în coaliția de guvernare după stabilirea echipelor de negociatori de către ambele partide.

