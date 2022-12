Alocări „fabuloase” de la Consiliul Județean Cluj pentru primari la final de an. Alin Tișe: „Mi și jenă”. Bani de o jumătate de factură!

80 de comune și orașe din județul Cluj au primit, în mod egal, bani de la Consiliul Județean la final de an. Sumele sunt ridicol de mici și, în unele cazuri, nu acoperă nici plata unei facturi la întreținere.

Audiențe în teritoriu ținute de președintele CJ Cluj, Alin Tișe. Sursă foto Facebook Alin Tișe

Vineri, în ședința extraordinară de Consiliu Județean, pe ordinea de zi a fost un proiect de hotărâre privind repartizarea pe unități administrativ-teritoriale a sumei corespunzătoare cotelor defalcate din impozitul pe venit încasat suplimentar în anul 2022.

Astfel, suma primită de județul Cluj de la Finanțe a fost de 594.640 lei, iar cele 80 de comune au primit, fiecare, între 7.430 și 7.480 lei.

„Cifra primită de la Finanțate, la fel cum am primit-o, am împărțit-o în mod egal și am repartizat-o către UAT-uri. Acești bani sunt lăsați la dispoziția primarilor pentru a-și cofinanța proiectele locale. Nu am diferențiat sumele, am făcut o matematică simplă, oricum sumele sunt mici”, a spus Alin Tișe, președintele CJ Cluj, în debutul ședinței.

Adela Dehenes, consilier județean USR, a susținut că e nevoie de un alt mecanism pentru împărțirea banilor.

„Constat că această matematică simplă este una care e simplu de făcut, dar acest mecanism nu ține cont de nevoile reale ale UAT-urilor. În acest moment există UAT-uri care au încheiat anul financiar pe excedent sau pe neexecutarea bugetară 100%, ceea ce înseamnă că au rămas cu bani în cont și cărora această sumă nu le folosește. În schimb, există UAT-uri care ar putea beneficia de multiplul acestei sumei. Consider că ar trebui să avem un alt mecanism de distribuire care să țină cont de anumite urgențe pe final de an. Poate ar trebui să găsim o altă procedură de împărțire”, a susținut Dehenes.

La rândul său, Alin Tișe a spus că din acești bani se acoperă o „bucățică” de factură.

„Nu prea cred să existe comune care să aibă bani și să nu-i fi cheltuit. Majoritatea, sau toate comunele și orașele, au cheltuieli mult mai mari decât veniturile, majoritatea au facturi neplătite, majoritatea și-ar dori să aibă bugete mai mari. Nevoile lor sunt mult mai mari decât suma alocată. Toate localitățile au nevoi mult mai mari decât alocăm astăzi. Noi acoperim o bucățită dintr-o factură sau chiar o factură de plată. Dacă veți vorbi cu primarii din județ veți vedea că dorința lor, a majorității, este să fie sumă egală pentru toți. Dacă găsim o formulă mai bună de alocare a banilor, eu sunt primul care susține această formulă mai bună”, a spus președintele Consiliului Județean.

După aprobarea proiectului, Tișe a spus că îi este „jenă” să le spună primarilor că le alocă bani.

„Vă dați seama că la această sumă nici primarii nu știu că avem acest proiect pe ordinea de zi, mi și jenă să le spun că le alocăm bani, că de fapt nu le alocăm aproape nimic, dar aceasta e suma alocată de la Finanțe”, a încheiat Tișe.

