Caz șocant în București. Medic ginecolog, acuzat de tentativă de omor după ce a declarat mort un bebeluș născut prematur

Un medic ginecolog din cadrul Maternității Polizu din București, care activează și la alte spitale, este acuzat de tentativă de omor. Acesta este acuzat că lăsa bebelușii prematuri să moară.

O femeie acuză un medic ginecolog de la maternitatea Polizu din Capitală că i-ar fi lăsat bebeluşul, o fetiţă născută prematur la şase luni, să moară, conform stirileprotv.ro

Bebelușul a fost găsit în final de o asistentă, care a sesizat că trăieşte şi l-a dus de urgenţă la incubator.

Parchetul de pe lângă Tribunalul Bucureşti a dispus, vineri, începerea urmăririi penale pentru săvârşirea infracţiunii de tentativă de omor calificat pe numele medicului ginecolog.

Ministrul Sănătății, șocat de acuzațiile care vin de la Spitalul Polizu

Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rafila, a declarat vineri, într-o conferinţă de presă la Braşov, că fapta ginecologului de la Spitalul Polizu din Capitală, acuzat că ar fi lăsat să moară copii născuţi prematur, este greu de definit şi că pare incredibilă.

„Este greu de definit (fapta medicului -n.red.), mi se pare incredibil aşa ceva", a spus Rafila, întrebat în legătură cu faptele medicului din Bucureşti, acuzat de tentativă de omor.

Totodată, el a precizat că a trimis Inspecţia Sanitară din minister în control la Polizu.

„Este o situaţie pe care am aflat-o în cursul dimineţii, nu este o situaţie care s-a întâmplat ieri, ci în urmă cu mai bine de trei ani, am trimis deja Inspecţia Sanitară să evalueze modul de acordare a asistenţei medicale. În prezent, este o anchetă penală în curs, (...) în momentul în care Parchetul ne va cere informaţii de natură medicală, pe care le vom putea oferi, o vom face imediat şi necondiţionat.(...) Dacă punem problema unei tentative de omor, aşa cum am citit şi eu în presă, este o acuzaţie foarte serioasă şi trebuie luate măsuri", a afirmat ministrul Rafila.

Colegiul Medicilor din Municipiul București a pornit o anchetă

Colegiul Medicilor din Municipiul Bucureşti (CMMB) s-a autosesizat şi a declanşat o cercetare disciplinară, vineri, ca urmare a informaţiilor apărute în spaţiul public referitoare la cazul unui medic de la Maternitatea Polizu care este acuzat de malpraxis în privinţa comportamentului faţă de copiii născuţi prematur.

„Colegiul Medicilor din Municipiul Bucureşti afirmă categoric că o astfel de situaţie, presupunând că se confirmă ca urmare a anchetei, este inadmisibilă. Trebuie, însă, înainte de orice afirmaţie, aşteptat rezultatul oficial al anchetei autorităţilor competente", afirmă CMMB într-un comunicat transmis presei.

CMMB precizează că până în prezent nu a înregistrat o sesizare cu privire la acest caz.

