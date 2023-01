Atac la miniștrii PNL de la Cluj. Alin Tișe: „În ministere sunt mulți proști și incompetenți, Ciucă va fi trădat când nu va mai fi premier”

„Sunt foarte mulți proști prin ministere, inclusiv miniștri, secretarii de stat sunt incompetenți, iar Nicolae Ciucă va fi trădat când nu va mai fi premier”, este de părere Alin Tișe, președintele Consiliului Județean Cluj. Acesta consideră un eșec faptul că proiectele Clujului, Spitalul Monobloc Pediatric și Centrul de Multiorgan de Transplant, nu primesc finanțare din PNRR.

Sursă foto Facebook Alin Tișe

Alin Tișe, președintele Consiliului Județean (CJ) Cluj, consideră că județul este „pedepsit” de guvernanți prin faptul că Spitalul Monobloc Pediatric și Centrul de Multiorgan de Transplant nu au fost incluse la finanțare prin PNRR.

„N-ar fi mai bine să tratăm bolnavii din Bistrița din Alba ultimii că oricum sunt prea mulți?”

„Nu vreau să spun în spațiul public toate demersurile și toate certurile pe care le am cu mulți de la București. În paranteză fie spus, sunt foarte mulți proști. Nu toți sunt de rea-credință, dar sunt foarte mulți proști prin ministere. Ăsta e adevărul. Prin anumite funcții sunt oameni care nu înțeleg sistemul nici astăzi. Nu poți să îi iei Clujului atuu-urile din simplul motiv că are prea multe. Sunt și interese multe, dar sunt și mulți proști. În această perioadă în care se lucra la PNRR era un secretar de stat care nu știa listele, erau alții care fugeau cu listele să nu ajungă în presă înainte să devină publice. Își ascundeau dosarele unii de alții, toți fiind secretari de stat în același minister. Sunt niște chestiuni care se întâmplă la nivel guvernamental care sunt frustrante pentru noi.

Punctual, e un eșec că aceste obiective (Spitalul Monobloc Pediatric și Centrul de Multiorgan de Transplant – n.r) nu au fost incluse în PNRR (...) Dacă veți lua proiectele incluse în PNRR pe sănătate, veți vedea că spitalul nostru e cel mai avansat. Și nu a contat asta. Dacă va intra la altă finanațare pe alte programe, nu e eșec. Dacă el va fi scos de tot și nu va fi prins pe nicio finanațare, evident că este un eșec. Dacă se va întâmpla acest lucru, vom merge până la a contesta și a ataca lista și hotărârea de Guvern. Nu vom accepta această chestiune. Proiectul are toate argumentele. Noi am fost viciați de acest rezultat. Faptul că avem multe proiecte pe sănătate, nu putem fi pedepsiți pentru asta. Ni se spune «ce tot faceți, ce vă trebuie atâta». Sistemul medical are loc să fie modernizat. E enervant pentru ei că de ce tot facem proiecte. După povestea cum Clujul are destule, așa pot să spun și eu «de mâine, că n-ar fi mai bine să tratăm bolnavii din Bistrița din Alba ultimii că oricum sunt prea mulți?»”, a spus Tișe, miercuri, la un post de radio.

Miniștri proști, secretari de stat incompetenți

Mai departe, președintele CJ Cluj consideră că marele eșec al clasei politice din România din ultimii 30 de ani, „marele eșec de departe”, este faptul că „n-au reușit în această țară să construim autostrăzi și spitale regionale comparabile cu ce există în Europa”.

„Nu o să înțeleg niciodată de ce acest obiectiv, autostrăzile, a fost o prioritate pentru toate guvernele, dar pentru asta autostrăzile nu există. Fie că cei care au decis erau incompetenți, fie erau, unii dintre ei, proști”, a spus Tișe.

Ce se va întâmpla cu Ciucă după ce nu va mai fi premier

„Dacă mă întrebați pe mine, cred că Ciucă va ajunge președinte la Senat. Probabil. Și va continua ca președinte al PNL. Se spune că puterea este acolo unde sunt resursele financiare. Evident că dacă nu va mai fi prim ministru, probabil că o parte care l-au susținut pentru asta nu îl vor mai susține. Sau acei prieteni interesați de resurse bugetară a țării, probabil că nu îi vor mai fi prieteni, dacă nu o să-i mai poată ajuta. Partidul l-a ales președinte, din punct de vedere al influenței în partid vom vedea ce va fi când va pierde instrumentul guvernamental. Experiența ne-a demonstrat că atunci când pierzi instrumentul guvernamental, de cele mai multe ori, ai în jurul tău foarte mulți trădători care te abandonează pentru că nu mai ai resursa financiară și resursa de a numi anumite persoane”, a mai spus Tișe.

Nemulțumit de activitatea miniștrilor PNL

„Nu sunt mulțumit de activitatea ministrilor PNL. Am și spus-o în multe întâlniri, în multe ședințe, am și vorbit personal pe anumite domenii chiar cu prim ministrul, am avut probleme uriașe cu decontarea facturilor, am avut întârzieri la plată din august, eram în decembrie și nu aveam facturile plătite pentru că se împărțea ministerul între domnul ministru Cseke (Cseke Attila, ministrul Dezvoltării, Administrației și Lucrărilor Publice – n.r) și domnul ministru Boloș (Marcel Boloș, ministrul Proiectelor Europene – n.r), și nu știau care din ei să prelucreze facturile și să ne dea banii. Aveam 80 de milioane de lei din rambursări și decontări, ne spuneau că nu au personal și noi eram pe punctul de incapacitate de plată pe facturile curente. 80 de milioane e enorm, bani plătiți în avans. Nu pot fi mulțumit de activitatea acestor ministere, cum nu pot fi mulțumit de activitatea unora care apar la TV și se demonstrează că nu cunosc domeniul respectiv. Nu vreau să nominalizez, eu nu vreau să îmi fac campanie pe seama partidului.

Nemulțumirile nu sunt doar ale mele, ci și ale primarilor din județ, care nu sunt puțini. Când am o discuție cu un secretar de stat care în viața lui nu a fost ales de nimeni și nu a participat la o bătălie electorală și nu înțelege administrația publică, cum putem să ne înțelegem dacă dânsul nu face diferența între activ, pasiv, între puncte de urbanism. E foarte greu, dificil, e greu să funcționezi cu unii care nu au experiență, iar alții sunt proști. De ce oare după atâția ani nu lăsăm nimic generațiilor care vin? Guvernanții o văd ca un loc de muncă pe care îl folosești în interes personal, nimeni nu mai e preocupat să facă ceva consistent pentru țară. Sunt nemulțumit de guvernare. Eu îmi doresc mai mult de la guvernarea noastră.

Vin miniștrii, secretari de stat în vizită să ne prezinte un proiect și ei sunt incompetenți, sunt inferiori celor din teritoriu. Păi ce să aflu eu de la un secretar de stat care în viața lui nu a muncit în administrația publică locală? Ce să îmi spună el mie?”, a conchis Tișe.

