Dîncu îl vede pe Marcel Ciolacu președintele României: „Are toate atributele”

Fostul ministru al Apărării, clujeanul Vasile Dîncu susține că Marcel Ciolacu poate fi candidatul social-democraților pentru funcția de Președinte al României.

Dîncu îl vede pe Ciolacu candidat PSD la prezidențiale/ captură foto Marcel Ciolacu Facebook.com

Vasile Dîncu, fost ministru al Apărării Naționale și președintele Consiliului Național al PSD consideră că, în prezent, candidatura lui Marcel Ciolacu pentru Președinția României este plauzibilă, în condițiile în care liderul PSD „are toate atributele” pentru o asemenea poziție, informează g4media.ro

În plus, Ciolacu este un lider incontestabil al social-democraților, potrivit profesorului Vasile Dîncu, întrucât are „tot partidul” în spate.

Până în prezent, social-democrații nu au obținut niciodată Președinția României.

Incontestabil, Ciolacu…

„În momentul acesta, Marcel Ciolacu spune că nu va candida şi este sincer când spune că nu va candida, pentru că el spune că în acest moment un preşedinte al PSD-ului nu poate să câştige acel plus de care avea nevoie pentru ca să facă o majoritate.

Eu cred că până ce vom găsi, să zicem, alte soluţii, sau dacă vom căuta alte soluţii, Marcel Ciolacu a început, şi prin ideea de toleranţă pe care o are, printr-un anumit tip de implicare diferit decât alţi preşedinţi din spaţiul politic, cred că în acest moment este candidatul nostru, în acest moment.

El spune că vom face alegeri interne, că aceste alegeri interne o să stabilească mai bine, dar să vedem dacă vom avea alternative.

Dar în acest moment el are, din perspectiva noastră, are toate atributele, pentru că îţi trebuie un lucru ca să fii candidat: în primul rând trebuie să ai tot partidul în spatele tău. Ceea ce reuşeşti să faci pe lângă asta este un plus, dar în acel moment trebuie să ai, în primul rând, acest lucru pentru că, de exemplu, alţi candidaţi care ar putea să fie, ar putea să nu aibă acest element esenţial şi totuşi PSD în momentul ăsta are aproape 40% din electorat”, a declarat Vasile Dîncu, joi seară, la B1 Tv, potrivit sursei citate.

Profesorul Vasile Dîncu a recunoscut că lucrează în prezent la profilul de preşedinte al României.

Oficial, Marcel Ciolacu nu a confirmat intenția sa de a candida pentru funcția de președinte, afirmând că această decizie trebuie să rezulte în urma unor alegeri interne în partid. Mai mult, liderul PSD a susținut că deocamdată nu ia în calcul să candideze.

„Dacă mâine sunt alegerile, eu nu sunt… eu nu m-aş înfige, sau nu aş accepta, în acest moment, să candidez. Pentru că prima provocare pe care o am ar fi cea de prim-ministru, pe urmă mai vedem. (…) 99,9% nu cred că voi candida la funcţia de preşedinte”, a afirmat Marcel Ciolacu.

Președintele Camerei Deputaților, Marcel Ciolacu, declarase anterior că PSD ar putea renunța la ideea ca președintele partidului să fie și candidatul pentru Președinția României. În același timp, Ciolacu avansa ideea candidaturii lui Mircea Geoană în acest sens.

CITEȘTE ȘI: